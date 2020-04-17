DHA YURT BÜLTENİ- 2

Ukrayna'dan gelen 180 kişi Rize'de yurda yerleştirildi

UKRAYNA'dan Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci, bebek ve çocuklarında bulunduğu 180 kişi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Rize'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ukrayna'dan aralarında öğrenci, bebek ve çocuklarında bulunduğu 180 kişi gece yarısı uçakla Trabzon Havalimanına getirildi. Buradaki sağlık kontrollerinin ardından karayolu ile Rize'ye getirilen 180 kişi çanta ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından yurtlara yerleştirildi. Yurt binaları önünde polis önlem alırken, AFAD ve UMKE ekipleri de tedbir amaçlı bekledi.

Koronavirüs salıgını tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak olan Türk vatandaşaları karantina süresinin sona ermesinden sonra memleketlerine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandasların otobüsten inmesi

-Çantalarnın dezentefte edilmesi

-1,5 aylık bebekten detay

-Görevlilerden detay

-Otobüslerden detay

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Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesinde 4 kişinin ellerinde bulunan gümüş sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma takibe aldığı şüphelileri, 16 Nisan Perşembe günü, 3 alıcıyla buluştukları sırada yakaladı. Şüpheliler ile birlikte Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkeler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyondan görüntü

Şüphelilerin gözaltına alınması

Ele geçirilen sikkeler

Genel ve detay görüntüler

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Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için siperlik üretiyor

Adana'da, Seyhan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen, koronavirüse karşı günde 400 siperlik maske üreterek sağlık çalışanlarına gönderiyor. Öğretmenler, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen dezenfeksiyon robotunu geliştirmek için de destek bekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19), maske ve siperlik ihtiyacını da doğurdu. Adana'daki birçok kamu ve sivil toplum kuruluşu gibi meslek liseleri de bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Adana'da Seyhan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen, sağlık çalışanlarına göndermek üzere günlük 400 siperlik üretmeye başladı. Başka yerlerde 1,5 saatte 1 maske üretebilen 3 boyutlu yazıcılar yerine gönüllü 4 öğretmen, parçaları kendileri birleştirerek daha hızlı bir üretim gerçekleştiriyor.

Öğretmenler ayrıca mobil dezenfektan robotu da geliştirdi. Girilmesi güç noktalara cep telefonuna yüklenen bir uygulamayla kontrol edilerek girebilen robot, entegre deposuna konulan dezenfektanı püskürtüyor. Henüz prototip aşamasında olan robot, destek verilmesi halinde geliştirilerek dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılabilecek.

'GÜNDE 400 SİPERLİK ÜRETİYORUZ'

Haftanın 3-4 günü okula gelerek tamamen gönüllü olarak maske üretimi yapıldığını kaydeden Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fazlı Aşçıoğlu, "Elektronik bölümündeki öğretmen arkadaşlarımız mobil robot geliştirdiler. Ardından yüz siperliği üretmeyi düşündük. Günde 400 adet üretiyoruz. İhtiyaç duyan birçok kuruma ulaştırıyoruz. Doğu illerine de gönderiyoruz. Yeri gelince evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımıza bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

'SİPARİŞLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Akkapı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Soner Gürkan ise günlük 400 siperlik ürettiklerini belirterek, "3 boyutlu yazıcılar normalde bir siperliği 2 saatte üretiyor. Biz de parçaları birleştirip günde 400 adet sağlıkçılarımıza siperlik üretiyoruz. Sipariş çok fazla ancak elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'DEZENFEKSİYON ROBOTUNU GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Prototipini ürettikleri dezenfeksiyon robotunun destek verilmesi halinde daha da geliştirebileceklerini kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:

"Salgından dolayı biz de ülkemizin mücadelesine katkıda bulunmak için bu robotu ürettik. Robot sistemi tamamen cep telefonuyla kontrol ediliyor. Salgının büyük olduğu ve insanların giremeyeceği yerlerde bu robotu kullanarak dezenfeksiyonda kullanabileceğiz. Robot sistemimiz etrafında bir canlı varsa ses sistemiyle sinyal veriyor. Sonrasında ilaçlamaya başlıyor."

Görüntü dökümü

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- Siperliklerden görüntüler

- Siperlik üretiminden genel ve detay görüntüler

- Soner Gürkan ile röportaj

- Fazlı Aşçıoğlu ile röportaj

- Dezenfeksiyon robotundan genel ve detay görüntüler

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Beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde steril maske üretimi

Antalya'da, koronavirüs nedeniyle faaliyetine ara verilen beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde, steril maske üretimine başlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı 3 oteli bünyesinde barındıran Emir Hotels'in terzi atölyesinde, koronavirüs salgını sonrasında steril maske üretimine başladı. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin steril maske üretilerek Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçe kaymakamlığına teslim edildi. Atölyede devam eden steril maske üretiminin salgın sona erinceye kadar devam edeceği belirtildi.

İcra Kurulu Başkanı Emir Demirci, salgının başlamasının ardından ilk defa otellerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. 12 ay açık olan 3 otelde toplam 1000 personel çalıştığını belirten Emir Demirci, bu personelin üniforma dikimini kendi bünyelerinde bulunan terzi atölyesinde yaptıklarını anlattı. Covid-19 vakalarının Türkiye'de tespit edildiğinin açıklanmasının ve ülke genelinde salgınla mücadele başlatılmasının ardından kendilerinin de bu mücadeleye katkı yapmak istediklerini söyleyen Demirci, "Bu düşünceyle maske dikiminde devletimize, halkımıza yardımcı olabiliriz. Bu konuyla ilgili gerekli mercilerle iletişime geçerek çalışmaya başladık" dedi.

Otel bünyesinde terzi atölyesi olması nedeniyle Antalya Valiliği'ne başvurduklarını ve yardımcı olmak istediklerini aktardıklarını anlatan Emir Demirci, "Başvurunun ardından terzi atölyemizi steril maske üretim atölyesine çevirdik. Manavgat Devlet Hastanesi'nin ve diğer kurumların maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Maske atölyesinden görüntüler

- RÖP Emir Demirci

- Maske üretimi detay

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Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, "Vefa" ekibi getirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Rükiye Laçinkaya'nın (65) kömür isteği, Vefa Destek Grubu'nca karşılandı.

Erciş'e bağlı Salihiye Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında "65 yaş" yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Rükiye Laçinkaya, telefonla ulaştığı Vefa Destek Grubu'ndan yakacak kömür istedi. Laçinkaya'nın bu isteği, 5 torba kömür alınıp, evine bırakılarak, yerine getirildi. Hava soğuk olduğu için kömürle ısınmaya devam ettiğini belirten Laçinkaya, "Havalar soğuk, maddi durumum da yeterli olmayınca ben de telefon açıp kömür yardımında bulunmalarını istedim. Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla bu isteğim hemen yerine getirildi. Kaymakama ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görevlilerin kömür taşımaları

-Rukiye Laçinkaya'nın konışması

-Detaylar

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Şehit babası, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde oturan, şehit babası Hasan Öner (87), koronavirüs salgını ile micadeleye destek vermek için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin TL bağış yaparak destek oldu.

Şırnak'ta 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Çavuş Fatih Öner'in babası Hasan Öner, kampanyaya destek vermek istediğini fakat 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkamadığını söyleyerek Düziçi Kaymakamlığından yardım istedi. Bunun üzerine Kaymakam Mutlu Almalı, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, Hasan Öner'i evinde ziyaret etti. Hasan Öner, kampanyaya destek için biriktirdiği 2 bin TL'yi görevlilere verdi.

Görevlilerde parayı bankaya yatırarak dekontu şehit babasına teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit babasının konuşması

- Parayı teslim etmesi

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Kaynak: DHA