DHA YURT BÜLTENİ- 23 (Yeniden)

Şavşat'ta asırlık anneler unutulmadı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı, 100 yaşını geçmiş anneler de ziyaret edilerek hediye verildi.

Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler ayrıca 100 yaşını geçmiş anneleri de bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette; 100 yaş üzeri anneler için Sakarya ilinde dikilen fidanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı tarafından gönderilen sertifikalar, asırlık annelere verildi.

Yıllarca yaşamını Ilıca köyünde geçiren 110 yaşındaki Hatice Gül, ziyaret için mutlu olduğunu beliterek "Allah devletimize zeval vermesin. Zahmet edip evimize kadar geldiler. Allah razı olsun. Çeşitli hediyeler getirdiler ama bize onların buraya kadar gelmeleri bize gösterdikleri sevgi ve tatlı dilleri her şeyden daha değerliydi" dedi.

CUMHURBAŞKANINA SELAM

108 aşındaki Kebire Özbek de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek "Cumhurbaşkanımıza benden selam götürün.O bize selam göndermiş bende ona selam gönderiyorum. Allah sizi kanadınızın altına alsın. Allah ayağınızı taşa rast getirmesin. Biz sizlerle yaşıyoruz. Sizleri görünce ömrüm artıyor seviniyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ziyaret görüntüleri

-Yaşlı annelere ziyaret

-Detaylar

====================

Başkan Gültak'tan şehit annelerine ziyaret

MERSİN'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Başkan Gültak, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan şehit Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin, şehit Ömer Koca'nın annesi Ayşe Koca, şehit Hüseyin Çelik'in annesi Sakine Çelik, şehit Emre Öztürk'ün annesi Beyaz Öztürk, şehit Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz'ı evlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Gültak ardından, 100 yaşını geride bırakan Remziye Mutlu ile Gülşan Yaman'ı da ziyaret etti. Gültak, evlatlarını vatan toprağına teslim eden şehit anneleri ile 100 yaşını geride bırakan annelere Türk Bayrağı, isimlerine özel hazırlanmış plaketler ve iğne oyalı yazmalar hediye etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, şehit Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz'ı, Mesudiye Mahallesi'nde bulunan evindeki ziyaretine, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Kalaycıoğlu, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç ile MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Belediye Başkanı Gültak eve girerken

- Şehit Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin'ın Başkanı Gültak'ı karşılaması

- Başkan Gültak, Gülay Şahin'e hediye vermesi

- Başkan Gültak ile Gülay Şahin'in konuşması

- Şehit Emrah Şahin'in fotoğrafları ve eşyaları

- Gülay Şahin'in konuşması

- Başkan Gültak'ı yaşlı Remziye Mutlu'yu evinde ziyaret etmesi

- Başkan Gültak'ın hediye vermesi

- Genel ve detaylar

===========================

2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çift, motosiklet çarpması sonucu yaralandı

ÇORUM'da yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı. Yarlanan yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14:00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serbest çifti tedavi altına alındı. Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.

Yaşlı çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yaşlı çifte kuryenin çarpma anı

-Kuryenin motosikletle olay yerinden kaçması

-Detaylar

========================

Karabük'te 5 gündür koronavirüs vakası görülmedi

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 8 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. 8 hastanın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Gürel, "İlimizde son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanede şu an 8 vakamız kaldı. İnşallah onları da iyileştirdikten sonra bu süreçte belli bir aşamaya gelmiş olacağız" dedi.

Tehlikenin geçmediğini belirten Vali Gürel, "Ancak tehlike geçmiş değil. İşin doğrusu bütün dünyada bitmesi gerekir ülkemizde bitebilmesi için. İlimizde de bitebilmesi için ülkemizde bitmiş olması lazım. Tedbirlerimizi son günlerde biraz daha arttırdık. Özellikle bayram münasebetiyle anne babalarının yanına gelip onların elini öpmek isteyen vatandaşlarımıza biraz daha gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramında daha güzel bir ortamda gelip anne ve babalarının bayramlarını kutlarlar" diye konuştu.

Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 9 kişinin öldüğünü açıklayan Vali Gürel, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 9 kaybımız oldu. Onlar bir şekilde kente gelen insanların bıraktığı hastalıklardan kaynaklandı. Bu kötü ortamı oluşturmamak için, can kaybı olmaması için hemşerilerimiz gelmezler ise bizleri de mutlu ederler. Görüntülü telefonlar ile bir şekilde sevdikleriyle temaslarını sağlarlarsa Kurban Bayramında çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlamış olacaklar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Valinin açıklamaları

======================

Balıkesir Belediyesi'nden üreticilere tohum desteği

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Süt Birliği aracılığıyla üreticilere süt verimini artıran 6,5 ton süt otu tohumunun yanı sıra 5 ton da yonca tohumu dağıttı. Tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, bu desteğiyle 2 bin 300 dönüm arazinin tohum ihtiyacını karşılamış oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle her alanda etkin bir şekilde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin can damarı tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam ediyor. Tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Balıkesir Süt Üreticileri Birlikleri arasında imzalanan protokol kapsamında, üreticilere tohum yardımında bulunuldu.

2 BİN 300 DÖNÜM ARAZİNİN TOHUM İHTİYACI KARŞILANDI

Proje ile, hayvanların süt verimini artırma ve kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 12 ilçeden 130 üreticiye reygrass (süt otu) tohumu, 11 ilçeden 100 üreticiye ise yonca tohumu dağıtımı yapıldı. Balıkesir Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen dağıtımda toplamda 6 buçuk ton reygrass, 5 ton da yonca tohumu dağıtılarak 2 bin 300 dönümlük arazinin tohum ihtiyacı karşılanmış oldu.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ, ÜRETİCİLERİN HER DAİM YANINDAYIZ'

Dağıtımda konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman üreticinin yanında olduğunu söyleyerek, "Bizim için önemli olan üreticiye bireysel olarak değil örgütlü olarak katkı sağlamak. Bu örgütler arasında en önemlilerinden biri her ilçede örgütlenmiş bir yapıya sahip olan Süt Birliği. Covid-19'la beraber üreticimizin gelirini yükseltmek adına Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla üreticiye yüzde 50 tohum desteği vermeye başladık. Bu konuda hayvan üreticisinin en büyük girdisi olan yem girdisine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yonca ve reygrass otu vererek üreticimize destek olmaya çalışacağız. Bunu başlangıç olarak düşünün, üreticinin her daim yanında olacağız. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın da sizin şahsınızda tüm üreticilere selamlarını iletiyorum. Bereketli güzel bir ürün edinmelerini diliyorumö dedi.

'ÜRETİCİLERE BÜYÜK DESTEK SAĞLAYACAK'

Dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci ile birlikte tarım ve hayvancılığın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın tarımsal üretimin ama daha çok hayvansal üretimin en büyük girdisi olan yem yani yonca ve reygrass olarak üreticimize verdiği yüzde 50 destek üreticimiz için çok önemli. Ekimin artırılması konusunda da çok iyi örnek, güzel bir çalışma oldu. Bu gayretli çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir'in bu çalışması üreticilere büyük destek sağlayacakö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Tohum dağıtımından genel ve detay görüntüler

-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün konuşması

-Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek konuşması

=======================

106 yaşındaki sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ziyaret

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Kaymakam Avni Kula, ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ (106) ile şehit annesi Fatma Söğüt'ü (83) evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Çığ, gençlere çok okumaları ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki 100 yaşının üzerinde olan anneleri ve şehit ailelerini ziyaret etti. İlçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 106 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı ziyaret eden Kula, Çığ'ın anı defterine ziyaretle ilgili günün anlam ve önemini belirten bir yazı da yazarak, Çığ'a uzun ömürler diledi. 106 yıllık hayatının hiçbir anını boş geçirmediğini ve çok çalıştığını kaydeden Muazzez Çığ, "Gençler çok okuyup, çok çalışsın. Boş vakit geçirmesin. Öğrendiklerini de başkasına öğretsinler. Ben gençlerimizden ve kadınlarımızdan çok ümitliyimö dedi. Kaymakam Kula daha sonra şehit annesi Fatma Söğüt'ü ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-106 yaşındaki ilmiye çığ ve kaymakam Avni Kula birlikte

-Kaymakam Avni Kula konuşurken

-106 yaşındaki İlmiye ÇIĞ KONUŞURKEN

=========================

Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinlerini cadde, sokak ve sahillerde geçirdi. İlçede yaşayan ve 12 ayın tamamında denize girdiğini söyleyen Mehmet Bikbiri (71) ise sokağa çıkar çıkmaz denize girip yüzdü.

Türkiye'de, ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte yüksek risk grubundaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, bugün 4 saatliğine kaldırıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde saat 11.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saat boyunca güneşli havanın keyfini çıkardı, ATM'lerde işlemlerini halletti. İlçede özellikle caddeler, parklar ve sahil şeridi vatandaşlarla doldu. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da sokağa çıkan vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Belediye Başkanı Var, süreç boyunca tüm vatandaşların yanında olduklarını söyleyerek; "65 yaş üstü vatandaşlarımıza 50 gündür sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bugün 4 saatlik de olsa izin çıktı. Biz de maskeleri olmayan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda bugün Anneler Günü olması nedeniyle annelerin günü kutluyoruz. Süreç devam ettiği sürece maske ve dezenfektan dağıtmaya devam edeceğiz. Tek temennimiz korona illetinden kurtulup Şarköy ilçemizin sahillerini normale döndürerek kalabalık halini görmek ve normal yaz sezonuna geçmek" dedi.

YASAK KALKAR KALKMAZ DENİZE KOŞTU

İlçede yaşayan ve 12 ayın tamamında denize girdiğini söyleyen Mehmet Bikbiri, "En son 7 Mart'ta denize girdim. Koronavirüs yasakları başlamasıyla birlikte evden çıkamamıştım. Bugün yasakların kalkmasıyla 4 saat de olsa ilk fırsatta denize girdim" dedi.

EN BÜYÜK TUTKUSU MOTOSİKLETİYLE GEZDİ

İlçede 52 yıldır motosiklet tutkusuyla tanınan Zeki Pehlivan (72) ise izin süresini bu tutkuya ayırdı. Koronavirüs sürecinde 2 aydır sokağa çıkmadığını söyleyen Pehlivan, 4 saat de olsa sokağa çıkma fırsatı verildiğinden dolayı motosiklet özlemini giderdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır evde kalmanın kendilerine zor geldiğini söyleyen 72 yaşındaki Emin Başkan ise; "Yaklaşık 2 aydır dışarı ilk kez çıkıyorum benim gibi yaşlı insanlara çok eziyet geliyor. Yediğimiz içtiğimizi hazmedemiyoruz. Ayaklarımız tutulmuş buradan bizi yöneten yetkililere sesleniyorum haftada 4 saat olacağına her gün 1 saat olsun razıyız. Evde oturmaktan kilo aldık. Bugün çıkınca yürüdükçe kendimize geldik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

-Denizde yüzen kişi

-Yüzen Mehmet Bikbiri ile röp.

-Sahilde yürüyenler

-Motorla gezen

-Başkan Var'ın açıklaması

-Detaylar

Kaynak: DHA