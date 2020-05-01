DHA YURT BÜLTENİ - 15 (YENİDEN)

İzinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

İZMİR'in Konak ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle izinsiz yürümek isteyen 5 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari işlem yapıldı.

İzmir'de Halkevleri üyeleri Barış H., Tunvay O., Evrim Ç., Gizem Ç. ve Erdem E., koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkıp izinsiz yürüyüş yapıp, açıklama yapmak istedi. Alsancak Semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Gündoğdu Meydanı'na yürüyen grup ellerindeki pankartlarla, "Yaşasın 1 Mayıs; alanlardayız" sloganıyla yürümek istedi. Meydana girmelerine izin verilmeyen 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden haklarında idari işlem yapılan şahıslar serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntü

-Üyelerin slogan atmasından görüntü

-Polis müdahalesinden görüntü

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İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar

ÇANAKKALE'de, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda, Diyarbakır'dan getirilen mevsimlik işçiler, Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda sosyal mesafe kurallarına uyarak, çapa salladı. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, karpuz tarlasında toprağı havalandırmak için çapa yapan kadın ve erkek işçiler, "1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı da olsa emek paramızı kazanabilmek için çalışmak zorundayız" dedi.

Çanakkale'nin en verimli topraklarına sahip Kumkale Ovası'nda, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda, tarlalarda üretimin devam etmesi için işçilerin mesaisi sürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda 1 Mayıs kalabalık ve coşkulu bir şekilde kutlanamasa da az sayıdaki sendika temsilcileri ve üyeleri yine de buluşarak, basın açıklamalarıyla bayramı kutladı. Emeğin gizli kahramanları ise, yine işlerinin başında çalışarak 1 Mayıs'ı geçirdi. Çanakkale merkezine bağlı Tevfikiye köyünde tarım yapan İsmail Gökmen Albayrak, bir süre önce karpuz fidesi diktikleri tarlasında toprağı havalandırmak için işçiler ile birlikte çapa yaptı.

Koronavirüs salgınına rağmen ihtiyaçların karşılanabilmesi için tarımsal üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Albayrak, şöyle konuştu:

"Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, biz de işçi bayramını tarlada işçilerimiz ile birlikte çalışarak kutladık. Üretmeye devam edeceğiz. İşçi Bayramı da olsa işçi işinin başında olması lazım. İşe en çok sarılacağımız zaman bu zamandır. Bu ülkeyi işçi ve çiftçi kalkındırır. Kumkale Ovası'nda çok çeşit ürün yetişmektedir. Sebze, karpuz, biber, domates, kavun, buğday, arpa, çeltik, tohumluk mısır, slajlık mısır yetiştirdiğimiz ürünlerimizdir. İşçilerimiz Diyarbakır'dan geliyor, 5 yıldır aynı işçilerimizle çalışıyoruz. İşçilerimiz için ilk önce koronavirüs nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izinlerini çıkarttık. Kurallara uyarak tarlada işçilerimiz çalışmaya başladı. İlk dikimlerimizi yaptık. Şu anda karpuz tarlasında çapasına döndük. İkinci dikim fidelerimizi bekliyoruz. Gıda olmadan yaşam olmaz. Çiftçi evde oturursa, üretim olmaz. Üretim olmayınca insanlar aç kalır. Aç kalınca da yaşam olmaz. Bizde o yüzden gece gündüz gıda üretmeye çalışıyoruz."

Diyarbakır'dan ekmek parası için Çanakkale'ye gelen ve tarlalarda çalışan mevsimlik işçiler ise, "Biz 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı da olsa çalışmak zorundayız, ekmek paramızı kazanmak için. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramını da kutluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarlada çalışan işçilerden drone görüntüsü.

-Tarlada çalışan işçilerden yerden genelve detay görüntü.

-İşçilerin çapalama işinden detay görüntü.

-Tevfikiye köyünde tarım yapan İsmail Gökmen Albayrak ile röp.

-İşçilerle röp.

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Açık olan okey salonundaki 16 kişiye idari işlem yapıldı

KONYA'da dün polis tarafından yapılan kontrolde açık olduğu tespit edilen okey salonunda bulunan 16 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci madde gereğince yasal işlem başlatıldı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, İhsaniye Mahallesi Kozanoğlu Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında bulunan okey salonunun açık olduğu tespit etti. Ardından yapılan kontrolde okey salonunda bulunan 16 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci madde gereğince yasal işlem başlatıldı. İş yeri de kapatılıp, mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okey salonundakilerden detay

-Polislerin işlem yapması

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Aydın'da jeotermal su borusu patladı (2)

SICAK SULAR, TARIM ARAZİLERİNE YAYILDI

Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde, özel firma tarafından yapılan çalışma sırasında patlayan jeotermal su borusundan fışkıran buhar, gökyüzüne doğru yükselirken, çıkan sıcak sular ise çevredeki zeytin bahçeleri ve tarım arazilerine yayıldı. Jandarma, bölgeyi güvenlik çemberine alıp, kimseyi yaklaştırmazken, jeotermal firmasına ait iş makineleri ve vinçlerle patlayan borusunun onarımı için çalışmalar sürdürülüyor. Vidanjör ve vinç ile suyun tahliyesine başlandı.

'BU TÜR KAZALAR OLABİLİR'

Jeotermal firmasının bağlı olduğu holdingin yönetim kurulu başkanı Muharrem Balat da bölgeye gelerek, inceme yaptı. Balat, bu tür kazalar olabileceğini belirterek, "İnşallah burada daha fazla hasar vermeden vanayı kapatabiliriz. Arıza karbondioksit basıncı sonucu vana ağzında meydana gelen bir sorundan kaynaklandı. Basınç nedeniyle vana ağzında meydana gelen bir arıza suyun tutulmasını engellemiş. Birazdan karbondioksit basıncı azalınca su şiddeti kendi kendine azalacak. Dolayısıyla basınç da kesilmiş olacak" dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de bölgeye gelip, firma yetkililerinden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Patlayan borudan fışkıran su buharından görüntü

- Vinç ve vidanjör ile tahliye çalışması yapılması

- Jeotermal firmasının bağlı olduğu holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Balat ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

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Elbistanlılar, Mehter Marşı ile sahura kalkıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla halkı mehter marşıyla sahura kaldırıyor.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahur vakti merkezdeki 14 mahallede yaşayanları, araçlardan çaldıkları Mehter Marşı ile uyandırıyor. Maniler de söyleyen ekipler, sahurun ardından "evde kalın" anonsları yapıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mehter Marşı ile uyandırmanın ramazan süresince devam edeceğini belirterek, "Maalesef bu yıl ramazan ayını koronavirüs nedeniyle bazı kısıtlamalar ile geçiriyoruz. Her yıl geleneksel hale gelen ramazan davulcusu geleneğimizi sürdüremiyoruz. Belediye olarak hem bu kültürümüzü devam ettirmek hem de vatandaşlarımızı sahura kalkmalarını sağlamak için zabıta ekiplerimiz Mehter Marşı çalarak ilçemizi geziyor. Merkezde 14 mahallemiz bulunmaktadır. Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerimizde bu geleneği devam ettireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zabıta araçlarının sokakları gezmesi

- Evde kal çağrısı yapması

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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Taşan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Şanlıurfa ve ilçelerinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde su taşkınlarına neden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa'da yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağanak yağış

- Kent merkezi

- Yollarda biriken yağmur suları

- Dolu yağması

- Rögar kapakların sudan dolayı taşması

- Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA