DHA YURT BÜLTENİ - 26

VALİ GÜL: 20 BİN TON VE BİN 500 KAMYON AĞAÇ VAR

Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (3)

Gaziantep Valisi Davut Gül, dün 15.42'de çöken ve inşaat mühendisinin enkaz altında kaldığı Akkent Camisi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için akşam saatlerinde tekrar arama-kurtarma alanına geldi. Kurtarma ekiplerinden bilgi alan Vali Gül, çalışmalardan olumlu sonuç almak adına her türlü kamu ve özel kuruluş imkanlarının kullanıldığını ifade ederek şunları dedi:

"Dünden bu yana arama kurtarma ekipleri, çalışıyorlar. Görgü tanıklarının ifadesine göre Korkut Küçükcan içeride. Arama öncesinde alanın tamamı drone ile tespit edildi, daha sonra hem AFAD, büyükşehir İtfaiye, ilçe belediyeleri, Adana'dan gelen AFAD ekibi, gönüllüler, katkı sunacak herkes burada çalışmaya başladı. Yaklaşık olarak 740 tane çalışan var. Bunlar 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani her vardiyada 250 kişi çalışıyor. 50'nin üzerinde araç çalışıyor, arama kurtarma köpekleri kullanıldı. Termal kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden teknik çalışmalar yapıldı ve AFAD tarafından kullanıla küçük kameralar sarkıtılarak bölgeyi tarıyorlar. Bölgede Küçükcan'a ait bir bulgu olmadığından emin olunduğu zaman iş makineleri çalıştırılıyor. Bu alanda toplamda 15 bin metreküp kalas var. 20 bin ton ve bin 500 kamyon ağaç var. Bu ağaçlar birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette bulunuyorlar. İnsan gücüyle çıkartmak çok zor. Aşağıda canlı olduğu düşünülerek her yerde iş makinesi çalıştırılamıyor. Herkes şundan emin olsun teknolojinin, kamunun tüm imkanları kullanılıyor. Aile ile 24 saat irtibat halindeyiz. Bütün bu yapılanlara rağmen önerilen bir şey olması halinde onları da yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu normal bir enkaz değil, normal bir enkaz olsa 1 saat içerisinde bu ortaya çıkmış olurdu. Nasıl maden sahalarında binlerce ton hafriyat, göçük oluyorsa bunu öyle düşünmek lazım. Dua ediyoruz, caminin 4 tarafından çalışarak Küçükcan'a ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki iş soğukkanlı şekilde çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmak, onların çalışmalarına alan açmaktır. Özetle, eksik kalan, ihmal edilen bir şey yok, yapılabilecek her şey fazlasıyla yapılmaya devam edecek."

İnşattaki kalas parçalarının bir kısmını çıkaran ekipler içeride açılan koridordan iş makinesi ile çalışarak moloz parçalarını daha hızlı tahliye etmeyi amaçlıyor.

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemiz, en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olduğundan beri, bir ülkenin yurt dışındaki itibarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendiğini belirterek, "Bugün gururla söylüyorum ki ülkemiz, en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir. İnsani ve kalkınma yardımlarında Türkiye, son 4- 5 yıldır dünyada birinci sırada" dedi.

Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi'nce, Prof. Dr. Mustafa Samur anısına düzenlenen "Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'nin gala gecesi Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirildi. Dün başlayan zirvenin gala gecesine, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser alanında çalışma yapan bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

2008'de 42 yaşındayken yaşamını yitiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Samur'un anısına düzenlenen zirvesinin gala gecesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir siyasetçinin kanserli hasta yakını olma deneyimi" konulu konuşma yaptı.

Rahmeti annesini akciğer kanserinden kaybettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, annesine kanser teşhisi konulduğunda emin olmak için Ankara'da bir kez daha kontrol ettirdiklerini söyledi. Aynı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, aynı anda hem bu başkanlık görevini yürütmek hem de rahmetli annesinin hastalığıyla ilgilenmek durumunda kaldığını anlattı.

'ANNEMİ KANSERDEN KAYBETTİM'

Aile olarak zor bir süreç yaşadıklarına değinen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailemizde ilk defa birisi kanser hastalığına yakalanmıştı. Tedavi karşısında ne yapmalıydık? Öncelikle hastanın ailesinin yanında olması çok önemli. Yurt dışında ya da Ankara'da tedavi ettirebilirdik. Bize Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ı tavsiye ettiler. Mustafa hoca ile tanışır tanışmaz, annemi ona emanet ettik. Kanser hastasının nasıl yönetileceğini ondan gördük. Annemin hastalığı 3. dereceydi, 6-8 ay yaşar dediler, 16 ay yaşadı. Son 10 gün aralıksız vakit geçirdikten sonra hakkın rahmetine kavuştu. Bu süreçte öğrendiğimiz bir şey de devlet ve hükümet olarak bu teknolojileri yakından takip edip, hemen onaylandıktan sonra ödemesini devlet olarak yapmanız gerekiyor. Bugün kanser tedavisinin tamamını devlet ödüyor. Ama yeni ilaçları devletin takip edip zamanlıca komisyondan geçirip listesine alması gerekiyor. Bu tür ilaçların ödenecekler listesine alınmasına küçük de olsa katkı sağladığım için ayrıca mutluyum."

'TÜRKİYE EN ZENGİN ÜLKE DEĞİL AMA EN CÖMERT ÜLKE'

Geçmişte kanser hastalığına yakalanan, Bakanlığına bağlı personelin tedavi olabilmek için yurt dışına tayin ettiklerini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu tedavilerin Türkiye'de çok iyi bir şekilde yapılmasından ötürü tayinler yapılmıyor. Dışişleri Bakanı olduğumdan beri, bir ülkenin yurt dışındaki itibarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendim. Bugün gururla söylüyorum ki ülkemiz, en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir. İnsani ve kalkınma yardımlarında Türkiye, son 4- 5 yıldır dünyada birinci sırada. Önce milli gelire göre birinci sıradaydık şimdi rakam olarak da birinci sıradayız. Bugün dünyanın her yerinde hastaneler yapıyoruz. Acil ihtiyacı olan yerlere de sahra poliklinikleri kurup tedavileri götürüyoruz. Her ülkeye kontenjan veriyoruz, hastalarını ülkemizde tedavi ettiriyoruz. Ama bir o kadar da insanı ülkemizde eğitiyoruz. Yaptığımız insani yardımların içerisinde en önemlisi budur. Bu dönemde Türkiye'nin itibarını en çok yükseltenler de yurt dışında doktor, bilim insanı olarak çalışıp, oralarda buluşlar yapanlardır. Bu bizi çok gururlandırıyor."

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından zirve kapsamında düzenlenen yarışmada proje dalında dereceye girenlere ödüllerini verdi. 150 bilim insanının görev aldığı, 500'e yakın akademisyen ve genç kanser araştırmacısının katıldığı zirve, 17 Kasım'da sona erecek.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİSLERE ATEŞ AÇTI; YAKALANMA ANLARI KAMERADA

KÜTAHYA'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polislere, İsmail Şah G. tarafından tabancayla ateş açıldı. Olaydan sonra kaçan İsmail Şah G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21.00 sıralarında Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi'ndeki halk pazarında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yakındaki trafik polisleri olaya müdahale etti. Ekipler kavgayı sonlandırırken, kalabalıktaki İsmail Şah G. elindeki tabancayla polise ateş açtı. Ardından kaçan İsmail Şah G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede, bir apartmanın giriş merdiveninin altında bahçeye gizlenmiş halde yakalanan İsmail Şah G., olayda kullandığı öne sürülen tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili İsmail Şah G.'nin dışında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN''da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 37 mermi, 83 fişek, 1 kama ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 adet sikke ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgisi olan 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devem ettiği bildirildi.

Zabıta ve midyecilerin kavgasını sosyal medyadan "canlı" yayınladı

BURSA'da, seyyar midyeciler ile zabıta memurları arasında çıkan arbedeyi, çevrede toplanan kalabalık cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bir kişi ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı mevkiinde meydana geldi. Caddede seyyar midyeciler ile zabıta arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki esnafın da araya girmesiyle büyüyünce arbedeye dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında çevrede toplananlardan bazıları olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir kişinin, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı.

