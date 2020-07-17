DHA YURT BÜLTENİ -16 

Terhisine 50 gün kala şehit oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in (23), Muğla'daki ailesinin evine acı haber ulaştı. Kartiz'in tezkere almasına 50 gün kala şehit olduğu öğrenildi.

Evli, bir çocuk babası Mutlu Kartiz, vatani görevini yaptığı KKTC'deki birliğinde, görev yaptığı çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, şehit oldu. Kartiz'in şehit olduğu haberi Muğla'daki ailesine ulaştı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Turan Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın, şehidin Muğla'nın Ortaköy Mahallesi'ndeki annesinin evine gidip, şehadet haberini verdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarına ilk müdahaleyi, evin önünde hazır olarak bekletilen sağlık ekipleri yaptı.

Şehidin annesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit er Kartiz'in KKTC'deki 48. Piyade Birliği'ndeki vatani görevini tamamlamasına 50 gün kala, şehit olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin anne evinden görüntü

-Şehidin piyade er Mutlu Kartiz'in fotoğrafı

-Şehidin evine bayrak asılması

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Bakan Pakdemirli, Ordu'da: Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ: TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ 665 BİN TON

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton civarında beklendiğini açıkladı. Pakdemirli, "Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar. Defalarca inceledi, defalarca önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azalabilir belki sezon içerisinde ama görünen o ki, ilk defa burada açıklıyorum 665 bin ton fındık rekoltemiz var. Bunun manası nedir? Manası; geçen yıllara göre daha az fındığımız var. Bunun diğer anlamı nedir? Fındığımız daha değerli olacak demektirö dedi.

TMO DEVREYE GİRECEK

Pakdemirli, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımına devam edeceğini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla gelirken konuştum; Ordu'ya, Karadeniz uşaklarına özel selam gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi, "Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız" dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de devreye girecekö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

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Kayıp çiçekçi, ağaçlık alanda ölü bulundu

SİVAS'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan çiçekçi Serdar Nacar (35), eski hastane bahçesindeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi'nde geçen yıl yıkımı yapılan eski Numune Hastanesi binasının bahçesinde meydana geldi. Dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası çiçekçi Serdar Nacar'ı yakınları aramaya başladı. Nacar'ın otomobilini yıkılan Numune Hastanesi'nde park halinde bulan yakınları çevrede araştırma yaptı. Bir süre sonra Nacar'ı ağaçlık alanda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nacar'ın cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Nacar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Ekiplerin yaptığı çalışma

-Ölen kişinin fotosu

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Gürcistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı

BOLU'da, uyuşturucu madde ve silah ile yakalanan Gürcistan uyruklu Anzori Devadze (52), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürcistan uyruklu Anzori Devadze'nin evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 12 kilo esrar, 782 gram likit esrar, 3 kök kenevir bitkisi ile 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Anzori Devadze, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Uyuşturucu maddenin görüntüleri

-Adliyeden detaylar

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Dizide oyunculuk yapan Yunus, kurayla girdiği madende öldü(2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Yunus Oku'nun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yunus Oku'nun cenazesi, Belen Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından Yunus Oku'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, İsmet İnönü İlk ve Ortaokulu önüne götürüldü. Yunus Oku için düzenlenen cenaze törenine, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı. Yunus Oku'nun cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASI YÜREĞİMİZE SU SERPTİ'

Cenaze sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de her gün ortalama 4 işçinin iş kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıdem tazminatı hakkındaki görüşlerinin işçileri mutlu ettiğini ifade eden Atalay,

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. 45 gündür kıdem tazminatıyla uğraşıyoruz. Onla yatıyoruz, onunla kalkıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar ülkeyi yönetenlerin tamamına bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Mücadeleyi hep beraber sürdürdük. Kıdem tazminatı yoksa ne sendikaya gerek var, ne sendikacıya gerek var. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim bu haklı serzenişimizi bugün "bu adaletli" değil diye ifade etmesi bizim için de mutluluk verici. İnşallah kıdem tazminatıyla ilgili olumsuz bir çalışma getirmezler. Olumsuz bir çalışma gelirse kabul etmek mümkün değil. 40 sene çalışsanız aldığınız para 200 bin lira." dedi.

Cumhurbaşkanının açıklamasının yüreklere su serptiğini belirten Atalay, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu anda bazı uzmanların hazırladığı taslak şuydu. Bunun dörtte birini 60 yaşında verelim.Geri kalanı 75 yaşında verelim. Yani bundan 45 gün sonrada bundan vazgeçmek özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye el atıp da "bu adaletli değil" demesi bizim arkadaşlarımızın yüreğine su serpmiştir. İnşallah bu ülke gündemine gelmez de, yeteri kadar 45 günlük huzursuz olduk. Yeteri kadar ülkenin sıkıntıları var. Biz bu kervana katılmak istemiyoruz. Bu ülke varsa iş yerleri varsa biz varız. Bugüne kadar Türk-İş ne yakmakta en yıkmakta. Hiç şiddet dilini kullanmadan meseleyi buraya getirdik. Ama olumsuz bir durum olursa da bunun doğru olmadığını her durumda her ortamda ifade etmeye devam ediyoruz."

Görüntü Dökümü

-Cenaze aracının gelişi

-Ergün Atalay'ın gelişi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması

-Ergün Atalay'ın açıklaması

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Hatay'da mahalle bekçisi ölü bulundu

HATAY'da, kendisinden bir gündür haber alınamayan mahalle bekçisi Erkan E. (29), zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu.

2018 yılında girdiği sınavı kazanarak mahalle bekçisi olarak görev yapmaya başlayan mahalle bekçisi Erkan E., dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Erkan E.'yi merak eden yakınları, polis ekiplerine başvuruda bulundu. Bunun üzerine bekçinin bulunması için çalışma başlatıldı. Bugün öğleden sonra Merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde vatandaşlar, zeytin bahçesi içerisinde bir erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin kayıp mahalle bekçisi Erkan E.'ye ait olduğu belirlendi. Bekçinin ölümünü haber alan yakınları, cansız bedenin bulunun bölgeye geldi. Uzun süre gözyaşı döken yakınlarını, polis ekipleri teselli etti. Erkan E.'nin kafasına aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiğinin saptanması üzerine polis, olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. Erkan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Olay yerinde bekleyen vatandaşların görüntüsü

-Cenaze aracının olay yerine gelmesi

-Cesedin vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşınması

-Cesedin tabuta konulması

- Cesedin cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı

Süre: 01.36 Boyut: 180 MB

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Tunceli'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (4)

KAZADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Tunceli'de, Sercan Kaya yönetimindeki 25 AAG 937 plakalı otomobille Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan Kemal Yıldız yönetimindeki 62 AAD 158 plakalı midibüsün çarpıştığı kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kazada, eşi Aslı Dirik Kaya'yı kaybeden ve 2 yaşındaki oğlu Kıvanç ile birlikte yaralanan Sercan Kaya tedaviye alındı. Sercan Kaya, Tunceli Devlet Hastanesi'nde, oğlu Kıvanç ise askeri helikopterle sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Fakültesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Sercan Kaya, eşi Aslı Dirik Kaya ve oğlu Kıvanç'ın cansız bedenleri yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Erzincan'a gönderilecek.

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Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot seferlerini bekliyor (2)

AB'NİN SEYAHAT YASAĞI KUŞADASI'NDA GÜNÜBİRLİK TURİZME DARBE VURDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden de Yunanistan'ın turistik adaları ile karşılıklı feribot seferlerinin başlaması isteği geldi.

Avrupa Birliği Konseyi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini geçen günlerde açıkladı. Listede, virüsün ortaya çıktığı Çin yer alırken, Türkiye dışarıda bırakıldı. Türkiye'nin listeye dahil edilmemesi nedeniyle Ege Bölgesi'nin turizm kenti Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında haftanın 3 günü karşılıklı olarak yapılan feribot seferleri başlayamadı. Bu durum ise başta seyahat acenteleri ile esnafı ekonomik açıdan zor durumda bıraktı.

'EKONOMİK KAYIP YAŞIYORUZ'

Özel bir tur firmasınında genel müdürlük yapan Engin Ersenbil (40) Samos'a düzenlenen feribot seferlerinin kent ekonomisine büyük bir katkı yaptığını belirterek "Pandemi sürecinde nisan ayında başlaması gereken turlarımız ne yazık ki hiç başlamadan sona erdi. 2020 yılı sonuna kadar da bu konuda olumlu bir süreç yaşamayacağız. Nisan- eylül ayları arasında Kuşadası'na günü birlik olarak 90 bin turistin giriş yaptığı feribot seferlerinin yapılamaması sonucunda ciddi ekonomik kayıp yaşıyoruz. Yaşanan bu kayıplar sonucunda bir çok rehber arkadaşımız da işsiz kaldı. Bir an önce bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

Kuşadası esnafının turizm sezonun da en önemli müşterileri arasında yer alan feribot yolcularının olmaması ilçe ekonomisi açısından da olumsuz etki yarattı. Kuşadası'nda hediyelik eşya satışı yapan Hüseyin Türker ( 33) ilçeye gelen yerli turistin beklenen ekonomik canlanmayı sağlamadığını belirterek, "Bizim yıllardır en önemli müşterilerimiz Samos ve Patmos adalarından gelen gün birlik feribot yolcularıydı. Özellikle hediyelik eşya satışlarında ciddi bir müşteri potansiyelimizi oluşturuyorlardı. Ancak bu sezon feribot seferlerinin yapılamaması sonucunda ciddi bir dar boğaza girdik. Birçok esnaf arkadaşımız kepenk bile açamadı. Avrupa Birliği'nin iki yüzlü siyaseti sonucunda iptal edilen feribot turlarının yeniden başlamasını ümit ediyoruz" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan ve sezon içinde birkaç kez Samos veya Patmos Adası'na tatil amaçlı gittiğini belirten Ahmet Önüt (32), "Geçmiş yıllarda turizm sezonu içinde birkaç kez ada turlarına katılırdık. Kuşadası dışından gelen misafirlerimiz içinde alternatif bir tur rotası oluyordu. Ancak Avrupa Birliği Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle AB vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin olmaması ada seferlerinin iptaline neden oldu. Bizler de bu nedenle en yakın yurt dışı turizm seyahat noktamızı kaybetmiş olduk. Umarım en kısa sürede şartlar tekrar eski haline döner" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuşadası Limanı'ndan görüntü

-Özel bir tur firmasının Genel Müdürü Engin Ersenbil ile röp.

-Hediyelik eşya satışı yapan Hüseyin Türker ile röp.

-Tatilci Ahmet Önüt ile röp.

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Doğanhisar Belediye Başkanı'nı öldüren eski başkanın oğlu: Psikolojik tedavi görüyordum (2)

'BİZİ PUSUYA DÜŞÜRMÜŞ"

Doğanhisar Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve olay sırasında öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun yanında bulunan Ümit Kalkan, tanık olarak dinlendi. Kalkan, şunları söyledi:

''İhsan başkan, beni gece aradı. "Afişler yırtılmış. Kim yapmış, niye yapmış, gidip bakalım" dedi. Başkanla birlikte gittik. Araçtan iner inmez Abdullah Koç üzerime doğru küfür ederek gelmeye başladı. Zaten kahvehanelerin ışıkları kapalı ama içeride insanlar vardı. Bu durumu fark edince "İhsan başkan bunlar bizi pusuya düşürmüş" dedim. Abdullah Koç, "Sizin kanınızı içeceğiz. Buradan çıkış yok." diyerek küfürler etti. Bana saldırdılar. Başkana, "Beni bırak git bunların niyeti iyi değil. Sen kaç" dedim. Başkan beni bırakmadı. Abdullah Koç, halkı galeyana getiriyordu. İhsan başkana saldırıp vurdu. "Kimse dağılmasın bunların kanını içeceğiz" diyordu.

Abdurrahman bize ve başkana küfür etti. Ben Abdurrahman'ın üzerine yürürken, jandarma komutanı, beni tuttu. Bu sırada Abdurrahman, başkanı bıçakladı. İlk onlar bize küfür etti. Hatta sanıklardan Osman Koç, silahını çıkarıp, mermiyi namluya verdi. Tekrar beline koydu.

Abdullah Koç, İhsan Başkan, adaylığını açıkladığında, "Seçimden sonra bu koltuğa kim oturursa, onu yaşatmam, öldürürüm" dedi.''

'SEÇİM SÜRECİNDE TAKİP EDİLİYORDUK"

Öldürülen Öztoklu'nun şoförü ve yakın arkadaşı İsmail Fatih Şahiner de, tanık olarak ifadesinde, "İhsan Bey benim arkadaşımdı. Hem şoförüyüm, hem koruması ve arkadaşı. Olay anında yanımda değildim ama seçim süresince beraberdik. Ben onun koruması gibi yanında dolaşırdım. Olay günü Konya'da katıldığımız bir televizyon programından Doğanhisar'a yola çıktık. Başkan yolda giderken bana, "Bir haber aldım. Beni Doğanhisar girişinde başka bir araç alacak. Sıkıntı olabilir. Sen bizim arabayla evine dön" dedi. Başkan, Doğanhisar girişinde başka bir araca binip, gitti. Bende bizim araçla evime doğru yöneldim. Giderken 4-5 araba beni takip etti. Bende bundan rahatsız oldum ve arabayı emniyetin önüne çektim. Araçlardan birinde sanık Abdurrahman Koç vardı. Hatta benim yanıma gelip başkanı sordular, benim adımı soyadımı sordular. Ben de durumu karakoldaki amire anlattım. Seçim sürecinde peşimizde bir araç oluyordu ve takip ediliyorduk'" diye konuştu.

'BURAYA GİRİŞ VAR AMA ÇIKIŞ YOK'

Birbaşka tanık Ahmet Akbal da, "'Başkanla o gün iftara davetliydik. Başkan evine gitti. Sonra beni aradı, "Billboardlar yırtılmış haberin var mı" diye sordu. Ben de "duydum başkanım sonra bakarız" dedim. Ancak başkan, sonra beni yine aradı, "Jandarmaya haber verdim, ben de oraya gidiyorum" dedi. Başkana " Gelme başkan ortalık karışık" dedim. Başkan bir süre sonra geldi. Başkan billboarda baktığında Ümit Kalkan ,küfür etmeye başladı. Sonra etrafımız kalabalıklaşmaya başladı. Ben ortalık kızışmasın diye Ümit'i uzaklaştırmaya çalıştım. Bize, "Burası Başköy, buraya giriş var ama çıkış yok" diye bağırıyorlardı. Sonra Abdurrahman Koç'un bize doğru koştuğunu gördüm. Elinde bıçakla başkana vururken gördüm. Abdullah Koç da, İhsan başkana küfür etti, "Senin burada ne işin var?" dedi. İhsan başkan da, "Ben buranın belediye başkanıyım, kahvenin önüne gelemeyecek miyim" diye cevap verdi'" dedi.

JANDARMA KARAKOLU KOMUTANI : HER ŞEY 5 DAKİKA İÇİNDE OLDU

Olaya müdahale eden jandarma karakolunun komutanı astsubay Mehmet A. da, yaşananları anlattı. Mehmet A., "" Ekibimizi hazırlayıp Başköy'e gittim. Biz vardığımızda ortalık karışmıştı. Kalabalığı dağıtmaya çalıştım. Ben dağıtırken, aniden Ümit Kalkan, bir şeyler söylüyordu. Ben ona koşup ağzını kapattım. Bu sırada baktığımda Abdurrahman Koç'u İhsan başkanın üzerinde gördüm. Onu üzerinden aldım. Bıçağı ve telefondu elinden aldım'" dedi.

Müşteki avukatlarının "Havaya neden ateş etmediniz?" sorusuna astsubay Mehmet A., "'Havaya ateş edilince dağılacak kişiler değildi. Her şey 5 dakika içinde oldu. Biz gelince ortalık daha da karıştı'" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç ve babası Abdullah Koç'un tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim tarihine erteledi.

'BUGÜN HAYATIMIN EN ZOR DAVASINA GİRDİM"

Davayı müşteki olarak katılan ve duruşma sonunda açıklama yapan öldürülen İhsan Öztoklu'nun eşi avukat Hanife Öztoklu, "'Bugün hayatımın en zor davasına girdim. Yaşadığım acıyı birkaç kelimeye sığdırmam mümkün değil. Eşimin ölümü, beni ve çocuklarımı, annemi, babamı ve bütün sevenlerini yasa boğdu. Bütün hayatımız öldü. Sadece inanın bir kişi ölmedi. Çocukların hayalleri, gençlerin umutları, memleketin geleceği öldü, eşimin vefatıyla. Umarım failler hak ettiği cezayı alır. Azmettirenler de hak ettiği cezayı alır. Adalete olan inancım sonsuz. Bana destek olan yüzün üzerinde arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Adalet tecelli edecek, er ya da geç. Buna inanıyorum''diye konuştu.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ

Anne Fatma Öztoklu da, "'Oğlumu suçsuz yere katlettiler. İki çocuğunu. Gencecik gelinimi perişan ettiler. İnşallah bunların cezası ağırlaştırılmış müebbet olacak. O zaman rahat edeceğiz. Benim oğlum geri gelmeyecek. Benim oğlum memleket sevdasına gitti. Memlekete hizmet etmek için gitti'" dedi.

(Görüntü Dökümü

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- Duruşma sonrası eşi, annesi ve avukatlarının basın açıklaması

Kaynak: DHA