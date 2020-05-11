DHA YURT BÜLTENİ- 26

Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan kişi veya kişiler alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaşırken, alışveriş merkezinin güvenlikleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

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Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı

FİLDİŞİ Sahilleri ve Liberya'dan koronoavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.

Fildişi Sahilleri ve Liberya'da bulunan 88 Türk vatandaşı uçakla İstanbul'a getirildi. 88 kişi, İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Düzce'ye getirildi. Konuralp Mahallesi'ndeki Necla Perkolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 88 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlar yurda getirilirken görüntü

Yurda giriş yaparlarken görüntü ve detaylar

Dosya adı dzcfildisimisafir

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Kaynak: DHA