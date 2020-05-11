DHA YURT BÜLTENİ- 24

Bakan Soylu, şehit annesi ile telefonda görüşerek gününü kutladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de yaşayan şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret etti. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, iki anneye karanfil verdi. Ziyarette Vali Sezer, anne Kaya'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Anne Kaya'nın gününü kutlayan Bakan Soylu, "Nice Anneler Günü'ne inşallah. Şu an jandarmamız ile birlikteyiz. Allah bizleri size mahcup bırakmasın. Duanıza ihtiyacımız var. Sahadaki evlatlarımıza dualarınızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Bakan Soylu'nun aile ile telefonda görüşmesi

-Ziyaretten görüntüler

-Detaylar

====================

Bağ evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'da yaklaşık 10 gün önce bağ evinde meydana gelen olayda İ.B. (16) tarafından bıçaklanan Güven Akyıl (58), öldü. Akyıl'ın cesedinin köpekler tarafından parçalandığı tespit edilirken, İ.B. ise tutuklandı.

Olay, geçen Cuma günü, Deydinler ile Maden mahalleleri arasında bulunan bağ evinde meydana geldi. Güven Akyıl'dan uzun süre haber alamayan kızı, kendilerine ait bağ evine gitti. Babasını evde parçalanmış halde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören kadın, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Akyıl'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha sonra da bağ evinde bulunan köpekler tarafından parçalandığını belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, Akyıl'ı bıçaklayan kişinin İ.B. (16) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli İ.B'yi dün akşam saatlerinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan İ.B.'nin jandarmada verdiği ifadede, "Güven Akyıl ile aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığım bıçakla Güven Akyıl'ı bıçaklayarak, evden kaçtım. Öldüğünü sonradan öğrendimö dediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

-Katil zanlısının adliyeden çıkarılmasından görüntü

=====================

Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı

CEZAYİR'den tahliye edilen ve Adıyaman'a getirilen 101 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Cezayir'de kalan 101 Türk vatandaşı, uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 101 kişi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan bin Muattal Yurduna yerleştirildi. Karantinaya alınan 101 kişi arasındaki kadınlara anneler günü nedeniyle çiçek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Safvan bin Muattal Yurdu

- Otobüslerin yanaşması

- Karantinaya alınan vatandaşlar

- Yurtta sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Anneler günü çiçeği verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

======================

Polisten, sokağa çıkan 65 yaş üstü kadınlara Anneler Günü kutlaması

BALIKESIR'in Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek dağıttı.

Savaştepe ilçesinde 50 günün ardından evlerinden dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri kadınlara, polis ekipleri sürpriz kutlama yaptı. Ellerinde çiçeklerle izinli olarak sokağa çıkan kadınların Anneler Günü'nü kutlayan polisler, sosyal mesafe kuralına da uydu. Polisin kutlaması karşısında şaşıran kadınlar, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- 65 yaş üstü vatandaşlarla röp

- Polisin çiçek dağıtımı

====================

Anneler Günü'nde polisi arayan anneye duygulandıran sürpriz

TRABZON'da oturan Sevgi Sarı (66), 155 polis hattını arayıp, Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olmadığı için kendisine çiçek alınmadığını söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, eve gidip talebini kırmadığı Sarı'ya çiçekle sürpriz yaparak, Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkmayan Sevgi Sarı, telefonla 155 polis hattını arayıp, çocuklarının yanında olmadığı için Anneler Günü'nde kendisine çiçek alınmadığını iletti. Görüşme sonrası adres bilgilerin alıp, hareke geçen polis ekipleri, hazırlattırdıkları çiçek buketiyle, Sevgi Sarı'nın evinin yolunu tuttu. Eve gelen ekipler, zilini çaldığı Sarı'ya kapıda çiçeği vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

'UNUTACAKSINIZ SANDIM'

Sürpriz karşısında mutlu olan Sevgi Sarı, , "Beni unutacağınızı sandım. Çok sağ olun. Gözlerinizden öpüyorum. Çok mutlu oldum" dedi. Çiçekli kutlamada duygulanan Sarı, polis ekiplerine tatlı ikram ederek, iyi görevler temennisinde bulunduğu ekibe, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU

Bu arada, polis ekiplerinin Sevgi Sarı'ya çiçek hediye ettiği anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada beğeni kazanıp, ilgi odağı oldu. Takipçiler, Sevgi anneye çiçekli jestinden ötürü polis ekipleri tebrik yorumlarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sevgi Sarı'ya polislerin çiçek götürmesi

========================

Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangında alevler ağaçlara sıçramadan söndürülürken olayda yaralanan olmladı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin Osmaniye ile Bayır Mahallesi arasındaki çevresi sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı karayolunda meydana geldi. Şahin Açıkgözoğlu, 4 arkadaşıyla birlikte 48 M 3282 plakalı otomobiliyle yola çıktı. İddiaya göre, otomobilin motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeyken yanmaya başladı. Açıkgözoğlu ve 4 arkadaşı otomobilden inerek, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arozözler yola çıktı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan orman ekipleri otomobil yangınını söndürerek ormana sıçramasını engelledi. Yapılan soğutma çalışması sonrası gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Tamamen yanan otomobil özel çekici yardımıyla otoparka çekildi. Karayolu temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Orman ekiplerinin cep telefonu ile çektiği otomobil yangın görüntüleri

-Yanan otomobilden 3 tane fotoğraf

=====================

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

BURSA'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanınca otomobilini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Yeniceköy Mahallesinde uygulama yapan ekipler şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan İsmail B. (30), yönetimindeki 16 FP 715 plakalı otomobille hızını arttırarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ile sürücü arasında kısa süre kovlamaca yaşanırken otomobilin önü Orhaniye Mahallesi Baykut sokakta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kesildi. Aracından inen sürücü, kaputunu açtığı otomobilini yakmaya çalışınca, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemede sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------------

-Sürücünün yakalanarak gözaltına alınması

-Araç ve polis ekipleri detay

Kaynak: DHA