DHA YURT BÜLTENİ-16

Hasankeyf'te 54 yıllık yol kapandı, yenisi kısmen açıldı

BATMAN'da Ilısu Barajı'nın devreye girmesiyle birlikte tarihi Hasankeyf ilçesine 54 yıldır ulaşımı sağlayan yol kapandı. İlçeye inşa edilen yeni yol ise kısmen ulaşıma açıldı.

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın inşa edilerek devreye alınmasıyla eski yol bugün itibarıyla trafiğe kapatıldı. İlçeye ulaşım sağlayacak ve 400 milyon TL'ye mal edilen 1001 metre uzunluğundaki Türkiye'nin 4'üncü büyük viyadüğünün sol bölümü ise trafiğe açıldı. Köprü açılışına Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve Hasankeyf Belediye Başkanı Avdulvahap Kusen katıldı. Bölünmüş yolla birlikte 1001 metre uzunluğundaki viyadüğün sol bölümünü bugün trafiğe açtıklarını belirten Vali Şahin şunları söyledi:

"Bugün Ilısu Barajı'nın çok önemli bir merhalesine daha hep birlikte şahitlik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün Batman-Midyat karayolunun 0 ile 36'ncı kilometre arasındaki Hasankeyf geçişini de ihtiva eden çalışmayı da tamamlamak üzereyiz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihale edildi. Hasankeyf geçişini ihtiva ediyor. 11'inci kilometre ile 36'ncı kilometreyi bugün itibarıyla trafiğe açıyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacaktır. Bahsettiğimiz 26'ncı kilometre çok özel imalatlar içeriyor. Hem bölünmüş yol var, hem de üzerinde durduğumuz 1001 metre uzunluğunda iki viyadükten oluşan çok özel bir imalatı da ihtiva ediyor. Bu köprü teknik olarak çok özellikli hem de maliyet olarak da 400 milyona mal oldu. Sol viyadüğü bugün itibarıyla trafiğe açacağız. Bu nedenle Hasankeyf'in yeni yolu trafiğe açılmış olacak. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü Hasankeyf sürecinin önemli bir aşamasını da böylece tamamlamış olduk. Yeni yolun açılmasıyla eski Hasankeyf yolunu kapattık."

ESKİ ÇARŞI YIKILIYOR

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'in Ilısu Barajı'nın kapaklarının kapatılmasıyla taşıma işlemleri de hızlandı. İlçedeki El Rızk Camii'nin son bölümünün taşınmasıyla da eski çarşı pazartesi günü yıkılacak. Caminin son bölümünün taşınma sürecini biran önce bitmesi gerektiğini belirten Vali Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan sonra El Rızk Camii'nin tahliye ve yeni yerine taşınması konusunda artık yeni aşamaya geçebileceğiz. Bunun içinde de Kale sokağının tahliyesi var. Esnafın Pazar günü saat 18.00'a kadar tahliyesi bitecek. Pazartesi günü ise Devlet Su İşleri ekipleri eski çarşının yıkımına başlayacak. Bu hususta zaman bizi çok sıkıştırıyor. Çünkü baraj suları yükseliyor. Önümüzdeki aylarda 600 metrelik tünelimiz de bitecek."

Görüntü dökümü

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Yeni açılan Batman Hasankeyf bölünmüş yol

Batman Valisi hulusi Şahin yolu incelerken

Trafiğe yeni açılan 1001 metrelik viyadüğün trafiğe açığlması

Batman Valisi Hulusi Şahin'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

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DEAŞ'ın sözde emirine 15 yıl hapis istemi

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün Telafer emiri olduğu iddia edilen Irak uyruklu Suphi Huveytli'nin (48), 15 yıla kadar hapsi istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen 19 Eylül'de gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Suphi Huveytli hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Huvetyli hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre 4 ay önce Kayseri'de yaşayan oğlunun yanına gelen sözde emir, 2007 yılında Irak El-Kaidesine katılarak örgütün Cezira Mektebi isimli askeri kampında eğitim aldı. İddianamede yer alan tanık R.E. ifadesinde Huveytli için, "DEAŞ'a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp, meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu. Bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ'lı, Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli'nin emri altındaydı ve ondan izinsiz hiç bir iş yapılmazdı" dedi.

DEAŞ'lı tanık R.E.'nin, "Suphi büyük bir emirdir, Ebu Muhammed kod adını kullanır. Musul, Tefafer, Beac ve Sincar bölgelerinden sorumluydu. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Suphi Huveytli'nin, DEAŞ lideri Bağdadi tarafından emir ilan edilerek, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu yapıldığı da öne sürüldü. Suphi Huvetyli'nin ise tanık R.E.'yi tanımadığını, DEAŞ ile irtibatının olmadığını, vidanjörle lağım temizliği yaptığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.

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DSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugüne dek Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır" dedi.

DSP'nin 3'üncü Yerel Yönetimler Eşgüdüm Kurulu Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi. Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, genel başkan yardımcıları, il başkanları, belediye başkanları ve partililerle Kemer'deki STK temsilcileri katıldı.

'DÜNKÜ DEVLET, KADİM TÜRK MİLLETİNE PARMAK SALLAMAKTADIR'

Toplantıda konuşan Aksakal, "Ülkenin içine düşürüldüğü bugünkü manzara, gerçekten içinden çıkılması zor bir görüntü sergilemektedir. Cumhurbaşkanı ve hükümeti, bir büyük badirenin ortasına sürüklenmiş, stratejik derinlik denilen ucube bir projenin bataklığında çırpındıkça batmaya devam etmektedir. İnsanların insanlık dışı şartlara mahkum edildiği, yerli halkın soykırımlarla yok edilmeye çalışıldığı, Afrika'dan toplayıp getirdikleri insanların bir mal gibi alınıp satıldığı, köle ticaretinin merkezi olan dünkü devlet, bugün kalkmış 10 bin yıllık bir kültürün mirasçısı kadim Türk milletine parmak sallamaktadır. Öncelikle uyarmalıyım ki bugüne dek Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır" dedi.

'ABD İLE TÜM İLİŞKİLERİMİZ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Güney sınırlarında bugüne kadar yaşananlar ve sonuçlarının 18 yıllık söylediklerinin doğruluğunu ve haklılıklarını bir kez daha ortaya çıkardığını savunan Önder Aksakal, şöyle dedi:

"Bugün ise "Biz nasıl haklı çıktık" duygusunun zevkini arama lüksümüz yoktur. Bu topraklar ve bu devlet Türk milleti olarak hepimizindir. Bir yangın vardır. Önceliğimiz bu yangının evvelemirde söndürülmesidir. Yaşananlar "Ne pahasına olursa olsun" anlayışından bizleri uzak tutmalı ve milletçe topyekun bir duruşun zorunluluğuna bizi mecbur etmelidir. Sözde müttefikimiz bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri ile tüm ilişkilerimiz, altını çizerek söylüyorum tüm ilişkilerimiz yeniden gözden geçirilmeli, topraklarımız üzerindeki üslerin statüsü ve NATO üyeliğimiz yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. ABD'nin himayesinde palazlandırılan PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin yanı sıra bunların yapamadıklarını yapmaları için aynı sistemler tarafından organize edilen DEAŞ terör yapılarının yok edilmesi yerine, sözde uzaklaştırılması sorunun çözümüne değil, düğümlenmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla bu yaklaşım hastalıklıdır."

'ABD ZİYARETİ DERHAL ASKIYA ALINMALI'

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünün açıklamasına ilişkin de değerlendirme yapan Önder Aksakal, şöyle devam etti:

"Sözde liderinin önceki gün İdlib'de 8 helikopterle düzenlenen sözde özel bir operasyonla öldürüldüğü söylenen ancak dünya kamuoyunu buna inandıracak en ufak bir emareyi dahi gözlerden uzak tutan ABD'nin yarın bir gün bu yapının sorumlusu olarak Türkiye'yi ortaya atmayacağı konusunda bir güvence de yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının 13 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı Amerika Birleşik Devletleri ziyareti derhal askıya alınmalı, uluslararası hukuku ayaklar altına almayı bir alışkanlık haline getiren, parça parça edilerek öldürülen insanların katillerini milyar dolarların koyu gölgesine saklayıp görmezden gelebilen anlayışın inayetine mahkum olunmamalıdır. Hiçbir şey için geç değildir. Türk milletinin engin feraseti 100 yıl öncesinin hayalleriyle yaşayanları 100 yıl öncesinin akıbetine uğratacak kudrettedir."

Daha sonra söz alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da, yerel seçimlerden bugüne kadar yapılan icraatlerini anlattı. Topaloğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı seçimin ardından ilk defa Kemer ilçesinde ağırlamanın mutluğunu yaşadıklarını belitti.

Konuşmaların ardından STK temsilcilerine söz veren Aksakal, sıkıntıları dinledi ve bunun için ellerinden gelen tüm çabaları göstererek, sorunları çözmede yardımcı olacaklarını belirtti. Toplantıdan sonra Aksakal ve beraberindeki heyet, Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan genel detay

- Belediye Başkanı Necati Topaloğlu konuşma kısa detay

- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıklama

- Toplantıdan genel detay

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Üvey kızına cinsel istismar sanığından iftira iddiası

Burdur'da 12 yaşındaki üvey kızına mısır tarlasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.B.'nin (35) yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen H.B., "Kesinlikle cinsel bir davranışta bulunmadım. Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum" dedi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan F.Ö., şubat ayında rehber öğretmenine, geçen yıl haziran ayında üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan üvey baba H.B., sorgusunun ardından tutuklandı. Olay tarihinde 12 yaşında olan F.Ö., pedagog ve rehber öğretmen huzurunda alınan ifadesinde, H.B.'nin kullandığı motosikletle mısır tarlasına gittiklerini, burada üvey babasının kendisini yanına çağırdığını ve kucağına oturttuğunu, kalkmak istemesi üzerine de sanığın kendisini cep telefonundaki mesaj uygulaması üzerinden konuştuğu erkek arkadaşını annesine söylemekle tehdit ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Bağırmaya başladığında da H.B.'nin ağzını kapatarak, "Seni bu mısır tarlasına gömerim, kimse seni bulamaz, sesini çıkartma" diyerek, tişörtünü de çıkarttığını söyledi.

F.Ö., olaydan önceki bir tarihte de annesinin evde olmadığı sırada H.B.'nin kendisini kucağına zorla oturtmaya çalıştığını ancak bunu annesine anlatmadığını, 2018 yılı haziran ayında yaşanan olaydan sonra üvey babasıyla hiç yalnız kalmadığını, sanığın kendisine WhatsApp üzerinden cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler attığını, bu mesajların cep telefonundan şüpheli tarafından silindiğini de söyledi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Olayla ilgili H.B. hakkında "12 yaşından küçük çocuğa cebir veya tehditle cinsel istismar" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık H.B. ve avukatı, mağdur çocuğun ailesi ve avukatı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Mağdur çocuk F.Ö. ise duruşmada yer almadı.

'CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMADIM'

H.B., duruşmadaki ifadesinde üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddialarını kabul etmedi. Soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri de reddeden H.B., "Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum. Telefonla çok oynuyordu ve ders çalışmadığı için telefonunu alıp annesine verdim. Annesi hamile olduğu için de kıskançlıkları vardı. Ben kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'SURATI ASIK VE GÖZLERİ KIZARIKTI'

Mağdur çocuğun annesi G.B. ise "Kızım motosiklet binmeyi öğreniyordu. Kızım sanıkla mısır tarlasına gitmişti. 1- 1.5 saat sonra eve döndüğünde suratı asık ve gözleri kızarıktı. Üvey babası olan sanık "Motosikletin rüzgarı çarpmıştır" dedi. Kızıma sordum, olayı açıklamadı ancak olaydan sonra sanıkla baş başa kalmak istemiyordu. Ben de bunun üzerine kızımı anneannesinin yanına, Antalya'ya gönderdim. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

'OLAY ORTAYA ÇIKINCA DURUMU ANLADIM'

Tanık olarak dinlenen mağdur kızın anneannesi V.B., "Torunum mısır tarlasından döndüğünde bir şeylerden şüphelendim. Saçları dağınık, gözleri kızarıktı. Torunumun dudakları şişmiş haldeydi. Ne olduğunu sordum. Torunum cevap vermeden sanık H.B. araya girerek "Motosikletin rüzgarı çarptı" dedi. Sonrasında olay ortaya çıkınca durumu anladım" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve mağdur kızın Antalya Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ek ifadesinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Davaya müdahil olarak katılma istemi mahkeme tarafından kabul edilmeyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Antalya Temsilciliği avukatı Neslihan Çil, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Çocuğumuzun ailesine manevi ve hukuki destek için buradayız. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Ailemizin yanındayız. Çocuklarımız bizim vatanımızdır, geleceğimizdir. Çocuğumuzu korumak için buradayız. Mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye dış görünüş

- Neslihan Çil'in anlatımı

- Detay

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Hatay'da Tarım Fuarı açıldı

HATAY'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Tarım Fuarı'nın açılışı Fuar Alanı'nda yapıldı. Açılışa Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. 5 bin metrekare kapalı, 8 bin metrekare açık toplam 13 bin metrekare alana kurulan fuar, 3 Kasım'a kadar açık kalacak. Fuarda, traktörler, tarımsal mekanizasyonlar, tarımsal alet ekipman ve teknolojiler, gübre, tohum, fidan çeşitleri, tarımsal gıdalar ve ürünler, danışmanlık firmaları ve finans sektörü başta olmak üzere tarım ile ilgili her konuda ürün ve hizmet sergilendi.

Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan, "Hem sanayisi hem de tarımıyla ülke ekonomisine çok büyük katkıda bulunan ilimizde gerçekleştirilen Tarım Fuarı, çiftçilerimiz için atılmış önemli bir adımdır. Bu sene 4'üncüsü düzenlenen fuar, sektörde yer alan üreticileri ve tüketicileri bir araya getiren ticaretin en yoğun yaşandığı noktalardan birisi olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı, protokol tarafından gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Fuarın girişinden detay görüntü

-Fuardan genel ve detay görüntüler

-Protokol açılışından görüntüler

-Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan'ın konuşması

-Kurdele kesimi

Süre: 02'06ö Boyut: 236 MB

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Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine katkı

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 207 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 200 bin TL nakdi destek sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan ve takım yöneticileri ile sporcular katıldı. Törende 82 bin sporcu kapasiteli 207 amatör spor kulübüne nakdi yardım çekleri teslim edildi.

Törende konuşan Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerine yardım etmekten büyük bir mutluluk duyduğuna dikkat çekti. Güzeloğlu, "Dün çok büyük bir etkinliği gerçekleştirdik. Uluslararası Sur Yarı Maratonu'nun tanıtım törenini yaptık. Atletizm federasyonu başkanımız, Türkiye'nin gururu Avrupa ve Dünya şampiyonlarımız törendeydi. 19 Nisan 2020'de ilki ve her yıl yapılacak Uluslararası Sur Yarı Maratonunu Diyarbakır'a kazandırdık. Nedir bu olay, Diyarbakır'ın güzelliklerinin kavranmasını Diyarbakır insanının, Diyarbakır kültürünü dünyaya ulaşmasını sağlamak, ama aynı zamanda da bir spor kültürünü uluslararası bir yarışmayı Diyarbakır'da buluşturmaktır. hayırlı Uğurlu olsun Diyarbakır'ımıza" dedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan ise spor kulüplerine yardımlarından dolayı Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti. Dayan, "Sayın valimizin bu destekleri bize can suyu oldu. kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tören salonundan genel ve detay görütüler

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Güzeloğlu'nıun konuşmaları

Remzi Dayan konuşması

Çeklerin teslimi

GÖRÜNTÜ BOYUTU 405 MB

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Kaynak: DHA