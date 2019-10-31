DHA YURT BÜLTENİ-21

Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğlen saatlerinde Yeşilhisar'ın Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saliha Çakır'ın sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nden detaylar

- Saliha Çakır'ın fotoğrafları

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Ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

BURSA'da, ağabeyi Suat Atılgan (31) ile tartışan Hasan Atılgan (28), önce evdeki eşyaları 4'üncü kattan attı, ardından evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Ağabeyi Suat Atılgan ile bilinmeyen nedenle tartışan Hasan Atılgan, evdeki eşyaları 4'üncü kattan attıktan sonra evi ateşe verdi. Dumanı fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Hasibe S.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Panikle çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntüler

-Dumandan etkilenen kadından görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.58 Boyut: 220 MB

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BAKAN ERSOY, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de otelde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, turizmin 81 ile yayılması kapsamında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Trabzon ve Rize'de incelemelerde bulunduklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Özellikle Rize doğa turizmi ve alternatif turizmi ile ön planda olan bir bölgemiz. Hem yaylalardaki potansiyeli görmek hem de alternatif kayak turizmi ile ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz bu anlamda ziyaretlerde bulunduk. Belediye başkanlarımız ve turizm paydaşlarıyla küçük de olsa bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını dinledik notlarımızı aldık. Çözüle bilinecek sorunları hızlıca çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. Özellikle 2020 itibarıyla tanıtımına ağırlık vereceğiz. Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı. Ağırlıklı olarak Türk ve Arap turistlerle çalışıyor. Buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız. 2020 itibarıyla ve 2023'e kadar da aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz'in sıkıntısı bu ve Karadeniz'in tamamında bu tarz da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bunu ilave alternatif ürünlerle de destekleyip turist sayısını ve profilini artırarak gelirlerini artıracağız" dedi.

'ÇOK FAZLA POTANSİYEL VAR'

Bölgenin çok fazla potansiyeli olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Ana sıkıntısı tanıtım. Burada turizm geliştirme ajansına çok fazla iş düşüyor. Bu potansiyelin tanıtımı da önemli farklı pazar çeşitliği açısından, sadece iki pazara endekslenmiş ağırlık olarak. Biz burada pazar çeşitliliğini de yapacak, ayrıca mevcut potansiyelin farklı ülkelere tanıtılmasını sağlayacak bir program dahilinde bu yıl itibarıyla başlıyoruz. Birkaç yıl içinde etkilerinin görüleceğini düşünüyorum. Profilinde değişiklik ve turist sayısında artış olarak, zaten Rize'ye yeni bir havalimanı projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu da yapıldıktan sonra ürün çeşitliliği olarak da bir kayak merkezi ekleyebilirsek. Bunu sonuçlarını da ilerleyen yıllarda alırız" diye konuştu.

'İŞLETME ANLAYIŞININ GELİŞMESİ LAZIM'

İşletme anlayışının biraz gelişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Karadeniz bölgesinin genelinde özellikle personel sıkıntısı var. Buradaki turizm meslek liselerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasıyla ilgili çalıştay da bir konuşma yaptık, talepler de var. Milli Eğitim Bakanlığımızla da hem ben hem milletvekilimiz görüşecek. Buradaki turizm meslek liselerinin sayılarının artırılma yoluna gideceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan detayları

Bakan Ersoy'un açıklamaları

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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 BU 8851 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hatice Ergin yönetimindeki 33 ABH 544 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Yıldız ve Ayten İspir yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Kaza yapan otomobiller

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Yaralıların acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 368 MB

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Kaynak: DHA