DHA YURT BÜLTENİ-17 

Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2)

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Türk ve Rus askerlerinin saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı bölgeye yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 3'üncü ortak kara devriyesinin tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 3'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı ile Derik arasındaki bölgede icra edilen 3'üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de (3)

HEYET, RABİA'NIN OKULDAN EVE GİTTİĞİ GÜZERGAHI İNCELEDİ

Giresun Eynesil'de Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıran Meclis Araştırma Komisyonu üyesi 12 milletvekili, sahada incelemelerde bulundu. Rabia Naz'ın olay günü okuldan çıkıp geldiği eve kadar olan mesafeyi yürüyen heyet, yaralı bulunduğu evin çevresinde incelemeler yaptı. Heyet ardından soruşturmayı yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

BABA: BU KOMİSYON BİR MİLAT OLMUŞTUR

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, uzun bir mücadelenin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan inceleme komisyonu ile bugün ön çalışma yaptıklarını anlatarak, "Tüm duyarlılıklarını gösterdiler, bizleri evimizde ziyaret ettiler, tüm detayları öğrenmek istediler. Yerinde inceleme yaptık. Ne olursa olsun Rabia geri gelmeyecek ama tüm çocuklarımız için adalet sağlanacak. Bu komisyon bir milat olmuştur. Umutla bekliyoruz. Komisyonla beraber ön görüşme yaptık. Daha sonraki süreçlerle ilgili bilgi bekliyoruz. Ek süre talep edebileceklerini bize söylediler, "farklı bir gelişme olursa mutlaka bize haber verin" dedilerö dedi.

'RABİA NAZ'IN ERKEK TIRNAĞI İLE NE İŞİ VAR?'

Adli Tıp Raporu'nda kızının tırnağında bir erkek DNA'sı olduğunu ifade eden Vatan, "Rabia Naz'ın erkek tırnağıyla ne işi var? Bir mücadele söz konusu olabilir, ya arabaya konulurken ya da öncesinde farklı bir olay yaşandı. Bunun üzerine neden gidilmedi? Bu büyük bir delildir. Bir çocuğun tırnağının içinde erkek DNA'sına rastlanılması önemli bir durum. Metruk ev davası da vardı. Çocuğun metruk evden alınıp, buraya kadar getirildiği ve intihar süsü verildiği gündeme geldi. Ben bu konuda eminim. Çocuğun üzerindeki tozların hepsi o eve aitti. Ayrıca orada bir lastik izi vardı ve hiç gündeme gelmedi. 15 santimetre genişliğinde, 65 santimetre uzunluğunda bir araba oraya yaklaşmış. Bu metruk evle ilgili tüm bilgiyi komisyona verdim, bizzat gösterdim. Metruk evin nasıl yıkıldığını, o tozu 3 ay sonra fark ettiğimizi ve fark edince evin hemen yıkıldığını kendilerine ilettikö diye konuştu.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

İLK MÜDAHALEYİ OSB'DEKİ İTFAİYE YAPTI

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, yangının tamamen kontrol altına alındığını, can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Plastik üretimi yapan bir fabrika. Gördüğünüz gibi yan tarafında da tekstil malzeme ve kağıt gibi geri dönüşüm malzemeleri de var. Yangının başladığı kısım da tam orası. Yangın saat 12.20 civarlarında başlıyor ve bizim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan itfaiyemiz anında yangına bizzat kendileri görerek müdahale ediyor. Daha sonrasında diğer şubelerimiz de gelerek takviye ve destekler de isteyerek yangına müdahale ediyoruz. Tesellimiz can kaybının olmaması. Şu an tamamen kontrol altına alındı. Sıkıntı yok. Çevre ilçelerden de takviye istedik. Üniversitemizden, havaalanından, AFAD'dan takviye istedik. Tam organize bir şekilde yangına müdahale eden arkadaşlarımız gerçekten can siparane çalıştı. Teşekkür ediyoruz hepsine. Can kaybının olmaması da tesellimiz. Cuma saati olması hasebiyle fabrikada çalışan arkadaşların bir kısmı cumada, kadın arkadaşlar fabrikada bulunuyordu. Çıkış nedenini henüz netleştiremedik. Onu uzmanlarımız inceledikten sonra netleştireceğiz. Herkese geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle yangınlar göstermesin" dedi.

Babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu

Diyarbakır'da Şiyar B. (21), tartıştığı babası inşaat işçisi Mehmet Fesih B.'yi (49) boğazını keserek, öldürdü. Şiyar B.'nin, babasının cansız bedeni başında 3 saat bekledikten sonra polise gidip, teslim olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şiyar B., iddiaya göre, 10 gün önce evi terk edip, Adana'ya kaçtı. İnşaat işçisi, 3 çocuk babası Mehmet Fesih B., dün oğlunu Adana'dan alıp, tekrar eve getirdi. Mehmet Fesih B., eşi ve diğer 2 çocuğu evde yokken, Şiyar B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Mehmet Fesih B., uyumak için odasına geçerken, oğlu ise salonda kaldı. Şiyar B., bir süre sonra uyuduğundan emin olduğu babasının boğazını, mutfaktan aldığı bıçakla kesti. Babasının öldüğünü anlayan Şiyar B., başında 3 saat bekledikten sonra polise giderek, teslim oldu. Şiyar B.'nin, babasını öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, eve gitti. Mehmet Fesih B.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Mehmet Fesih B.'nin cesedi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Şiyar B.'nin emniyette sorgulandığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da Ulu Camii ve etrafındaki tarihi hanlar bölgesinde restorasyon ve tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılmasını kapsayan 150 milyon lira maliyetli projeye başlattıklarını söyledi. Bakan Kurum ayrıca Bursa'nın deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, kentsel dönüşüm sürecini başlatacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, burada İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile Bursa milletvekilleri eşlik etti. Toplantıdan sonra tarihi belediye binasına geçen Bakan Kurum, burada açıklamalarda bulundu. Mevlit kandilini tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Kurum, Bursa'yı çok daha yukarı doğru çekecek adımları atarak çalıştıklarını kaydetti.

ULU CAMİ VE ETRAFINDA BÜYÜK PROJE

Bursa için çok önemli bir projeyi kararlaştırdıklarının altını çizen Bakan Kurum, "Ulu Camii ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde, tarihi siluetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız. Bu kamulaştırma süreci çerçevesinde tarihi hanlar bölgesinden başlayarak etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak ve hanlar bölgesinde 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturarak, o meydanla birlikte tarihi kültürel aksa gireceğimiz, girdiğimiz yerde Çarşıbaşı Meydan projesi dediğimiz hanlardaki restorasyonların yapıldığı, İpek Han'ın içerisinde iyileştirmelerin yapıldığı, Ertuğrulbey Meydan projesinin; Koza Han iç avlu düzenlemesinin, aydınlatma projelerinin, kaldırımlarının, yollarının bilhassa bu bölgedeki tüm iyileştirmelerin yapılacağı çok önemli bir projeyi başlatmış oluyoruz. Bu projenin şu an için öngördüğümüz maliyeti 150 milyon lira. Bu rakamın yarısını İller Bankası, Genel Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, Bakanlığımız tarafından hibe, kalan kısmının finansmanını da yine bakanlığımız tarafından çözmek suretiyle 2020 ile başlayıp 2021 ile tamamlayacağımız çok önemli bir projeyi bitirmek istiyoruz" dedi.

Bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir çalışma yürüteceğini söyleyen Bakan Kurum, bu çalışma çerçevesinde ecdadın bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkaracak çok önemli bir projeyi Bursa'ya kazandıracaklarını ifade etti.

DOĞANBEY'E MEYDAN PROJESİ

Doğanbey Mahallesi'ndeki Toplu Konut Dairesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne ait arsalara ilişkin de konuşan Bakan Kurum, "Yaklaşık 18 bin metrekare bir arsa. Ana caddeden girişini sağlayacağımız, üstünde hiçbir yapının bulunmayacağı, tamamen çevre düzenlemesi, meydan projesi ve altında da kapalı otoparkın olacağı alana meydan projesi yapacağız. Bunu da Bursamıza en kısa zamanda kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

BEŞYOL KAVŞAĞINDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Bursa'nın deprem bölgesi olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Deprem bölgesi ile alakalı hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yöneticilerimiz çok önemli adımlar attı, şimdi bu adımları daha da hızlandırarak Bursa'yı kentsel dönüşüme hazır hale getirmek istiyoruz. Bu çerçevede Beşyol kavşağı olarak bildiğimiz kavşağın yapımının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor ancak kavşak içerisinde yapıların bulunması nedeniyle hem görüntü kirliliği, hem de yapı olarak baktığınızda vatandaşımızın can ve mal riski taşıdığı alanda kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. 11 bin metrekarelik bir alanımız var, bu alanı Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız önümüzdeki yıl, Mart ayında başlamak suretiyle 250 rezerv konut üretecek ve kavşak kollarında bulunan o yapıların dönüşümünü de hızlı bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bursa'da daha önce stadyumun bulunduğu alanın millet bahçesi yapılması noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah çok kısa zamanda bitirmek suretiyle Bursalı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bursalı vatandaşlarımıza daha fazla yeşil alan sunmak, millet bahçesi yapmak amacıyla bugün istişarelerde bulunduk. Yıldırım ilçesinde Gökdere mevkiinde 200 bin metrekarelik boş alanımız var, bu alanı da millet bahçesi yaparak içerisinde yürüyüş, bisiklet yollarının olduğu, millet kıraathanelerinin olduğu, çocuklar ve gençlerimizin 7/24 vakit geçirebileceği çok önemli bahçemizin inşaatına da 2020 yılında başlıyoruz. Nilüfer ilçemizde daha önce başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yönetmelik revizyonuyla birlikte yaşanan sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmak üzere yine yıl sonuna kadar Nilüfer'deki kentsel dönüşüm sorununu aşacak plan hazırlıklarını yapıp, Aralık ayında onaylamak ve vatandaşın önünü açmak istiyoruz. Bir millet bahçesi de Osmangazi'ye yakışır dedik. Soğanlı Mahallesi'nde 110 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesine çeviriyoruz. Bu bahçe ile Osmangazi çok daha farklı bir konuma gelecektir. Yine o mevkiide etaplar halinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün devamı niteliğinde 70 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşümümüzün 7'nci etabına başlıyoruz. Bu 7'nci etap kapsamında Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, 500 rezerv konut üretecek ve oradaki hak sahibi vatandaşlarımızla hızlı, yerinde, gönüllü dönüşüm anlayışıyla bu projemizin bir etabını da tamamlayacağız. Bir taraftan Yıldırım ilçesi Mevlana mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. 500 rezerv konut yapmak suretiyle Mevlana Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlandırmak istiyoruz, 2020 yılı içerisinde burada da 500 konutun yapımına başlanacak. Mollaarap mevkii olarak bildiğimiz, içinde 120 binanın, 320 hak sahibinin olduğu alan. Bu alana ilişkin incelemelerimiz devam ediyor. Yerleşim yapılabilir bir çalışma çerçevesinde, o bölgedeki vatandaşlarımızın can güvenliğini almak suretiyle, burayı Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, Yıldırım Belediyemiz ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz proje çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini başlatmış olacağız."

Şehrin siluetini bozan yapılara ilişkin kararlı duruşlarını Bursa'da gösterdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şehirde yıllardır vatandaşın problem olarak gördüğü metruk binaların da yıkımını kararlı bir şekilde yapacaklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çevreye yönelik birçok projeyi de bakanlık, banka ve yurtdışı kaynaklarla birlikte çözmek suretiyle 2023'e kadar kısım kısım hayata geçirmek istediklerini kaydeden Bakan Kurum, Bursa'nın tamamına hitap edebilmek için de ilçe belediye başkanlarıyla istişare halinde olduklarını ve talepleri aldıklarını kaydetti.

