DHA YURT BÜLTENİ -20 

İlayda, uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı

ADANA'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan İlayda Ü., ağır yaralandı. Akımdan polisin kurtardığı İlayda Ü. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinin damında uçurtma uçuran İlayda Ü.'nün (14) uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı. Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan İlayda Ü., akıma kapıldı. Durumu gören çevredekiler, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen bir polis, damda bulduğu bir tahta parçasıyla İlayda Ü.'yü akımdan kurtardı. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlayda Ü.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'DİREKTEN ADETA ATEŞ ÇIKTI'

Olayı gören bir mahalle sakini, "Büyük bir patlama sesi geldi. Tüm mahalleli sokağa çıktı. Sokaktaki elektrik direklerinden adeta ateş çıktı. En son damda bir kızın yandığını gördük. Uçurtmayı almaya çalışırken yüksek gerilime kapılmış. Çocuk yanmış. Sonra polisler gelip kurtardı. Ambulans çağırıldı, çocuğu götürdüler" diye konuştu. Adana Valiliği uçurtma uçurmanın yasaklandığını, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirdi.

Görüntü dökümü

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- Sokaktan genel ve detay görüntü

- Uçurtmalardan görüntüler

- Yüksek gerilim hattına takılan uçurtmanın görüntüsü

- Çocuğu kurtaran polis memuru

- Mahalle sakiniyle röportaj

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Afrin'i kana bulayan YPG'li teröristin oğlu da PKK kadrosunda çıktı

SURİYE'nin Afrin kentinde bomba yüklü tanker ile düzenlenen ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırını gerçekleştiren teröristin sorgulamasında terör örgütünün gerçek yüzü ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Ali Al Zin isimli terörist, terör örgütü YPG içerisinde yer aldığını oğlunun da PKK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunduğunu itiraf etti. Ali Al Zin'in verdiği bilgiler doğrultusunda saldırıyı yapmasında kendisine yardımcı olduğunu söylediği 2 kişi daha yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde, salı günü öğleden sonra pazar yeri yakınlarına bırakılan bomba yüklü tanker uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 11'i çocuk 44 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Hain saldırının ardından alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda bomba yüklü tankeri pazar yeri yakınlarına bırakan kişinin Ali Al Zin olduğunu saptayan güvenlik güçleri, bu kişiyi otomobiliyle Afrin'den çıkmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan ve ilk etapta suçlamaları reddeden Ali Al Zin, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi. Ancak, güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada gözaltında tutulan kişinin, terör örgütü PKK/YPG saflarında yer aldığı belirlendi. Sorgulamasında bu kez suçunu itiraf eden Ali Al Zin'in verdiği bilgiler doğrultusunda kanlı saldırıyı yapmasında kendisine yardımcı olduğunu söylediği 2 kişi daha yakalandı. 44 kişinin ölümüne yol açan terörist ise sorgulamasında bir oğlunun da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını itiraf etti. Sorgulaması devam eden teröristin vereceği bilgiler doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceğini belirten güvenlik güçleri, operasyonun devam etmesi nedeniyle Afrin'e giriş ve çıkışlara izin verilmediğini bildirdi.

Daha önce de terörden arındırılan bölgelerde benzer saldırılar düzenleyerek sivilleri hedef alan terör örgütünün sözde yöneticileri, tüm saldırıları inkar ederken, 44 kişinin hayatını kaybettiği Afrin'deki saldırıyı da benzer şekilde reddetti. Ancak, saldırıyı düzenleyen teröristin YPG, oğlunun ise PKK saflarında yer alması ile eylemleri sahiplenmeyen örgütün gerçek yüzünü de ortaya çıkarmış oldu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

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Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (3)

TUTUKLANDI

Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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Elazığ'da konteyner kentlerde kalan öğrencilere kitap dağıtıldı

ELAZIĞ'da, "Elazığ Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında konteyner kentlerde kalan öğrencilere kitap dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş'ta kurulan 3 konteyner kentte oturan 934 öğrenciye, "Elazığ Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından kitap dağıtıldı. Gürtürk, koronavirüs nedeniyle 31 Mayıs tarihine uzatılan eğitim hayatı verilen ara ile ilgili olarak uzaktan eğitim ve telafi eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı itibariyle de okullarımız açılır. Bizler de öğrencilerimizle buluşuruz" dedi.

Öğrenciler ise hediye edilen kitaplardan duydukları mutluluğu dile getirerek, teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Konteyner kentten detay

Hediyelerin verilmesi

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

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Adana'da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi

KEBABIN başkenti Adana'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokantalarda kebap yiyemeyen vatandaşlar, paket servis siparişlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ve zengin iftar masaları, yerini mesafeli ve mütevazı sofralara bıraktı. Kebabın başkenti Adana'da ise restoranlarda iftarını açamayan vatandaşların imdadına, kebap ustaları yetişti. Günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatlerinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları birbirinden lezzetli meze ile salataları kentin dört bir yanına yoğun şekilde paket servisiyle ulaştırıyor.

Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adanalılar'ı mağdur etmemek için yüksek tempolu mesai yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Adanalı yemeksiz durur fakat kebapsız duramaz. Adanalıların panzehiri kebaptır. Biz onların ayağına götürüyoruz. Pakete yoğun şekilde talep var. Vatandaşlar normal şartlar altında buraya geldiklerinde karşılaştıkları servis neyse aynısını paket olarak sunuyoruz. Adanalı kebapçılar olarak Adanalılar'ın kebabı çok sevdiğini biliyoruz. Onları kebapsız bırakmamak için de hepimiz mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki Adana kebap cenneti. Dünyanın her tarafından kebap için Adana'ya geliyorlar. Kebapsız olmaz."

ADANA DEMİRSPORLU FUTBOLCU: ADANALILAR KEBABI ÇOK SEVİYOR

3 yıldır Adana'da yaşayan, Elazığ doğumlu Adana Demirspor'un futbolcusu Adil Demirbağ ise kebabı çok sevdiğini ve artık kendini Adanalı gibi hissettiğini vurgulayarak, "Kebap ustalarımız da şu salgın günlerinde bizleri kırmayıp, kuryeyle evlerimize kadar kebabı getiriyor ve iftarımızı açıyoruz. Adanalılar kebabı çok seviyor. Salgın olsa da vazgeçmiyoruz. Elbette koronavirüs salgını bittikten sonra da kebapla buluşup, ziyafetler vereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Can Çelik anonslar

- Etlerin kesilmesi

- Etlerin zırhla kıyma haline getirilmesi

- Kıymaların şişlenmesi

- Yaşar Aydın ile röportaj

- Kebapların pişirilmesi

- Kebapların paketlenip servis edilmesi

- Futbolcu Adil Demirbağ ile röportaj

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Karantinadaki çocuklara Hacivat-Karagöz sürprizi

SİVAS'ta, öğrenci yurtlarında karantinadaki çocukların eğlenebilmesi için yurt görevlileri, Hacivat ve Karagöz kostümüyle sürpriz yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya, Almanya ve Hindistan'dan getirildikten sonra Sivas'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kızılırmak Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 646 kişinin tüm ihtiyaçları, buradaki görevliler tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki vatandaşların ramazan ayını güzel geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda yurtta karantina altında tutulan çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Yurt görevlileri Hacivat ve Karagöz kostümüyle karantina altında olan çocuklara sürpriz yaptı. Odaları tek tek gezen görevliler, Hacivat ve Karagöz kılığında çocuklarla tanıştı. Çocuklara ve karantina altında kalanlara ayrıca Sivas'ın ramazan geleneği olan horoz şekeri ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

-Hacivat Karagöz kostümlü görevliler

-Kapıları çalarak çocuklarla tanışmaları

-Çocuklara horoz şekeri ikramı

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Zonguldak'ta 1 Mayıs, sınırlı sayıda katılımla kutlandı

ZONGULDAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yarın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün sınırlı sayıdaki katılımcıyla kutlandı.

Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzasına sahip 9 bin maden işçisinin çalıştığı Zonguldak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüsü tedbirleri kapsamında yarın uygulanacak sokağa çıkam kısıtlaması nedeniyle saat 17.00'de kutlandı. Zonguldak Valiliği'nden alınan izinle sınırlı sayıda katılımla kutlanan 1 Mayıs, Madenci Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Kutlamaya, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve az sayıda maden işçisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Hakan Yeşil, insanların zor günler geçirmesine sebep olan koronavirüs salgını sürecinde, insanlara yaşamsal ürün ve hizmetler sunmak, hayat kurtarmak için büyük öneme sahip olan sağlık çalılşanlarıyla birlikte gece gündüz demeden çalışan emekçiler olduğunu söyledi. Büyük mücadelede görev alan tüm emekçilerin önünde saygıyla eğildiklerini ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"Bugün insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği, emeğin haklarının, barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü gün bugün 1 Mayıs. Bu yıl, içinden geçtiğimiz olağanüstü süreç nedeniyle meydanlarda değiliz. Ülkemizle birlikte dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs salgını yaşamımızı köklü bir biçimde değiştiriyor. Bizlerle birlikte tüm dünyada, hak arayanların çıktığı meydanlar bugün sessiz kaldı. Ama halkımızın temel mal ve hizmetlerini karşılamak için hala işyerlerinde işçiler ve emekçiler olarak başta can kayıplarımız olmak üzere maddi ve manevi bedeller ödemeyerek çalışmaya devam ediyoruz."

Madenci Anıtı'ndaki kutlama, konuşmanın ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Madenci Anıtı'ndan toplananlar

-Törenden detaylar

-Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

-GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in konuşması

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Akhisar'da bir eve uyuşturucu baskını yapıldı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir eve düzenlenen baskında, 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 tane skunk bitkisi tohumu ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Akhisar JASAT Timleri, Zeytinliova mahallesindeki Y.G.'ye ait olan (26) evde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timinin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda; saksı içerisinde 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 tane skunk tohumu, bitkileri yetiştirmede kullanılan 7 ışıklandırma cihazı, 4 ısıtma fanı, 2 adet zamanlayıcı, 1 termometre, 1 iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Şüpheli Y.G., "uyuşturucu madde imal ve ticaretinden" gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyondan görüntü

Kaynak: DHA