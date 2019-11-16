DHA YURT BÜLTENİ - 27

Enkaz altında kalan mühendisin 33 saat sonra cansız bedeni bulundu (5)

BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ

Gaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın (37), 33 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Küçükcan'ın enkaz altından çıkarıldığında öldüğünü söyleyen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, "Bize acile getirildiğinde ilk değerlendirmemize göre vefatının üzerinden belli bir süne geçtiğini düşünmekteyiz. Bu sürenin ne kadar olduğu ile ilgili kesin bilgi yarın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınlarına ve Antep halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Olay, önceki gün öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde inşası devam eden cami inşaatında meydana geldi. Kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele çöktü. İnşaat ve çevresinde büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan çökme sırasında inşaatın içinde olan Mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalara yüzlerce görevli katıldı. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için kurtarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de seferber edildi. Ekipler arama çalışmalarının 33'üncü saatinde Küçükcan'ın cansız bedenine ulaştı. Küçükcan'ın bacağına bir tahta parçası saplandığı görüldü. Küçükcan'ın yeniden hayata döndürme ihtimali ile ambulansa konularak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahaleleri sonucu, Küçükcan'ın ölümünün üzerinden zaman geçtiğini belirlendi.

Küçükcan'ın enkazdan çıkarılmasının ardından hastaneye gelen yakınları, acı haberi almaları sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Hastane Başhakemi Doç. Dr. Suat Zengin, şunları söyledi:

"Yaklaşık 33 saattir Antep halkı, valimizden, AFAD müdürümüzden, tüm işçilerimize kadar büyük bir çabayla mühendis arkadaşımızı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Malumunuz üzere kendisine ulaşıldı. Bize, acile getirildiğinde ilk değerlendirmemize göre vefatının üzerinden belli bir süne geçtiğini düşünmekteyiz. Bu sürenin ne kadar olduğu ile ilgili kesin bilgi yarın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınlarına ve Antep halkına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlarını arttırsın.

Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üzerine düşmesi ile yüzlerce kiloluk ağırlık oluşturuyor. Baş bölgesi olmak üzere ciddi yerlerinde ezilmeler oluşmuştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşmuştu. Muhtemelen kafa travmasına bağlı kanamadan dolayı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Korkut Küçükcan'ın çıkarılışı

- İşçilerin alkışlaması

- Ambulansa konulması

- Gaziantep Üniversite Hastanesi

- Suat Zengin ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

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Bolu'da, TEM yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü

BOLU'da, TEM yolunda orta refüjdeki tel örgüyü aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Doğan'a (39), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Selahattin Bıyık yönetimindeki 34 FCC 37 plakalı otomobil, iddiaya göre orta refüjde bulunan tel örgüleri aşarak yayaya yasak olan yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Doğan'a çarptı. Yaklaşık 100 metre savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çantası, cep telefonu ve ayakkabıları yol kenarındaki yeşil alana savrulan talihsiz kadının eşyalarını polis topladı. Otomobil sürücüsü Selahattin Bıyık ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç

-Üzeri örtülü ceset

-Yoldan görüntüler

-Polisin kadının eşyalarını araması

-Olay yeri inceleme görüntüsü

-Detaylar

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Malatya Uluslararası Film Festivali'nin 9'uncusu başladı

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" başladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni yapılan Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında sinema emek, onur ve olmazsa olmazları ödül töreni de düzenlendi. Festivalin açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ile Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, yönetmenler ile Erkan Petekkaya, Tolga Güleç, İsmail Filiz, Meral Çetinkaya, Selçuk Yöntem, Ayhan Taş, Selahattin Taşdöğen gibi sanat ve siyaset camiasının tanınmış isimleri katıldı. Tören öncesinde açılış konuşmasını yapan festivalin direktörü Haydar Işık ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş sahneye çıkarak festivale katılanlara teşekkür etti.

YÖNETMEN CARR: ABD VE AB'NİN, TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMESİ LAZIM

Festivalin kırmızı halı geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan "Kızım Gibi Kokuyorsun" filminin ortak yapımcısı ve dünyaca ünlü Yönetmen Ron L. Carr, yaklaşık 40 yılını Hollywood'a verdiğini belirterek, "Sinemanın tüm departmanlarında çalıştım ve son yıllarda yapımcılığa yöneldim. Dedemin dedesi Osmanlı zamanında İstanbul'dan, Amerika'ya göç etmiş bir Yahudi ailesi. Yani köklerim burası diyebilirim. Bu benim için elbette ayrı bir önem taşıyor. Tevafuk o ya Mumbai Film Festivali'nde Türk yönetmen Olgun Özdemir ile tanışmıştım. İstanbul'dan da gelmiş olması aramızdaki bağı çok çabuk kuvvetlendirdi. Ezidi bir kızın hikayesinden bahsetti. Hatta biraz daha açayım. 3 farklı IŞİD mağdurunun yollarının kesişmesi ile başlayan bir yol hikayesi. Çekim alanımız Hatay ve Gaziantep'teki mülteci kamplarında yaklaşık 6 hafta. Başlangıçta biraz ön yargılıydım. Hem 9 yıldır iç savaş olan bir bölgeye yakın hem de mülteci kamplarına. Lakin gördüklerim beni cidden çok şaşırttı. Zira Türkiye'nin 4 milyona yakın mülteciyi misafir etmesi, kampların konforu, kamplardaki mültecilerin sağlık sorunlarından tutun çocuklarının eğitimine kadar düşünülmesini olağanüstü ve takdire şayan buldum. Özellikle AFAD'a tüm insanlık adına teşekkür ediyorum AFAD kamplarında 16 bin ezidi şu an hayatını idame ettiriyor. Bu savaş ve mülteci konusu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Gerek Amerika, gerekse Avrupa Birliği'nin açık açık söylüyorum; görmezden gelmeden Türkiye'nin yükünü hafifletmesi lazım. Hem madden hem de milyonlarca mültecinin sorunlarının güçlü ülkelerce paylaşılması lazım. Sözle değil büyük Amerikan ve Avrupa menşeili STK'ların ivedi bir şekilde siyasetçileri ile kanayan bu yaraya yardım etmesi lazım. 3 milyar Euro yardımla yaraya merhem değil yarayı topyekün destekle bitirmesi lazım. Argo tabiri kullanmak zorundayım; Lütfen beni affedin. 40 milyar dolar harcayan ve 4 milyon mülteciyi hala ülkesinde barındıran bu hususa artık batının cevap vermesi lazım. Bu hususta 3 maymunu oynamak batının söylemleri ile bağdaşmıyor" diye konuştu.

FİLİZ: BİR PROJEMİZ

Oyuncu ve yapımcı İsmail Filiz, kendilerinin festivalde yarışmacı olarak katılmadığını belirterek, "Deliler" filmine tarihe katkıda bulunan filmler kategorisinde teşekkür ödülü verilecek. Bizde ödülümüz almaya geldik. O yüzden çok mutluyuz. İlk defa Malatya'ya geldim. Benim ayıbım, inşallah bu ayıbı kapatacağız ve inşallah bol bol geleceğiz. Her şey çok güzel başladı. Daha işin başındayız tabi. İşin sonunda konuşmak lazım. Umarım Türk sinemasına katkıda bulunan, yabancı sinemasına katkıda bulunan bir festival olur. Bizde festivali desteklemek ve katkıda bulunmak için geldik. Namık Bey, Azerbaycan'dan çıktı geldi. O da bizim Deliler filmindeki oyuncumuz. Her şey çok güzel şimdilik. İnşallah böyle devam eder. "Deliler 2" filmiyle alakalı "Deliler 2" demeyelim. Bizim bir projemiz var, Delilerin devamı değil, Malatya'da çok değerli, güzel mekanlarımız var. Tarihi mekanlarda çekim yapmayı seviyorum, neden olmasın. Kısmet olursa, şartlar uyarsa Malatya'da da bazı sahneleri çekmek isteriz" dedi.

GÜLEÇ: GÜZEL BİR HİKAYE OLDU

Festivalde yarışmaya giren "Kızım Gibi Kokuyorsun" filminin oyuncusu Tolga Güleç, festivalin çok iyi geçtiğini kaydederek, "Filmimizde kocasını kaybeden bir kadının vasiyeti üzerine Antakya'ya gömülüyor. Fransız bir oyuncumuz var. Bizde onu orada karşılayan Antakya'da yaşayan insanlarız. Güzel bir hikaye oldu. Umarım vizyonda da başarı getirir" diye konuştu.

SELÇUK YÖNTEM: MALATYA'DA BEN 1'İNCİ SINIFI OKUDUM

Oyuncu ve yapımcı Selçuk Yöntem ise Malatya Film Festivali'nin 9'uncu yılını kutladığını ifade ederek, "Çok başarılı ve ben de katılmaktan çok mutluyum. Malatya'da ben 1'inci sınıfı okudum Gazi İlkokulu'nda. Okulumu da ziyaret ettim, çok duygulandım. Yıllar sonra buraya gelmek en son turneyle gelmiştim çok iyi oldu benim için. Onun için gerçekten çok mutluyum. Şu anda bir tiyatro provasına başladık onu yapıyoruz. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda yapacağız. Ödül almak güzel bir duygu çünkü ödüller her zaman alkıştır. Çok onurlandırıcı bir kavramdır. Layık görenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

PETEKKAYA: SANATÇI OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Oyuncu Erkan Petekkaya da Malatya Film Festivali'ne teşekkür ederek, "Bizi çok güzel karşıladılar burada. Malatya bir marka şehir, bu markanın bütün dünyaya tanıtılması için bu tür festivallerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Hangi şehrimizde böyle görev düşerse her zaman buradayız. Bu tür festivalleri çok seviyorum, sanata yapılmış veya yapılacak olan her türlü girişime hayranım çünkü ben de bir sanatçıyım. Daha doğrusu sanatçı olmaya çalışıyorum.

Usta oyuncu Meral Çetinkaya ise festivalin çok güzel başladığını söyledi.

AYHAN TAŞ: OYUNCULUK ATÖLYELERİ YAPMAYA GELDİM

Oyuncu Ayhan Taş da ilk defa Malatya'ya geldiğini belirterek, "Oyunculuk atölyeleri yapmaya geldim. Festival katılımcısıyım. Pek gezemedik Malatya'yı ama havası, suyu güzel yani. Bütün iyi geçti atölye. Çok iyiler çocuklar, çok kalabalık bir etkinlik oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kırmızı halıdan geçenler

- Ron L. Carr'ın konuşması

- İsmail Filiz'in konuşması

- Tolga Güleç'in açıklamarı

- Selçuk Yöntem'in konuşması

- Erkan Petekkaya'nın konuşması

- Meral Çetinkaya'konuşması

- Ayhan Taş'ın açıklamaları

- Festivalin canlı kaydı

- Genel ve detay görüntüler

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Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 3 gün önce zeytin ağacından düşerek ağır yaralanan CHP'li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayvalık'ta, Geçtiğimiz 13 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde zeytin toplarken dengesini kaybederek zeytin ağacından düşen, boynu ve kaburga kemikleri kırılan Ayvalık ilçesinin CHP'li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 15 Kasım Cuma günü duran kalbi yeniden çalıştırılan Tatar, sevk edildiği İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Atletizmde Ayvalık'ın adını duyuran, çok sayıda genci spora sevk eden Tatar'ın cenazesi, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde bugün saat 11.30'da düzenlenecek olan resmi törenin ardından Ayvalık İlçe Mezarlığı'nda defnedilecek.

FOTOĞRAFLI

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Kaynak: DHA