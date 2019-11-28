DHA YURT BÜLTENİ-25 

Apseli dişi çekip ölüme neden olduğu iddia edilen sahte dişçi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay'a (39) operasyonu yaptığı iddia edilen "seyyar dişçi" olarak tanına sahte dişçi Hüseyin Arslan yakalandı. Savcılıktaki ifadesinde Durmuş Ay'ın yalnızca 1 dişini çektiğini söyleyen Arslan, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan mahkemece tutuklandı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin "seyyar dişçi" olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan'ın yerini tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Polis, Hüseyin Arslan'ın adliyeye getirilişi sırasında, basın mensuplarının görüntü almaması için özel araçla adliye binasının bodrum katından giriş yaptı ve şüpheli de buradan binaya alındı.

BABASINDAN KALMA KERPETENLE DİŞİ ÇEKMİŞ

Hüseyin Arslan, ifadesinde, yaklaşık 20 yıldır Serik'te oturduğunu, ilkokul mezunu olduğunu ve babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü söyledi. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını ve ailecek görüştüklerini anlatan Hüseyin Arslan, Durmuş Ay'ın kendisini telefon ile aradığını ve dişini çekmesini istediğini, bunun üzerine Ay'ın iş yerine gittiğini, diş çekmekte kullanılan babasından kalma diş çekme kerpeteni ve eczaneden aldığı lokal sprey uyuşturucuyu da yanında götürdüğünü aktardı. Spreyi sıktıktan sonra 5 dakika beklediğini, daha sonra getirdiği kerpetenle Durmuş Ay'ın sadece sol alttaki sallanan azı dişini çok uğraşmadan çektiğini kaydeden Hüseyin Arslan, diş çekiminden sonra Durmuş Ay'ın ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini belirtti. Arslan, diş çekimi sırasında sadece ikisinin olduğunu, olayı başka kimsenin görmediğini aktardı.

5 DİŞ DEĞİL, 1 DİŞ ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

24 Kasım Pazar günü Durmuş Ay'ın çocuklarından birinin kendisini aradığını, babasının rahatsızlandığını ve kendisine "hastaneye götürelim" dediğini söyleyen Hüseyin Arslan, kendisinin ilçe dışında olduğu için gelemeyeceğini ve hastaneye gitmelerini söylediğini ifade etti. 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde bu kez Durmuş Ay'ın kendisini aradığını, rahatsızlandığını ve kendisini hastaneye götürmesini istediğini, yanında bir akrabasıyla gelerek hastaneye götürdüklerini ve müdahale edildiğini anlatan Arslan, o sırada eşi ve çocuklarının kendisine "Senin yüzünden öldü, sebebi sensin" diyerek tepki gösterdikleri söyledi. Sonra hastaneden ayrıldığını, ertesi sabah da Durmuş Ay'ın öldüğünü öğrendiğini aktaran Hüseyin Arslan, kendisinin 5 diş değil sadece 1 diş çektiğini, dişi çekmeden önce kerpeteni dezenfekte ettiğini, Durmuş Ay'dan para almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Şüphelinin bulunduğu araçtan görüntüler

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Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) için yarın Balıkesir'de cenaze töreni düzenlenecek.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn İsa bölgesinden, gece saatlerinde, PKK/YPG'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na havan mermisi atıldı. Mermilerin karakola isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Yarın Balıkesir'e getirilecek olan Şehit Davut Armağan Keskin'in cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.

VALİ YAZICI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, şunları keydetti:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştirenler er ya da geç hak ettiği cezayı alacaklar. Biz geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak karşı duracağız. Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelen bu ve benzer saldırılara güvenlik güçlerimizce bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ağır şekilde karşılık verilmeye devam edilecektir. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz."

Öte yandan, Balıkesir merkezdeki Gündoğan Mahallesi'ndeki şehidin anne ve babasının yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Çok sayıda vatandaş ise taziye için eve akın etti.

Bir yıllık evli olan Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in Edirne'de adliyede memur olarak çalışan eşi Gülçin Keskin'e de acı haber verildi. Annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ise acı haberi bir ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldı. Fenalaşıp kalp spazmı geçiren anne Seher Zeybek, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Seher Zeybek'in, yarın Balıkesir'de şehit oğlunun cenaze törenine katılması bekleniyor.

Balıkesir'de yaşayan şehidin dayısı Mustafa Elaldı ise, "Yeğenim bir hafta önce Balıkesir'e geldi. Bir haftalık izni vardı. Cuma günü gitti. Bir yıldır görüşmüyorduk. "Dayım, napıyorsun, özledim sizi" dedi. Siz ne yapıyorsunuz dediğimizde, "Elimiz tetikte bekliyoruz. Görevimizin başındayız" demişti. Sanki helalleşmek gibi oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (4)

RİZE'DE İŞ ADAMLARI İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda işadamları ile düzenlenen toplantıda konuştu. Türkiye'nin ekonomik yönden iyi bir grafik gösterdiğini anlatan Albayrak, "Devreye aldığımız ekonomik planlar ve toplumun tüm kesimlerine sunulan paketlerle bu sürecin etkilerini gidermeye başladık. Önümüzdeki her ay inşallah daha iyi olacak. Faizler, enflasyon, tüm alanlar iyi olacak. Tüm makroekonomik göstergelerde bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyonda yüzde 25 seviyelerinden yüzde 8.5 seviyelerine indik. Kasım-Aralık yıl sonu hedefimizde 12'nin altında yılı kapatacağız" dedi.

'YILI POZİTİF ŞEKİLDE KAPATACAĞIZ'

Son bir yıldır Türkiye'de ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı ve cari dengelenme açısında çok önemli bir başarı ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Kimseye muhtaç olmadan, tamamen finansal piyasaların sınırları içerisinde başarılı olduk. Sürecin zor olduğunu bildik ama Allah'ın izniyle altından kalkacağımıza şüphemiz olmadı. Yılı inşallah pozitif bir şekilde kapatacağız. Tüm iyileştirmelerle birlikte eylül-ekim-kasım aylarında son çeyrekte yüzde 4-5 büyümeleri göreceğiz. Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyümesiyle yılı inşallah kapatıp, 2020'de daha da üzerine koyarak çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Biz doğru olanı yapmakla mükellefiz. Bunları yaptıkça netice geliyor."

'HEDEFLER İÇİN HIZLI ÇALIŞACAĞIZ'

Bir ay önce Barış Pınarı Harekatı olduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Bir yıl önce bir twitle ne kadar hassas bir ekonomik altyapı vardı, bugün bir tweet değil, tehditlere karşı duran bir temelimiz var. Bu adımlar geldikçe Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etmeye başladılar. Türkiye Barış Pınarı operasyonu yapıyor, içimizdeki bazıları bu operasyonun beka meselesi olduğunu bilmiyor. Tüm bu süreçlerde Türkiye'nin maruz kaldığı bu süreçte vatandaşlarımız da gördü ki, Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor. Daha fazla enerji kaybetmeden yolumuza bakacağız. Bu güncellemeleri yaparken tartışmaların art niyetli gündemi işgal etmesine izin vermeyelim. Önümüzdeki yıl için ortaya koyduğumuz büyüme hedeflerinde Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. İnşallah yüzde 5'i başaracağız. Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeyi daha fazla yapacağız. Tüm hedefler için hızlı bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Albayrak'ın konuşması

Detaylar

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Bolu'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandı

Bolu'da, 15 evden çok sayıda elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Y. (33) adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ile karşılaştı. Evini adeta elektronik eşya mağazasına çeviren hırsız gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evinde bulunan elektronik eşyalardan bazıları da Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Ek görüntü çalınan eşyaların fotoğrafı

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Liseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman'da, lise öğrencisi Furkan Aydoğmuş (16), yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve döndüğü sırada Turgut Reis Mahallesi'nde yerde cüzdan buldu. Cüzdanı alan Aydoğmuş, içinde 645 TL para, kredi kartı ve kimlikler olduğunu gördü. Aydoğmuş, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde görevli polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı.

Çağrı üzerine gelen Tekintaş'a cüzdan polis tarafından teslim edildi. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi.

Tekintaş ve olaya tanıklık edenler, liseli Furkan'ı örnek davranışından dolayı kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik önü

- Cüzdan polise teslim edilmesi

- Cüzdan sahibi

- Cüzdan sahibine teslim edilmesi

- Cüzdan sahibi öğrenciye teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA