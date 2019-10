DHA YURT BÜLTENİ-20 

Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit oldu

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (30), tedavi gördüğü Diyarbakır'da şehit oldu. Nusaybin'deki saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit oldu. Saldırıda yaralanan ve Mardin'deki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bugün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.

Bayburt'ta yangın;, 7 ev, 2 ahır kül oldu

BAYBURT'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında, 7 ev ile 2 ahır kül oldu. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 16:00 sıralarında merkeze bağlı mutlu köyünde bir evde çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 3 saate söndürülen yangında, 7 ev ile 2 ahır yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mutlu Köyü Muhtarı Osman Yeğen, yangında, 7 ev ve 2 ahırın kullanılamaz hale geldiğini belirterek "Can kaybının yaşanmaması tesellimiz oldu. Zamanında yangına müdahale edildi. Bu yangının daha da büyümesini önledi" dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de köye gelerek vatandaşlarla görüştü, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

2 TIR çarpıştı, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı: 1 yaralı

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir TIR, Karayolları'na ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde araçtan yola düşen bir parçayı almak üzere bölgeye gelen Karayolları'na ait minibüs, sağ şeritte ki parçayı almak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 06 BLF 13 plakalı TIR'ın sürücüsü Can Gürbüz, Karayolları ekibinin aracına çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeride geçti. Gürbüz idaresindeki TIR, orta şeritte ilerleyen M.S. idaresindeki 34 EF 7396 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza nedeniyle otoyol Ankara yönü trafiğe kapanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Kullandığı TIR'ın içerisinde sıkışan Can Gürbüz, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Can Gürbüz'ün sol bacağının kırıldığı belirlendi.

Kazaya karışan TIR'ların yoldan kaldırılması için olay yerine çekiciler çağırıldı. Polis, Ankara istikametine gitmekte olan araçları Hereke gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Alev alan televizyon yangın çıkardı, 10 kişi dumandan etkilendi

KONYA'da, 6 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede televizyonun alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyürken, duman binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Destanlı Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ömer Bayram'a ait evdeki televizyonun bilinmeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı sararken, Ömer Bayram ve 7 aylık hamile eşi Büşra Bayram, yangına müdahale etmek istedi. Yangın sonrası duman tüm apartmanı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Onur Ünlü'nün diyalogsuz filmi "Topal Şükran'ın Maceraları'na büyük ilgi

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ünlü'nün diyalogsuz "Topal Şükran'ın Maceraları" filmi, bugüne kadar en fazla ilgi gören yarışma filmi oldu.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı "Topal Şükran'ın Maceraları" filmi, 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında seyirci ile buluştu. AKM Aspendos salonunda, hiçbir diyaloğun olmadığı filme sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Koltuk aralarının bile dolduğu salondaki gösterimin ardından Onur Ünlü, oyuncular Demet Evgar, Halil Babür, Serhat Kılıç, Ayşe Melike Çerçi ve Bora Akkaş söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtladı. Film gösterimindeki benzer kalabalık, söyleşide de yaşandı. İzleyiciler Ünlü ve oyuncuları yakından görebilmek için salonu tamamen doldurdu. Bazı seyirciler ise yerlere oturarak söyleşiyi dinledi.

ÜNLÜ: MECBUR KALMADIKÇA DİYALOG YAZMA

Yönetmen Onur Ünlü, filmin diyalogsuz olmasına yönelik önceden kafasında bir fikir olmadığını, senaryoyu çalışırken diyalog olmamasına karar verdiğini söyledi. Her zaman başka açılardan bakıp film çekmeye çalıştığını dile getiren Ünlü, "Sinema hikaye anlatma sanatı olduğu kadar görüntü sanatıdır. İyi yönetmenler, "Mecbur kalmadıkça diyalog yazma" derler. Bunun üzerine gidip, elimden geldiğini yapmaya çalıştım" dedi.

ÜNLÜ: GÜNDELİK HAYATIMDA ÇOK FİLM İZLEMİYORUM

Pervasız birisi olduğunu belirten Onur Ünlü, "Sonuçla ilgilenmiyorum, o şeyi yapmakla ilgileniyorum. Aklıma saçma sapan birçok şey geliyor ama insanlar sadece bazılarını görüyor. Gündelik hayatımda çok film seyretmiyorum. Etkisinde kalacak kadar sinema filmi izlemiyorum. Filmimle mesaj vermek istemedim, biz siyasi parti değiliz. Film dediğimiz şey kodlama işidir. Ben de bu kodlamayı yaptım. "Haydi şöyle yapalım kimse yapmıyor" diye bir motivasyonla film yapmıyoruz. Ucu nereye kadar gitsin, yapmaya çalıştığımız budur" diye konuştu.

DEMET EVGAR: SESSİZLİK KONUŞUYOR

Filmde ana karakter Topal Şükran'ı canlandıran Demet Evgar, Onur Ünlü ile 7 yıl önce başka bir film çekerken Ünlü'nün filmden bahsettiğini, kendisinin bu karakteri oynamak istediğini söyledi. Evgar, "Tam tahmin ettiğim bir film geldi. Diyalog olmadığı için adeta cephaneniz elinizden alınmış oluyor. Filmdeki sessizlik nedeniyle paniğe kapılabiliyorsunuz ama kendinizi ona teslim ettiğinizde o sessizlik başka şeyler konuşuyor. Bunu hayatınızda bir süre denerseniz başka şeyleri konuştuğunu anlarsınız. Sessizlik konuşur çünkü" dedi.

BABÜR: SESSİZLİKLE SORUMLULUK YÜKÜ ORTADAN KALKTI

Oyuncu Halil Babür de filmdeki "imkansız" diye tanımlanan sessizliğin aslında çok büyük imkan sağladığını söyledi. Babür, "Sorumluluk yükü ortadan kalktı. Müthiş bir rahatlık veriyor. Bunun çok büyük bir imkan olduğunu düşünüyorum" dedi.

SEVGİLİSİ HAZAR ERGÜÇLÜ İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Diğer yandan Onur Ünlü, filmini sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü ile beraber izledi. Filmi için Antalya'ya gelen Onur Ünlü'yü, sevgilisi Hazar Ergüçlü bir an olsun yalnız bırakmadı. Hazar Ergüçlü, filmi de Ünlü'yle birlikte izledi.

Filmin ardından yapılan söyleşi için film ekibiyle çadıra gelen Ergüçlü, yer bulmakta zorlandı. Bir süre sonra yer bulan Ergüçlü, en önden sevgilisini dinledi. Onur Ünlü'nün bazı sözlerine ise Hazar Ergüçlü alkışlarla destek verdi. Söyleşi esnasında bazı sinemaseverler Hazar Ergüçlü'yle selfie yaptı.

Kaynak: DHA