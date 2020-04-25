 DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

KARS Valiliğince 16 yıldır geleneksel hale getirilen "iftar topu" bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kars Kalesi eteklerindeki bisiklet yolunda atıldı.

Ramazanın ilk günü ilk iftar topu Kars'ta atıldı. Ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan Tacettin Durmuş iftar öncesi hazırlıklarını yaptı. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde Durmuş iftar topunun fitilini ateşledi. İlk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini belirten Tacettin Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her yıl coşkulu geçen iftar vaktinin bu yıl sessiz geçtiğini söyledi. Durmuş, "Bu yıl 16'ncı yıl oldu, Geçen yıldan kalan topların sayısı az. Bu yıl da virüs nedeniyle top getiremedik. Onun için her akşam iftar topunu patlatamayacağız. Koronavirüs bu anlamda bizi de olumsuz etkiledi. Patlayıcılar Çin'den geliyordu, şu anda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum, inşallah bu mübarek ayda bu salgından da kurtuluruz." dedi.

Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Topun patlatılması

Topun hazırlanması

Patlaması ve ezan

Detaylar

Tacettin Durmuş'un konuşması

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Kuveyt'ten getirilen 309 kişi, Sakarya'da yurtlara yerleştirildi

KUVEYT'ten uçakla Türkiye'ye getirilen 309 kişi 14 günlük karantina süreçlerini geçirmeleri için Sakarya'nın Hendek ve Serdivan ilçelerindeki yurtlara yerleştirildi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 4'ü bebek 309 kişi, İstanbul Havalimanı'ndaki sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Sakarya'ya getirildi. 166 kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Hendek ilçesinde bulunan Abdurrahman Gürses Öğrenci Yurduna, 143 kişi ise Serdivan ilçesinde bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurduna yerleştirildi. 309 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araçların gelişi

Otobüslerden iniş

Sağlık kontolü

Detay

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Suudi Arabistan'dan getirilen 267 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

SUUDİ Arabistan'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye getirilen 267 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirilip, Karaman'da KYK yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da yaşayan ve ülkeye dönmek isteyen 267 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından da karayoluyla Karaman'a getirildi. Burada tek tek sağlık kontrolünden geçirilen 267 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye ve Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Yurt önünde AFAD, UMKE, ve polis ekipleride hazır bekletildi.

Öte yandan, İtalya'dan gelecek olan 260 kişilik grubunda gece 01.00'de uçakla Konya Havalimanına getirileceği sabaha karşı Karaman'daki Nefise Sultan Kız yurdunda karantinaya alınacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Türk vatandaşlarının otobüslerle getirilmesi

-Yurt etrafındaki önlemlerden detaylar

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Adıyaman'da bıçaklı kavga:1 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı avgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerin Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan İki grup arasında bilinmeyen nedenle çoktan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.D., yanındaki bıçakla Z.A.D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Z.A.D.'yi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Z.A.D'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan E.D. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Gözaltına alınan şüpheli kontrole getirilmesi

- Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntü

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Kaynak: DHA