DHA YURT BÜLTENİ-27

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te (2)

'ATATÜRK'Ü ANLAMAK" KONULU SEMİNERE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Atatürk'ü Anlamak" konulu seminere katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı sunumda, Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar gelen sürece kadar ki durumu değerlendirdi.

'SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CHP'DİR'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'nin sorunlarını diğer partilerden daha iyi bildiğini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte toplumun bütün dokularına girmeye kararlıyız. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Bunun en bariz örneği bizim seçim bildirgelerimizdir. 2 seçim bildirgemizi bütün partiler kopya çekti. Çünkü biz onlardan daha iyi düşünüyoruz. Biz Türkiye'nin sorunlarını onlardan daha iyi biliyoruz. Sorunları bilmenin yanı sıra bu sorunlara en sağlıklı çözümleri de biz üretiyoruz. Ve toplumun en yoksul kesimlerine hitap ediyoruz. Biz güçlü bir sosyal devlet anlayışı ile toplumun her kesimini ayağa kaldırmaya kararlıyız. Üretene de sonuna kadar destek olacağız" dedi.

'ATATÜRK EKONOMİYİ YÖNETMEK İÇİN KONGRELER YAPTI'

Yaptığı sunumda Atatürk'ü anlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün sözlerinden alıntılar yaparak, Atatürk'ün temel ilkelerinin özgürlük ve bağımsızlık olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda yoksul bir ülke olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün yoksullukla mücadele etmek ve ülkenin ekonomisini idare edebilmek için kongreler yaptığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı ve orada yeni Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ekonomisinin olduğu bir ülke olacağını söyler ve yola koyulur. Bunun üzerine gerçekten hep birlikte oturup çalışırlar. Kırıkkale'de entegre bir silah fabrikası kurulur. Savunma sanayisinin kurulması sağlanır. Çiftçi perişandır. Çiftçiden ağır vergiler alınır çünkü başka vergi alınacak bir şey yoktur. Aşar Vergisi kaldırılır ve çiftçinin üzerinden yük kalkar, üretim her alanda başlar" diye konuştu.

'YUMURTA SATILARAK FABRİKA KURULDU'

1925 yılında yumurta satılarak şeker fabrikasının kurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ü anlarsak günümüz ile daha iyi bağlantı kurarız. O günkü şartları inceleyin, yumurta satılarak fabrika kuruluyor" dedi.

'SON 17 YILDA 140 MİLYAR FAİZ ÖDENDİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 17 yılda ödediği faizin 140 milyar doları aştığını ifade ederek, "Ödediğimiz faiz bu sadece. Aldığımız borç dolayısıyla yurt dışına ödediğimiz faiz. Bu parayla yeni bir Türkiye inşa edersiniz. Sorun, Atatürk'ü anlamamaları ve Türkiye'yi üretimden koparmalarıdır. Bir ülkede eğitim sistemini bozduğunuz zaman her şeyi koparırsınız. Dünya ekonomide yarış halindedir. Teknolojisi en iyi olan ürünü kim üretip, kime satacaktır. Fabrikada, bilimde, tarlada, hizmette, hayatın her alanında üreteceksiniz. Eğer üretim güçlü olursa çok güçlü sanatçılarınız ve üniversiteleriniz olur" diye konuştu.

'O DÖNEMDEKİ MECLİSİN YETKİLERİ HALKTAYDI'

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk dönemindeki meclisin çok işlevsel ve yetkilerinin halkta olan bir yapısının olduğunu belirterek, "O dönemdeki meclis çok işlevseldi. Mustafa Kemal Atatürk'e Başkomutanlık yetkisi belirli zamanlarda verilmişti. Bugünkü meclis, o zamanki meclisin yanında kocaman bir sıfırdır. Meclisin bir üyesi olarak söylüyorum. Yetkileri elinden alındı. O zaman da Atatürk çok partili sisteme geçmek istedi, denemeler yapıldı ama başarılı olamadı. Parlamentoya her şeyin hesabını verdi. Hiçbir şekilde yolsuzluklara izin vermedi. Her kuruşun hesabı millete verilmiştir. Kamu harcamalarını denetlemek için Sayıştay var. Ama bugünkü Sayıştay o günkü Sayıştay'ın yanında sıfırdır. Demokrasi hepimiz için geçerli bir kavramdır. Hukukun üstünlüğünü sağlamak hepimizin görevidir" ifadelerine yer verdi.

'HERKESİN KİMLİĞİNE VE İNANCINA SAYGILI OLMALIYIZ'

Mustafa Kemal'i anlamanın sıradan bir olay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurması gerektiğini, bunu yapabilecek insan gücünün de ülkede var olduğunu kaydederek şunları dedi:

"Farklı düşündü diye insanı hapse atamazsınız. Farklı düşündü diye ödüllendirmelisiniz. Allah'ın verdiği en büyük şey düşüncedir. Böyle bir yetenek başka canlıda yok. Hızlı gelişen dünyada çok gerideyiz. Artık 21'inci yüzyıldayız. Herkesin kimlik ve inancına saygı duymalıyız. Kimlik ve inanç, siyasette tartışılmaz. Sorun, kötü siyaset anlayışında. Toplumu nasıl kutuplaştırırım ve toplumu bana oy vermeye nasıl zorunlu kılarım düşüncesindeki siyaset nedeniyle bunlar oluyor. Teknolojimi nasıl geliştiririz, üniversiteyi bitiren herkes nasıl iş bulur bunları konuşmalıyız. Ama biz halen orta çağ siyaseti yapıyoruz. Neden, çünkü Mustafa Kemal'i anlamadıkları için. O yüzden gençlerimize çok görev düşüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:780 MB

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Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi (2)

ÇAVUŞOĞLU, "KIZILAY DOSTLAR GECESİ" ETKİNLİĞİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Antalya'da, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalıştayına katıldı. Çalıştayın sona ermesinin ardından Çavuşoğlu, Kızılay'ın aynı otelde düzenlediği Kızılay Dostları Gecesi etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli kuruluşları Kızılay, TİKA ve AFAD ile gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin 246 misyonu ile misyon sayısı bakımından dünyada beşinci sıraya çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Büyük ülkeler yurt dışındaki temsilciliklerini azaltırken biz artırıyoruz. Bugün sahada da masada da güçlü olmak zorundasınız. Masada güçlü değilseniz sahadaki kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Sahada güçlü değilseniz masada eliniz güçlü olmaz. Yeri geldiği zaman Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi ülkemizin menfaati için gücümüzü göstermemiz lazım" dedi.

'SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ TÜRKİYE'

Diplomasi ile aylarca uğraştıkları bir meseleyi sahadaki Barış Pınarı harekatı gibi güçlü duruşla tekrar masaya döndürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya ile vardığımız mutabakatta olduğu gibi istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Sert güç dediğimiz o gücü gösterebiliriz. Kalıcı olan yumuşak güçtür. Bir ülkenin değerleridir, kültürüdür, eğitimle yaptığınız katkıdır, yurt dışında yaşayan insanlara ulaştırabileceğiniz her türlü yardımdır. İnsani yardım kalkınma yardımıdır. Dış politikamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh hedefi doğrultusunda sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diplomasi olarak tamamlıyoruz" diye konuştu.

'RADİKALLEŞİP DE DAEŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN TÜRK YOK'

Dünyada çatışmaların, sorunların yüzde 60'ının Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnsani dış politikada başarısızsak girişimciliğin de bir anlamı kalmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı İslamı birinci elden doğru bir şekilde ülkelerdeki vatandaşlara öğretiyor. Bugün yurtdışında 7 milyon civarında vatandaşımız var, bir tane bile radikalleşip de DAEŞ gibi terör örgütüne katılan Türk yok. Bu hizmetleri diğer Müslümanlara veriyoruz. İşte bu kurumlarımızla bu yumuşak güçte insani yardımlarda kalkınma yardımlarda dünyada bir numarayız. Hem sahada yaptıklarımız hem de harcadığımız miktar proje ve miktar bakımından da dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz."

'SURİYE'DEKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZ DAHİL DÖNDÜRECEĞİZ'

Barış Pınarı Harekatı'nda sahadaki sert gücün yanında, yumuşak gücü göstermek bakımından da Kızılay'ın hareket geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Burada Rasulayn ve Tel Abyad'a 30 bin kişiye ulaştılar. Burada 16 hekimle günde 500 kişiye sağlık hizmeti veriyor, sadece Tel Abyad'da. Gönüllülük esası ile Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine, 370 bin Suriyeli gibi Rasulayn ve Tel Abyad bölgesine, Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz dahil döndüreceğiz. YPG/PKK, "Kürtlerin temsilcisiyiz" diyor. Türkiye'de 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz var. Kuzey Irak'ta 300 bin var. Yaklaşık 650 bin Suriye dışındaki Kürt kardeşlerimiz YPG'nin kontrol ettiği yerlere neden dönemedi? Bunu hiçbir zaman bu ülkelere anlatamadık. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük bir oyunu bozduk bu oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil orada terör devleti kurmak isteyenlerin başına o oyunu devirdik. Tüm rahatsızlıkları da bundan" diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay'ın projelerini anlattı. Konuşmaların ardından Kızılay yararına hilali ahmerler satışa sunuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Artuklu ilçesi kırsalında "Kürşat-145 Özel Birlik" operasyonu başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği Özlüce Mahallesi kırsalında yapılan arama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş 18 kilo EYP ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından EYP kontrollü şekilde imha edildi.

PKK'YA KATILMAK İÇİN KAÇAN KİŞİ, YAKALANIP, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu D.A.'nın Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yalanan D.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlan D.A., ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Patlayıcının imha anı

Genel ve detay görüntüler

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Rasulayn'da yakalanan 10 YPG'li terörist tutuklandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, 28 Ekim'de Rasulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmanın ardından yakalanan 10 YGP'li terörist, Mardin'de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YGP ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalan 10 YPG'li terörist, Mardin'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin 28 Ekim günü Suriye'nin Rasulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmada yakalandıkları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12'nci Hudut Bölük Komutanlığı'na, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 kilometre mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

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Kamyondan sızan sıvı, ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, park halindeki kamyondan sızan sıvının kötü koku yayması sonucu endişelenen mahalleli, durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sıvıda inceleme yapan ekipler, maddenin çevreye bir zararı olmadığını tespit etti.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü altında meydana geldi. Park halindeki 41 RA 798 plakalı kamyondan sızan sıvının kötü kokması üzerine çevredekiler, endişelenip, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Kamyon ve çevresinde yapılan ölçümlerde kamyondan sızan sıvının kauçuk maddesi yapımında kullanılan "Polietilen Wax" maddesinin korunması amacıyla kullanılan sıvı olduğunu belirlendi. Yapılan ölçümlerin sonucunda maddenin çevreye bir zararı olmadığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü

-AFAD ve İtfaiye yetkililerinin çalışmaları

-Kamyondan sızan maddeden görüntüler

-Detaylar

Kaynak: DHA