DHA YURT BÜLTENİ-2 

Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltında (Tekrar)

Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapan "zorba" tutuklandı

Antalya'da, birlikte yaşadığı sevgilisi İbrahim Em (46) tarafından kız çocuğuna hamile kaldığı için dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadının şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınan İbrahim Em, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim Em ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim Em, Gonca Sadıklı'ya sürekli erkek çocuk istediğini dile getirdi. Birlikteliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi. İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim Em, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Her akşam sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı, yaşadığı acıya rağmen sevdiği İbrahim Em ile yaşamaya devam etti. Ancak hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim Em ile yaşamayı sürdürdü. Geçen yıl ise ayrılmaya karar verdi. Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim Em hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

TEHDİTLE PARA İSTEDİ

Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim Em, ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim Em'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim Em, ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

SİLAHLA EVİNİ BASTI

5 Eylül günü bu süre de doldu ve İbrahim Em, evi tabancayla basarak camları kırdı, eşyalara zarar verdi. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İbrahim Em'e üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

AĞIR İŞKENCE GÖRDÜ

Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim Em, Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim Em, Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü. Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim Em, 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İbrahim Em, bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, İbrahim Em hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

TUTUKLANDI

Son olaydan sonra annesinin evine sığınan Gonca Sadıklı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, İbrahim Em'i geçen 28 Ekim Pazartesi günü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İbrahim Em, çıkarıdığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞINI DA DÖVMÜŞ

İbrahim Em'in eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu belirten Gonca Sadıklı, "Eksi kız arkadaşının da başına 36 dikiş atılmış. Bundan dolayı hapis yatmış. Beni tehdit ediyordu. Bugüne kadar tam dört defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Can güvenliğim olmadığı için hastaneye gidip gelirken büyük korku yaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

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Kanepedeki zuladan uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin şüphe üzerine parkta durdurduğu Hasan Akgül'ün üzerinde 59 gram, evindeki kanepedeki gizli bölmelerde ise bir kısmı paketlenmiş 611 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Hasan Akgül, tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla okul çevreleri ve parklarda denetim yaptı. Side Mahallesi'nde geçen salı günü yapılan denetimde, bir parkta şüphe üzerine durdurulan Hasan Akgül'ün kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Aramada, Hasan Akgül'ün üzerinden satışa hazır 10 paket halinde 59 gram esrar ve 10 ecstacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada, salondaki bir kanepenin içine yapılan gizli bölmelerde, bir kısmı paketlenmiş satışa hazır 611 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 26 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira, 25 dolar ve 35 Euro ele geçirildi.

Hasan Akgül, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ev kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Evde yapılan arama

- Kanepelerin alt kısımlarından uyuşturucunun bulunması

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Köylüler kavga etti, Kağızman savaş alanına döndü

Kars'ın Kağızman ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavganın ardından iki köyün sakinleri ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Her iki kavgada yaralanan 15 kişi, tedaviye alındı.

Kağızman ilçesine bağlı Böcüklü ve Şaban köylerinin çobanları arasında dün, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişi, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarla birlikte gelen her iki köyün sakinleri, hastanenin önünde karşı karşıya geldi. Taraflar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Ortalığı savaş alanına çeviren kavgaya, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı kavgada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünde kavga

-Birbirlerini kovalayanlar

-Sopalarla birbirlerine saldırmaları

-Polis ve jandarmanın ayırma çalışması

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'Durakta Matematik Projesi" Erzurum'da başladı

Osmaniye'nin Karacaoğlan Ortaokulu matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği "Durakta Matematik" projesi Erzurum'da uygulamaya konuldu. Polis Amca ve Kazım Yurdalan İlkokulu sınıf öğretmenleri ve öğrencileri duraklara afişler astı. Öğretmen ve öğrenciler amaçlarının sadece öğrenciler değil velilere de matematiği sevdirmek olduğunu söyledi.

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Polis Amca ve Kazım Yurdalan İlkokulları tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki otobüs duramlarına herkesin kolayca öğrenmesi iin karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yeraldığı afişler asıldı. Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun katıldığı programda ilkokul öğrencileri de ellerindeki afişlerle matematiğin korkulacak bir ders olmadığını anlattı. "7'den 77'ye Matematik', "Fobiniz Değil, Hobiniz Olsun Matematik', "Matematiği Çok Seviyoruz', "Otoüs Beklerken Matematik Öğreneceğiz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler "Velilelere sesleniyoruz, sakın çocuklarına matematik kötü ders demesinlen. Metametik eğlenceli ve öğretici bir derstir" dediler.

Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, öğrenim hayatı boyunca matematik korkusu olmadığını söyledi. Coşğun, "Çocukların matematiği sevmesi için duraklara afişler asıyoruz. İnşallah afişlerle çocukların matematiğe ilgisi artacak" dedi.

Kazım Yurdalan İlkokulu sınıf öğretmeni Esra Aksoy, Osmaniye Karacaoğlan matematik öğretmeni Mukaddes Karip'in başlattığı projeye ortak olduklarını söyledi. Aksoy, "Matematik biraz korkulu rüya gibi gözüküyor, toplumda böyle bir genel anlayış var. "Matematik yapamam', "zor gibi" ön yargıları kırmak istiyoruz" diye konuştu.

Polis Amca İlkokulu öğretmeni Serap Mutlu, "Projemizin Erzurum ayağını üstlendik. Afişleri duraklara asıyoruz. Metamatiği fobi halinden çıkarıp hobi haleine getirmek istiyoruz. Matematik öğrenciler için sıkıntılı ders, herkesin korkusu var. Bu projeyle durakta otobüs beklerken çocuklar telefonla uğraşacaklarına afişten görecekleri terim ve işlemleri okumaları faydalı olabilir" dedi.

Projede görev alan Polis Amca İlkolu öğretmenlerinden Murat Keleş ise toplum nezdindeki olumsuz yargı sebebiyle amaçlarının sadece öğrenciler olmadığını velilere de ulaşmak istediklerini söyledi. Keleş, okulda öğrencilere matematiği sevdirmek için çalıştıklarını "Durakta Matematik Projesi'yle de velileri bilinçlendireceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüs durağından detay

-Durağa asılan afişlerden detay

-Öğrencilerin ellerindeki dövizlerden detay

-Öğrenciler ve protoklün duraktaki afişlerin açılışın yapması

-Kaymakam Önder Coşkun ile röp

-Esra Aksoy ile röp

-Serap Mutlu ile röp

-Murat Keleş ile röp

-Öğrenciler ile röp

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Muş'ta öğretmenlere robotik kodlama eğitimi

Muş'un Korkut ilçesinde görevli öğretmenlere "robotik kodlama eğitimi" verildi. Öğretmenler, daha sonra bilgilerini öğrencilerine aktaracak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "robotik kodlama eğitimi" projesi başladı. İlçe merkezi ve köylerinde görev yapan toplam 30 Bilişim ve Teknoloji Tasarım öğretmeninin katılım sağladığı eğitim 5 gün sürecek. Gelişen teknolojiye ayak uydurma ve öğrencilerin projelerine katkı sunacak olan robotik kodlama eğitimi sonrası, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere ise sertifika verilecek. Öğretmenler, almış oldukları bilgileri daha sonrasında öğrencilerine aktaracak.

Robotik kodlamanın geleceğin eğitim dili olarak düşünüldüğünü söyleyen Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, "Birçok ülkede bu eğitim, okulların müfredatına girmiş ve neredeyse ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda. Bizlerde bu amaçla; öğrencilerimizin bu konulardan yararlanabilmeleri açısından, öğretmenlerimizi eğitimden geçirmek için kısaca adı DAKa'ya başvuru yaptık ve projemiz onaylandı. Yaklaşık 30 öğretmenimiz burada eğitimden geçiriliyor. Burada aldıkları eğitimler sonrasında kendi okullarında, öğrencilerine bu eğitimi verecekler. Öğrencilerimizde bu eğitim sonrasında karşılaşacakları problemler karşısında yaratıcı olabilme, farklı çözüm üretme açısından bu eğitimler önemlidir. Öğretmenlerimizin bundan sonrada kendilerini donanımlı hale getirmeleri ve teknolojik imkanlara, güncel olaylara daha kendilerini alıştırabilmeleri açısından biz bu eğitimlere devam edeceğiz" dedi.

Robotik Kodlama Eğitimi'nin eğitmenliğini yapan Tarık Kahraman ise "Öğretmenlerimize öncelikli olarak kodlamanın temel mantığını öğretmek, ilk vazifemizdi. Bu aşamadan sonra, elektronik kartlarla projeler geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu kapsam devlerin kurulması, gerekli yazılımsal ve kodlama safalarının gerçekleştirilmesi ve sonunda da gerekli giydirmenin yapılarak, projelerin son halini alması noktasına kadar her sefada öğretmen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Eğitim alan öğretmenlerden Ela Eymen Şahin de edinecekleri bilgileri öğrencilere aktarabilmek adına eğitime katılım sağladıklarını belirterek, "Her şeyden önce biz öğretmeniz. Bizden bir şeyler bekleyen öğrencilerimize, bir şeyler aktarabilmek adına buradayız. Gelişen teknolojiyle beraber gerek ülkede, gerek dünya çapında olan teknolojileri çocuklarımıza sunabilmek adına buradayız. Kendimiz gelişmeliyiz ki, çocuklarımıza bunları verebilelim. Hayalleri olan, başarmak isteyen çocuklarımızın geleceğine yön verebilmek için, onları geliştirmek adına bu eğitimleri öncelikle kendimiz alıyoruz. Almış olduğumu bu eğitimleri okullarımıza gidip, kendi çocuklarımıza vermeye çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eğitmenin eğitim vermesinden detay

-Öğretmenlerin eğitimleri takip etmesinden detay

-Öğretmenlerin proje üzerindeki çalışmalarından detaylar

-Öğretmenlerin projelerini tanıtmasından detay

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak Röp.

-Eğitmen Tarık Kahraman Röp.

-Öğretmen Ela Eymen Şahin Röp.

Kaynak: DHA