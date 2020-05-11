DHA YURT BÜLTENİ- 25

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaş kontrolü

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle son bulurken, İzmir'de polis ekipleri yasak sonrası yola çıkan araçlarda yaş kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile saatlerin 00.00 göstermesiyle 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Polis ekipleri, en işlek cadde ve sokaklarda uygulama noktası kurarak, kısıtlama sonrasında yola çıkan araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yolcu olup olmadığını denetledi.

949 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan, 9-10 Mayıs arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 949 kişiye idari para cezası kesildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 949 kişiye 2 milyon 153 bin 905 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trafikten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

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Bursa'da 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Bursa'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı.

Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ

İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşlar sokaklara akın ederken ilçe merkezinde yoğun trafik yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezine hareket ederken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler araç geçişlerine izin vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşlardan detay

-Araç trafiğinden detay

-Geneli detay görüntü

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Sağlık çalışanı çift kazada yaralandı

KÜTAHYA'da Hakan Kalan (38) kullandığı otomobille yola çıkan yaban domuzuna ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü diş teknisyeni Hakan Kalan ile hemşire eşi Dilek Kalan (40) yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde diş teknisyeni olarak çalışan Hakan Kalan, kullandığı 26 UE 980 plakalı otomobille yola çıkan yaban domuzuna, ardından ise demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hakan Kalan'ın yanı sıra araçta bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olan eşi Dilek Kalan yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi devriye gezerken kazayı gören jandarma ekipleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çift, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan otomobil

-Olay yerindeki sağlık ve polis ekipleri

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Genel görüntüler

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Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı

ADANA'da Gizem A., tartıştığı eşi Cengiz A.'yı tabancayla yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Cengiz A. ve eşi Gizem A., gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Cengiz A. iddiaya göre, tabancayla eşini tehdit etti. Daha sonra Cengiz A.'nın koltuğa bıraktığı tabancayı alan Gizem A., eşine bir el ateş etti. Cengiz A., göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, Gizem A. ise olayda kullandığı tabancayla dışarıya çıkıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz A., ameliyata alındı. Gizem A. ise tabancayla birlikte olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın yaşandığı apartmanın önünden görüntü

- Apartman önündeki kalabalık

- Olay yeni inceleme polisinin gidişi

- Apartmanın dış görüntüsü

- Polis araçlarından görüntü

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Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta yurda yerleştirildi

KUVEYT'den getirilen 248 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurt dışındaki onbinlerce vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten 248 kişi, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından otobüslerle Yozgat'a getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 248 kişi, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt'te yarından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için tahliyelerin bir gün öne alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüslerin gelişi

-Otobüslerde maske dağıtımı ve yolculardan görüntü

-Yolcuların otobüslerden inmesi

-Yolcuların konuşmaları

-Ateş ölçümü ve kayıt işlemi

Kaynak: DHA