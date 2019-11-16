DHA YURT BÜLTENİ -22

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 21.14'te, merkez üssü Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 53.54 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ilçede hasar oluşmadı.

==============

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem Yıldızlı (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sıkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Muharrem Yıldızlı yönetimindeki 80 FB 557 plakalı otomobil, Kozan istikametinden Damyeri köyüne gittiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 çocuk babası sürücü Muharrem Yıldızlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldızlı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Hastane önünden detay

- Kaza yerinden detay

- Muharrem Yıldızlı fotoğraf

- Şarampole devrilen otomobil fotoğraf

====================

Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı (2)

7 DAKİKA KALP MASAJI YAPMIŞ

konuştu. Bartın Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır Acil Servis'te pratisyen hekim olarak görev yapan Berna Toprakoğlu, hastane bahçesinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği ihbarının gelmesinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Acilde sarı alanda çalışıyorduk. Bizlere mavi kod verildikten sonra biz ekibimizle birlikte harekete geçtik. Koşturarak ve kısa sürede hastaya ulaştık. Hastaya müdahale ettim ve refleks olarak da sedyenin üzerine çıkmışım. Sonrasında kalp masajı yapmaya başladık. Elimden geldiğince hastaya müdahalede bulunduk. Fakat kurtaramadık. Yaklaşık 7 dakika sedyenin üzerinde kalp masajı yaptım. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadık. Keşke kurtarabilseydik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Acilin dış görüntüsü

-Doktor Berna Toprakoğlu'nun hastalarla ilgilenmesi

-Acil servisten detay

====================

Bisikletiyle çukura düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardı

KONYA'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Gülbahar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli bisikletiyle caddede ilerleyen bedensel engelli Mehmet Gülbahar, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerince su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, halatlarla çukura inip, yaralı Gülbahar'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülbahar, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü dökümü :

--------------------------------------

- Çukura düşen Mehmet Gülbahar'ın çukurdaki görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

- Mehmet Gülbahar'ın kurtarılması

-Detay

============================

Zonguldak'ta, kaçak mazot yapımında kullanılan 10 bin litre "atık yağ" ele geçirildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak mazot yapımında kullanılan 48 varil içinde toplam 10 bin litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki iş yerinde kaçak mazot yapımında kullanılmak üzere atık yağ depolandığı ve yasa dışı olarak satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla iş yerindekileri takibe aldı. Öğle saatlerinde depoda sevkiyat olduğu bilgisine ulaşan ekipler, baskın yaparak 48 varil içinde toplam 10 bin litre atık yağ ele geçirdi.

Operasyonda depo sahibi olduğu öne sürülen S.A. ve beraberindeki E.Ü. ve C.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen atık yağlar ise İl Özel İdaresi'ne teslim edildi. 2 kamyona da el konuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

=======================

Şüpheli çantadan sesli sözlük cihazı çıktı

KÜTAHYA'da bir banka binası bahçesine bırakılan ve "şüpheli" olarak ihbar edilen çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda bulunan bir banka şubesi bahçesindeki elektrik trafosunun yanına çanta görenler içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş ve Trafik ekipleri yolu trafiğe kapattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de çanta çevre güvenliği aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı şüpheli çanta içinden üzerinde Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı. Çantanın olay yerinden kaldırılmasının ardından Zafer Meydanı'ndaki yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şüpheli çanta

-Polisin yolu trafiğe kapatması

-Bomba imha uzmanının hazırlığı

-Fünye ile çantayı patlatması

-Çantadan çıkanlar

-Genel görüntüler

===========================

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (3)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Mehmet A. yeniden gözaltına alındı. Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 15 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet A.'nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."

Kaynak: DHA