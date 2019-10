DHA YURT BÜLTENİ - 19

'Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı

MUĞLA'da, polisin "Dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda, polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, sürücü Ünal Karataş (45) ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Menteşe'de görevli ekiplere haber merkezi tarafından aracın plakası ve istikameti verilerek, ekiplerden aracın durdurulması istendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, "Dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETİNİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Salih Akkuş, "Polis arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi. Öte yandan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ise hastaneye gelerek yaralı polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu

SİVAS'ta atık plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında meydana geldi. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenler Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından skontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Halk otobüsü öğrenciye çarptı

KARABÜK'te, halk otobüs yol kenarında yürüyen öğrenciye çarptı. Öğrenci ile otobüste bulunan bir yolcu hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda dubalar konulup toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü olan araçlar için ayrılan servis yolunda meydana geldi. Safranbolu'ya giden Ş.A. idaresindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü, yolun kenarında yürüyen Alp Benlioğlu'na (16) çarptı. Benlioğlu okul çantasıyla birlikte yola savruldu. Otobüsten inen Ş.A. ve çevredekiler yardıma koştu. Yaralanan Benlioğlu ile ani fren sonucu düşen yolculardan biri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Benlioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Narenciye Festivali için 33 metrelik tantuni

MERSİN'de Toros Üniversitesi, 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında 33 metrelik tantuni hazırlayacak.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Narenciye Festivali, renkli görüntülere sahne olacak. Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırlayacakları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sunacak. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, düzenleyecekleri gastroshow hakkında bilgiler vererek, "Narenciye Festivali'nde Toros Üniversitesi olarak biz de varız. Katılımcılarımıza narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden birisi olan tantuniyi hazırlayacağız. Plakamızdan da yola çıkarak 33 metrelik bir tantuni hazırlayacağız. Öğrencilerimizle son provamızı gerçekleştirdik" dedi.

Tekirdağ'da restore edilen Türk-Macar Kültür Evi açıldı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından restoresi tamamlanan Türk-Macar Kültür Evi düzenlenen törenle açıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan Türk-Macar Kültür Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Macaristan Dış Macarlar Müsteşarı Arpad Potapi, Laszlo Keller Macaristan Başkonsolosu, Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Istvan Szabo, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk-Macar dostluğunun Osmanlı dönemine kadar dayandığını söyledi. Macarlarla olan dostluğun çok eskiye dayandığını ifade eden Yıldırım, "Türkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus. 16'ıncı yüzyıldan 17'inci yüzyılın sonuna kadar Macarlar ile atalarımız olan Osmanlı birlikte yaşadı. Türkler ile Macarlar arasından her zaman iyi ilişkiler var olmuştur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Türk-Macar dostluğunda Tekirdağ'ın bir köprü görevi gördüğünü ve bu dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Türk-Macar Kültür Evi Macarlarla dostlukların daha da pekiştiğini ifade eden Albayrak, "İçinde yaşadığımız toprakları değerli kılan sadece havası, doğası, kültürü, sanatı değil, içinde barındırdığı farklı renkteki kültürleridir. Bu güzelliklerden nasibini almış şanslı illerimizden biri de Tekirdağ'dır" diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi. Matis, "Tekirdağ'a gelirken evime gelir gibi geliyorum her zaman. Çünkü Türkiye'de bulunan şehirlerden en Macar şehir Tekirdağ'dır. İkili ilişkilerimiz her alan da çok iyi. Hem ekonomi, hem siyasi olarak. Kültür işbirliğimizi projeler bazında yürütüyoruz. Projelerden de geçici ve kalıcı projeler var. Geçici projeler konserler, sergiler ve bu çeşit faaliyetlerdir. Ama kalıcı projeler ise gerçekten insan hafızasında kalan projelerdir. Bu projelerin başında, Tekirdağ bulunuyor. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Tekirdağ hem hoşgörüsü ile hem Macar severliği ile bizim gönlümüzde yerini aldı. Alacak değil aldı. Hem de 1930'lardan beri gönlümüzdedir. Ve sanırım bizlerce İstanbul'dan sonra en çok bilinen şehir, Rodosto yani Tekirdağ'dır. Ben çocukken ve daha çok gençken ve benim gibi tüm çocuklara Rodosto'nun ne olduğunu, Macarlar için neden önemli olduğunu öğretiyorlar. Bu ikili ilişkilerimize çok fazlar şey katan bir durum" dedi.

Macar Kültür Evi, konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

