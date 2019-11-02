DHA YURT BÜLTENİ - 24

TRABZON'DA ETKİLİ SAĞANAK; DERE TAŞTI, SU BASKINLARI YAŞANDI

TRABZON'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, ani su baskını yaşanan Pazarkapı mevkisindeki dere çevresinde su tahliye çalışması başlattı.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle Havalimanı ve Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışı ise bir süre sonra normale döndü.

DERE TAŞTI

Etkili sağanak nedeniyle Pazarkapı mevkiinde bulunan derede su debisinin yükselmesi taşkına yol açtı. Taşkın sonucu bazı dükkanları da su bastı. Vatandaşlar suyu tahliye etmek için kendi çabalarıyla temizleme çalışması başlatırken, bölgeye DSİ ve büyükşehir belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde başlattığı çalışmalarla su basan iş yerindeki su tahliye edildi. Su baskını olan bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.

'DOĞAL AFET YAPACAK BİR ŞEY YOK'

İş yerini su basan Barış Güneş, "Akşam üstü dükkanımızı su bastı. Temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fazla bir zararımız yok. Doğal afet yapacak bir şey yokö dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yerini su basan vatandaş çalışması

Taşkın meydana gelen bölgeden görüntüler

Sokaktan akan su görüntüsü

Röpler

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Edirne'de kurulan Devlet Tiyatrosu, "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu ile kapalı gişe perde açtı

EDİRNE'de, tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervan Sarayı'nda kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu ile kapalı gişe ile perde açtı.

Edirne'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda yeni kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından oluşan Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik "Bir Nefes Dede Korkut" isimli oyun ile perde açtı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, salonunun toplam 220 kişilik kapasitesi tüm biletlerin satılmasıyla kapalı gişe oynandı.

Dede Korkut Hikayeleri'nden kesitlerin sahnelendiği gecede "Bir Nefes Dede Korkut" isimli oyun, usta oyuncuların bir karnavalı andıran dans ve müzik ile hikayelerin anlatılmasıyla izleyenleri büyüledi.

Oyunu izlemeye gelenler arasında bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yeni kurulan tiyatronun kente büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Edirne'nin yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. Edirne'ye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün ilk oyunda kapalı gişe olması da bunun en güzel örneği" dedi.

Görüntü dökümü:

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Tiyatroya gelenler

Kalabalık detay

Tanrıkulu ile röp.

Detay görüntü

Vatandaş ile röp.

Oyundan detay

Oyunculardan detay

Farklı açılardan görüntüler

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Lise öğrencisi Nazlıcan, yolda bulduğu 18 bin TL'yi sahibine teslim etti

GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan eve dönerken yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, polis aracılığıyla ulaştığı sahibi Ertuğrul Bozkurt'a teslim etti.

Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan çıkarak evi gittiği sırada yolda çanta buldu. Kanat, çantayı açarak baktığında içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce çevrede çantanın sahibini bulmak için araştırma yaptı. Çantanın sahibini bulamayan Nazlıcan Kanat, paraya dokunmadan sahibine ulaştırılması için Şahinbey İlçi Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği'ne giderek polislere bilgi verdi. Polisler, paranın sahibini araştırarak çantanın Ertuğrul Bozkurt'a ait olduğunu tespit etti. Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Bozkurt'a parası teslim edildi.

Bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Nazlıcan Kanat, "Lise öğrencisiyim. Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Eve gittiğim sırada yerde bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları vardı. Yakındaki binaya baktık yoktur. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.

'ÇANTADAN UMUDUMUZU KESMİŞTİK'

Çantadan umudunu kestiğini söyleyen Ertuğrul Bozkurt ise "Binanın önünde annem eve giderken yanlışlıkla düşürmüş çantayı. 15 dakika sonra çantayı düşürdüğümüzü fark ettik. Binadan inip baktığımda çanta yoktu. Çantadan umudumuzu kesmiştik. Kimliği ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra emniyetten aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi Allah razı olsun. Babasına ve annesine çok teşekkür ediyorum. Karakola gelerek parayı teslim aldık. İş yeri için kullanacağım paraydı" diye konuştu.

Ertuğrul Bozkurt, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat'a 500 TL vererek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Paranın karakola getirilmesi

- Paranın teslim edilmesi

- Nazlıcan Kanat ile Röp.

- Ertuğrul Bozkurt ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

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MHP İl Başkanı Tok, trafik kazasında yaralandı

KAYSERİ'de, karşı yönlerden gelen iki otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücülerden birinin Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı (MHP) Serkan Tok, olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesi Komando Caddesi'nde meydana geldi. MHP İl Başkanı Serkan Tok (44) yönetimindeki 38 SE 064 plakalı otomobil ile Hakan Tuncer (22) yönetimindeki 38 AYY 796 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Partililer tarafından hastanede ziyaret edilen Tok, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Tok, geçirmiş olduğum trafik kazası nedeniyle arayan, soran tüm dostlarıma teşekkür ederim. Rabbim kimseye göstermesin" dedi.

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Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

KAHRAMANARAŞ'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Hayri Kekeç (54) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'ndaki köprülü kavşakta meydana geldi. Göksun istikametine giden Hayri Kekeç yönetimindeki 27 R 3649 plakalı kamyon, köprülü kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tabela direğine çarptı. Kazada Hayri Kekeç hurdaya dönen kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hayri Kekeç, ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

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Kaynak: DHA