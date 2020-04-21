DHA YURT BÜLTENİ- 22

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi

İRLANDA'dan havayoluyla Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İpek Yolu Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Ateşi yüksek çıkan iki vatandaş ise ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Özel giysili görevliler Kars Harakani Havalimanında gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşları beklemeye başladı. Uçağın gelmesinin ardından titizlikle ve kontrollü olarak alınan 115 kişi önce pasaport kontrolünden geçirildi. Çanta ve valizleri de dezenfekte edilen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında ateşleri yüksek çıkan iki vatandaş ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Havalimanından otobüslerle KYK İpek Yolu Öğrenci Yurduna götürülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen yurt çalışanları tarafından "Türkiyemö türküsü ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Yurt çalışanlarından bayrakları alan vatandaşlar kontrollü şekilde yurtlara yerleştirildi, 14 gün karantinada tutulacak olan vatandaşlar daha sonra önceden belirttikleri illere gönderilecek.

Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı yurda giren vatandaşlar, "Allah razı olsun, hepinizden, devletimizden Allah bin kere razı olsun. Cennet burası, Cennet. Kıymetini bilene Cennet. Buranın değerini bilmek gerek. Avrupa, Avrupa diyorlar da Avrupa'da insan diye bir şey yok, yok. İnsanlık adına bir şey yok. Avrupa'da insanın değeri yok. Türkiyemiz Cennet valla. Hele şu hizmete bak. Öyle özlemişim ki Türkiye'mi valla burnumda tütüyordu. Devletimizden Allah razı olsun. Şu anda sağlığımızda çok işi şükür inşallah daha iyi oluruzö dediler.

Havayolu yolculuklarından, Kars Harakani Havilamını ve yerleştirildikleri yurttaki önlemlerden çok memnun kaldıklarını, gördükleri ilgiden de duygulandıklarını ifade vatandaşlardan bazıları da, "Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik bu saatteö diye konuştu.

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, dün Malta'dan getirilen vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini belirterek, "İrlanda'dan 115 vatandaşımızı Kars'ta ağırlayacağız, işlemlerini başlattık sağlık tedbirlerine uyarak yurtlara yereştüreceğiz. İnşallah bu süreçten sonra da sağlıklı bir şekilde evlerine göndereceğiz.ö diye konuştu. Aksu ayrıca, yurt dışından gelen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktararak, "Problemli olanlar hastaneye götürülüyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Dünkülerin hepsi yurtlara yerleştirildi. Şu ana kadar sıkıntılı bir durumla karşılaşılmadı." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Havalimanındaki özel giysili görevliler

Yurda yerleştirilen vatandaşların konuşması

Havalimanındaki önlemler

Valizlerin ilaçlanması

Yolcuların ateşlerinin ölçülmesi

Ambulans

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu'nun konuşması

Havalimanındaki detaylar

Yurda gelmeleri

Türk bayrakları ve türkülerle karşılanmaları

Yurt girişindeki önlemler ve sağlık kontrolleri

==================================

Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı

ALMANYA'dan Türkiye'ye gelen 132 Türk vatandaşı, koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için Uşak'taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Almanya Frankfurt'taki Havalimanı'ndan 132 yolcuyla kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 20.30'da Uşak Havalimanı'na indi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri lokasyonlara yönlendirileceği bildirildi. KKTC'den gelen 121 kişinin ardından, Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı, karantina için Uşak'a getirilen ikinci kafile oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uşak Havaalanından detay görüntüler

- Karantinaya götürülecek kişilerin konvoyunun havaalanı çıkışında bekleyişinden detay görüntüler

-Karantinaya götürülecek kişilerin otobüs konvoyunun havaalanından çıkışından detay görüntü

-Karantinaya getirilenlerin Latife Hanım Öğrenci yurduna girişlerinden detay görüntüler

=========================

Makas atmaya kalkınca kamyonun altına girdi: 1 yaralı

İZMİT'te alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü makas attığı sırada arkadan gelen kamyonun altına girdi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde İzmit D-100 Karayolu Merkez Bankası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamdi Yücel idaresindeki 34 PY 6563 plakalı otomobil, yolda makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen Mehmet Durgut idaresindeki 81 FC 438 plakalı kamyonun önüne çıktı. Duramayan kamyon, otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Durgut, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hamdi Yücel'in kaza sonrasında yapılan alkol testinde 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücüye "Alkollü araç kullanmak" suçundan para cezası uyguladı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinden görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Biriken trafikten görüntü

- Detay

======================

14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü

MUĞLA'da ailesiyle birlikte yemek yediği sırada kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Esençay mahallesinde yaşayan Ferhat Aksu, akşam saatlerinde yemek yediği sırada fenalaştı. Baba Selahattin Aksu, 112 acil çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalbi tekrar duran Ferhat Aksu müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Selahattin Aksu, anne Hatice aksu ve yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi

Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Aksu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Aksu'nun cenazesi Esençay mahallesinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden genel görüntü

-Ferhat Aksu'nun fotoğrafı

=========================

'Sakin Şehir" Akyaka'ya yaban domuzları indi

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü "Sakin Şehir" unvanlı Akyaka mahallesine inen ve yiyecek arayan 4 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ula'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında "Sakin Şehir" ilan edilen Akyaka'ya bugün akşam saatlerine 2 yetişkin yaban domuzu indi. Aç kaldıkları için yiyecek arayan domuzları, restoran sahibi Öner Altaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşları fark edince ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Yol kenarında yiyecek arayan yaban domuzlarından görüntü

========================

Kırıkkale'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı

KIRIKKALE'de, İngiltere'den getirilen 333 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi. Vatandaşları taşıyan otobüsler, yurtlara girişinde meşalelerle karşılandı.

İngiltere'den uçakla Türkiye'ye getirilen 333 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra vatandaşlar, otobüslerle polis nezaretinde Kırıkkale'ye getirildi. Vatandaşları taşıyan otobüslerin yurda girişinde, AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan ve beraberindeki grup tarafından ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 333 kişi, burada kekrar sağlık kontrolleri yapılarak, tek kişilik odalara yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, otobüsler AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Yurttaki odalarında 14 günlüğüne karantinada tutulacak olan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologların da vatandaşlara destek sağlayacağı belirtildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan, yurtdışından gelen vatandaşlara moral vermek amacıyla meşalelerle karşıladıklarını belirterek, "Birlik ve Beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde Türkiye olarak bir bütünüz. Ülkemizin en güzel illerinden biri olan Kırıkkale'de vatandaşlarımızı ağırladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Otobüslerin yurda gelmesi

-Otobüslerin meşalelerle karşılanması

-Vatandaşların otobüslerden valizlerini alıp yurda yerleştirilmesi

-Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan konuşması

-Detaylar

Kaynak: DHA