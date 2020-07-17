DHA YURT BÜLTENİ -18 

Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın (3)

OLAYI YAŞAYANLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Otluk ve makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bölgede bulunan işletmelere de sıçradı. İşletmelerde tatil yapan vatandaşlar tahliye edilirken, büyük bir kargaşa yaşandı. Bazı vatandaşların olay yerinden uzaklaşmak için rastgele otomobillere bindiği öğrenilirken, mekanlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından işletmelerde hasar tespit çalışmaları başladı. Yangında hiçbir vatandaşın zarar görmediği öğrenilirken, 5 köpeğin alevlerin arasından çıkamadığı belirtildi.

Yangında zarar gören mekanların işletmecilerinden Öner Karaman, "Yangından bir saat önce küçük bir duman gördük ve yetkilileri aradık ama gelen olmadı. Bunun üzerine kendi imkanlarımızla yangını söndürme ve insanları tahliye çalışmalarına başladık. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen işletmelerde 5 milyon liralık zarar ön görülüyor. Hasar tespit çalışmaları başladık. Pandemi döneminde istihdamı sağlamak için bu kadar emek vermemize rağmen zamanında müdahale edilememesi bizi çok üzdü. Bazı şeylerin tarifi yoktur. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" dedi.

Alevlerin içinde köpeklerini kurtaran işletmeci Engin Dane, "Yangın sıçradığında üç yavru kopeğimizi kurtarmaya koştuk. 3 arkadaş üzerimize birer damacana su döktük. Ardından da alevlerin arasına girerek onları kurtardık. Onlara bir şey olsaydı böyle sağlam duramazdık. Cana geleceğine mala geldi. Üzgünüz ama umarım telafi edilir" ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin geç müdahalede bulunduğunu iddia eden işletmeci Caner Çetin, "Makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ve itfaiyenin de geç kalmasıyla işletmelere yayıldı. Alaçatı bölgesindeki işletmelerin desteklerini bekliyoruz. Yangın anında içeride tam anlamıyla can pazarı vardı. Personel çadırları yandı, hayvanlarımızı zor kurtardık" diye konuştu.

'MAHŞER MEYDANI GİBİYDİ'

Yangın sırasında işletmelerde tatil yapan vatandaşlardan Veysel Zamur (21), "Denize girmek için arkadaşlarımla bölgeye girdiğimizde alevden kaçan insanları gördük. Alevler gittikçe büyüyordu. Arabamıza binmek isteyenler oldu. Yanan bölgeden canımızı zor kurtardık" şeklinde konuştu.

Tatilcilerden Ömer Faruk Çanar (21) ise, "Hafta sonu tatili için Alaçatı'ya gelmiştik. Denize girmek için de bu bölgeyi tercih ettik. İlk duman çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ardından büyük bir kargaşa oldu. Mahşer meydanı gibiydi. Herkes kaçışıyordu. Valeler arabaların yandığını söylüyordu. Hızlıca arabaya bindik. Herkes kaçmak için araç bekliyordu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan makilik alandan görüntü

-Yanan işletmelerden görüntü

-İşletmecilerle röp.

-Vatandaşlarla röp.

-Soğutma çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntü

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Motosiklet kazasında yaralanan Emircan'dan 14 gün sonra acı haber

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkasında yolculuk yaptığı arkadaşının kullandığı motosikletin aynı yöne giden otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Emirhan Topçu, kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Topçu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen 3 Temmuz'da Nazilli'den İsabeyli Mahallesi yönüne giden Kıvanç Akyıl'ın kullandığı 09 ADJ 262 plakalı motosiklet, Dallıca Mahallesi Eski İsabeyli Yolu'nda saat 00.45 sıralarında aynı yönde seyreden Doğan Can Sertöz yönetimindeki 09 ACP 556 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Kıvanç Akyıl ve arkadaşı Emirhan Topçu ile otomobil sürücüsü Doğan Can Sertöz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. durumu ağır olan yaralılardan Topçu, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topçu, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Topçu'nun hayatının baharında ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Topçu'nun cenazesi bugün cumanın ardından Nazilli Koca Camii'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emirhan Topçu'nun fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü

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Kamyonun çıkan tekerleği 2 otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı -YENİDEN

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, kamyondan çıkan tekerlek 2 otomobile çarptı. Kopan tekerleğin çarptığı ikinci araçta yolculuk eden Mevlüt Çobanoğlu kazada hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Çanakkale karayolu Koca Seyit Havalimanı Kavşağı yakınında meydana geldi. İzmir yönünde giden Hasan Akman (53) yönetimindeki 10 H 9617 plakalı kamyonun, tekerleği yerinden çıktı. Tekerlek, karşı şeride geçerek 10 LH 028 plakalı otomobile çarptı. Otomobildeki Barış Işın, Zeynep Işın ve Halil Işın hafif yaralandı. İlk otomobile çarptıktan sonra tekerlek, Şehri Çobanoğlu yönetimindeki 54 B 3799 plakalı otomobilin üzerine düştü. Tekerleğin çarptığı otomobilin kaputu, ön camı ve tavanı ezildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Tekerleğin çarptığı 2'nci araçtaki Mevlüt Çavuşoğlu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Şehri Çobanoğlu ise hafif yaralandı. Mevlüt Çobanoğlu'nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Keşan'da lastik deposunda korkutan yangın

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir nakliyat şirketinin bahçesindeki lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri yüzünden yaralanırken, dumandan etkilenen ancak olay yerini terk etmek istemeyen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, polisin iknası sonucu ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü karayolu 1'inci kilometredeki bir nakliye şirketinin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki kamyon ve TIR lastikler bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, şehir merkezinin yanı sıra çevre köy ve beldelerden de görüldü. Alevler, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, olay yerine gelerek, itfaiyeden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI, MÜDÜRÜ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri yüzünden yaralanırken, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ise dumandan etkilendi. İtfaiye erinin tedavisi olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık ekiplerince yapıldı.

OLAY YERİNDEN AYRILMAK İSTEMEDİ

Dumandan etkilenen İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ise yangın söndürülünceye kadar olay yerinden ayrılmayacağını belirterek, tedavi olmak istemedi. Polis ekipleri Yiğit'i ikna ederek, ambulansa götürdü. Savaş Yiğit, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan Yiğit'in oğlunun yarın akşam evlenme düğünü olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çevreye yayılan siyah duman ve alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Lastikleri kurtarmaya çalışanlar

-İtfaiyelerin olay yerine gelişi

-Yaralanan itfaiye erine müdahale

-Dumandan etkilenen itfaiye müdürü

-Polisin itfaiye müdürünü ambulansa gitmeye ikna etmesi

-İtfaiye müdürünün ambulansa binmesi

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun incelemesi

-Belediye başkanının açıklaması

-Detaylar

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Eskişehir'deki Azerilerden "Ermenistan" protestosu

ESKİŞEHİR'de, Azerbaycanlılar Derneği üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etti.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyesi bir grup, İsmet İnönü-1 Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde toplandı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Ermenistan saldırıları sonucu şehit olanların fotoğraflarını taşıyan grup, sloganlar eşliğinde Ulus Anıtı'na kadar yürüdü. Grup, ellerinde "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için ve Azerbaycan'da Ermeni işgaline son yazılı pankartlar açtı.

Grup adına konuşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, saldırıları protesto ettiklerini söyledi. Aydın, "Tüm dünya devletleri Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir süreçte Ermeni hainleri işgalci ve saldırgan politikalarından vazgeçmemektedirler. 12 Temmuz tarihinden itibaren ağababalarının ve ermeni sevicilerinin destekleriyle Azerbaycan sınırında resmen savaşa sebep olacak tutum sergilemiş, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırındaki Tovuz iline saldırmışlardır. Ermenistan bu saldırısıyla ateşkesi bir kez daha bozmuş, savaş kurallarını hiçe sayarak sivilleri hedef almışlardır. Saldırı sonucu 4 rütbeli asker, 1 sivil vatandaş olmak üzere 12 Azerbaycan Türkü şehit olmuştur. Azerbaycan ordusu şımarık Ermenistanın yaptıklarının karşılığını misliyle verecek güçtedir ve her daim gereken cevap verilmiştir" dedi.

Karabağ'ın mutlaka işgalden kurtulacağını ifade eden Aydın, "Bizler Azerbaycan ordusunun her daim birer ferdiyiz ve devletimizi Karabağ'ı işgalden kurtarmak için alacağı her kararı destekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Grubun toplanması

-Bayrak ve pankart açmaları

-Yürüyüşten görüntüler

-Protestoya katılanlar

-Saldırıda ölenlerin fotoğrafları

-Cavid Aydın'ın açıklaması

-Genel görüntüler

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Her gün aynı yerde dini nikahlı eşi ve çocuğunu arıyor

ANTALYA'da, Serkan Odabaşı (35), 15 yıl önce dini nikahla evlendiği eşini ve şu an 18 yaşında olan oğlunu arıyor. Odabaşı, trafik kazası sonucu hafızasını kaybederken, hiçbir iletişim bilgisi olmayan eşinin kendisini hatırlamasını ve oğluna kavuşmayı bekliyor.

2002 yılında Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan bir parkta tanışan Serkan Odabaşı ile "Suat', 2-3 ay arkadaşlığın ardından dini nikah yaptı. 3 ay sonra ailesinin yanına Kahramanmaraş'a giden Odabaşı, 1 ay sonra burada trafik kazası geçirdi. Trafik kazasının ardından hafızasını kaybeden Serkan Odabaşı, hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendisine hafıza kaybının 5 yıl içerisinde yavaş yavaş düzeleceği ifade edilen Odabaşı'nın hafızası, geçen süreye rağmen tam olarak yerine gelmedi. İyileşme süresi 10 yılı geçen Serkan Odabaşı, bir süre önce bir eşi ve bebeğinin olduğunu hatırlamaya başlayınca 2 ay önce tekrar Antalya'ya geldi. Odabaşı, eşini ve 18 yaşına basan oğlunu aramaya başladı.

'UMUDUNU YİTİRMEDEN ARAMAYA DEVAM EDİYOR'

Dini nikahla evlendiği eşinin 3 isminden sadece "Suat" adını hatırlayan Serkan Odabaşı, Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan binaları tek tek dolaşarak eşini bulmaya çalışıyor. Tüm binaları gezen Odabaşı, muhtarlığa ve polise de başvurmasına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Umudunu yitirmeyen ve aramalarını sürdüren Serkan Odabaşı, her gün aynı cadde üzerinde bazen yürüyerek bazen de bisikletiyle gezerek eşiyle karşılaşmayı ya da onun kendisini hatırlamasını umut ediyor.

Her gün Konyaaltı Caddesi'nde eşi ve 18 yaşına basacak oğlunun kendisini görse dahi tanıyamayacağına dikkat çeken Odabaşı, "Eşimle 2002 yılında Konyaaltı Caddesi üzerindeki parkta tanıştık. Kendisi Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okuyordu. O zamanlar öğrencilerin evlenmesi sıkıntılı oluyor diye dini nikah kıydık. Ailelerimizden gizlice evlendik ve benim Kahramanmaraş'a ailemin yanına gitmem gerekiyordu. Kahramanmaraş'a gittiğimde hızlı araba kullandığım esnada kaza geçirdim. 5 yıla kadar uzanan travma geçirdim. 2005 yılına kadar eşim ve çocuğumu gördüm. Bir gün annem ve babamın tartıştığını ve ayrılacaklarını öğrenince 2005 yılında memlekete döndüm ve annemle beraber İstanbul'a gittik. İstanbul'da telefonumu çaldırınca eşimin numarası da kayboldu. Sonrasında askere gittim ve orada kullandığım bir ilaç hastalığımı tetikledi. Eşimi hatırlayamadım ancak yeni yeni hatırlamaya başladım" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN 18'İNCİ YAŞ GÜNÜNDE YANINDA OLMAK İSTİYORUM'

Eşini ve çocuğunu bulmak istediğini dile getiren Serkan Odabaşı, "Eşimin 3 ismi var. Ben sadece "Suat" kısmını hatırlayabiliyorum. Okuduğu okul ve bölümü hatırlıyorum. Annesi ve babası emekli öğretmen. Oğlum 5- 6 ay sonra 18 yaşına basacak. Ben hiçbir doğum gününde yanında olamadım. 18'inci yaşına girmeden bulmak ve yanında olmak istiyorum. Tanıştığım bu yerde eşim ve oğlumu arıyorum. Belki beni görür tanırlar diye. Çaresizlik içerisindeyim. Bana yardımcı olsunlar" dedi.

'BULANA KADAR ARAYACAĞIM'

Her gün aynı yerde eşini ve çocuğunu aradığını ifade eden Odabaşı, "Geç saatlere kadar buralarda eşim ve çocuğumu arıyorum. Apartmanlarda yaşayanlara, esnafa herkese soruyorum ama çözüm bulamadım. Ben herkesten yardım istiyorum. Kendi imkanlarımla bulamadım. Eşim de sesimi duyar bana ulaşırsa çok sevinirim. Ben bulana kadar arayacağım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Serkan Odabaşı detay

-Serkan Odabaşı binalara bakması detay

-Serkan Odabaşı banka oturması detay

-Serkan Odabaşı röp

-Genel detaylar

Kaynak: DHA