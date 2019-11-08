DHA YURT BÜLTENİ-25

Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI

Bolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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İşçilerin maaşı için bankadan çekilen parayı çalan 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de geri dönüşüm işletmesi sahibinin, işçilerin maaşını ödemek bankadan için çekip, minibüsün torpidosunda bıraktığı 29 bin 180 TL'yi çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 4 kişi yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesinde meydana geldi. Geri dönüşüm işletmesi sahibi Tahir Özcan (63), işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için banka hesabından 29 bin 180 TL para çekti. Daha sonra 38 NP 051 plakalı minibüsüne binerek iş yerine giden Özcan, bankadan çektiği parayı torpido gözünde bıraktı. Bankadan çıktıktan sonra otomobille Özcan'ı takip eden 4 kişi, park halindeki minibüsün camını kırarak, torpidoda bulunan parayı alarak kaçtı. Minibüse döndüğünde camın kırıldığını ve paranın çalındığını fark eden Özcan, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, araçtan parmak izi aldı. Parayı alırken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlenen şüphelilerin, Sefa P. (44), Kazım P. (20), Ferdi M. (18) ve U.K. (16) olduğu saptandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin ise sahte plakalı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Kırıkkale'de olduğu belirlenen 4 şüpheli, 17 bin 500 TL ile yakalandı. Paranın diğer kısmını harcadıklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamera görüntüleri

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da(2)

YAPIMI SÜREN MİLLET BAHÇESİNİ İNCELEDİ

Bursa'daki ziyaretlerine AK Parti İl Başkanlığı ile devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesine gidip incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bursa'daki ziyaretlerini valilik ile sonlandıran Bakan Kurum, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurum'un ziyaretlerinden detaylar

-Genel detaylar

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Hisarcıklıoğlu: BM, projemizi dünyaya model olarak takdim ediyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) "Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın" diye kendi kitaplarına bastılar, tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye'nin tek projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne'de, "Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı'ne katıldı.Toplantının basına açık kısmında konuşan Rıfat Hisarcıklıoğlu, Trakya'da yaptıkları 3 ana yatırıma değindi. Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek sözlerine başlayan Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'yla birlikte başlayan gümrük kapıları modernizasyonu ile tüm dünyaya örnek olduklarını söyleydi. Hisarcıklıoğlu, "Lojistik anlamda İpsala'da ilk defa İpsala Gümrük Kapısı'yla başladık. Birinci örnek yaptıktan sonra devlet de, biz de yapabileceğimizi öğrendikten sonra Türkiye'nin bütün kara gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptık. Bunun başlangıcı da İpsala'dır. Daha sonrasında Hamzabeyli, Kapıkule Gümrük Kapıları'nı modernize ettik. Kapıkule modernizasyonu bitti, şimdi yeniden ilave yatırımlarla büyütüyoruz. İpsala bizim 2002'de yaptığımızda kapasiteyle bugün gelinen kapasite arasında çok fark oldu. Yeniden modernize ediyoruz, bunu yaparken de İpsala aslında zaman zaman Trakya'da oda ve borsalar bir araya gelemez deniyordu, bu anlayışı burada yıktı. 22 odam ve borsam odalar birliği olarak hemen yanı başımızdaki İpsala Gümrük Kapısı'nı beraber modernize ettik"dedi.

BM'nin modernize ettikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nı kitabı ile 190 ülkeye örnek proje olarak tanıttığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz bu kapıları modernize ettikten sonra, Birleşmiş Milletler inceleme yapıp, "Bütün dünyaya rol model olacak bir gümrük inşa etmiş Türkiye, biz bunu tavsiye etmek istiyoruz dünyaya" dediler. BM tarafından 190 ülkeye diyorlar ki, "Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın" diye kendi kitaplarına bastılar tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye'nin tek projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor. Bunun arkasında birincisi Trakya var, İpsala ile başladı" dedi.

'TIR KUYRUĞUNU BİTİRDİK, DEREKÖY GÜMRÜK KAPISI MODERNİZASYONU BAŞLAYACAK'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyruklarını yapılan TIR Parkı ile bitirdiklerini, Bulgaristan'a açılan Dereköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna başlayacaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Özellikle Kapıkule'de TIR Parkı'nı yaparak yıllardır her hafta sonu televizyonlara haber olan konuda TIR kuyrukları da bitmiş oldu, çağ dışı görüntüye son vermiş olduk. Tarih ve turizm alanında da özellikle önemli yatırımlar yaptık. Tarihimizin en önemli eserlerinden olan Selimiye Camii'nin bakım ve onarım masraflarını karşıladık. Sinan ve Selimiye Vakfı'nı kurarak bu ata yadigarının gelecek nesillerine aktarılmasını garanti altına aldık. Özellikle gümrük kapısının gelirlerinin büyük kısmını Sinan Vakfı'na aktararak özellikle Sinan'ın eserlerinin hepsine sahip çıkmaya çalışacağız" dedi.

Trakya'da yaptıkları yatırımlara da değinen Hisarcıklıoğllu, TOBB tarafından Trakya Üniversitesi'ne yaptırdıkları İlahiyat Fakültesi açılışına çağrılmadıklarını belirterek, sitem etti. Hisarcıklıoğlu, "Trakya'daki şehirlerimizin hepsine okul yaptık. Kırklareli'de Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışını yaptık. Tekirdağ bekliyor, bitti okul, açılışa davet edecekler inşallah Edirne gibi olmaz diyorum. Edirne'de de İlahiyat Fakültesi'ni yaptık açılışını yapmak bize nasip olmadı, haberimiz olmadığı için. Haberimiz olsa biz de muhakkak gelir burada açılışta bu onuru yaşardık. Ama bugün bakanlarımızla beraber ziyaret ettik, özellikle Trakya Üniversitemize de bir fakülte kazandırmış olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu da yaparken tüm Trakya'daki oda ve borsalarımın destekleriyle yaptık" diye konuştu.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

Hisarcıklıoğlu'nun gelişi

Salona girişi, detaylar

Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

Farklı açılardan salondan detay

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Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümüne 81 metrekarelik "ebru'

ANTALYA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 81 metrekarelik "ebru etkinliği" düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksek Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu koordinatörlüğünde, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 81 metrekarelik ebru üzerine canlı performans gerçekleştirildi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve çok sayıda kişi katıldı. Ebru çalışmasını yapan öğrencilerin ve akademisyenlerin, Atatürk portre baskılı siyah tişörtleri göze çarptı. 81 metrekarelik ebru çalışmasının üstüne Atatürk portreleri, "Ne Mutlu Türküm Diyene" ve "Atam izindeyiz" yazıları görsel şölen oluşturdu. Etkinliğe özel "Atatürk" temalı defilede mankenler podyumda yürüdü.

'10 Kasım Ata'ya Saygı Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsamında gerçekleşen ebru etkinliği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, yaklaşık 150 öğrenci ve Türkiye genelinden gelen akademisyenler, öğrencilerle birlikte Gazi Mustafa Kemal'i anma programı düazenlediklerini anlattı. Doç. Dr. Eroğlu, "81 metrekarelik ebru yapmak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık. Bu ebruyu Atatürk kompozisyonuna göre hazırladık. 81 ili temsil eden ay ve yıldız, Atatürk'ün portre ve silueti, Anıtkabir'le birlikte bu görseli tamamladık. Birlik ve beraberliğimizi simgeleyecek bir kompozisyon hazırlamaya çalıştık. Yarın da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle birlikte uygulamalı atölye çalışmaları yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fırça ve boyalardan detay

- Atatürk portresinden detay

- Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu'nun röportajı

- Ebru çalışmasından detaylar

- Suya yansıyan görüntüler

- Katılımcılardan detaylar

- Suya boya atılması

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ebru çalışmasından detaylar

- Atatürk siluetinden detay

- İstiklal Marşı ve Saygı duruşundan detaylar

- Ebru çalışmasında Atatürk portresi, Ne mutlu Türküm diyene! ve Atam izindeyiz! yazılarından detaylar

- Atatürk temalı defile

- Mankenlerden detaylar

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Kaynak: DHA