Şanlıurfa'da sokaklar boşaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığının genelgesine göre gece saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı ile Şanlıurfa'da polis alış-verişe çıkan vatandaşları evlerine gönderirken, bazı noktalar ise bariyerlerle kapatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Bir anda çarşıda insan hareketliliğin yaşanmasının ardından saat 24.00 itibarıyla polis sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Alış-veriş için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı. Alınan yasak kararına vatandaşları uyduğu görülürken, polis kentin ana caddelerinde sık sık megafonla anons ederek vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin sokakta bulunanları dağıtması

-Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar

-Sokak ve caddelerin boş olması

-Gece bekçilerin gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Tuğçe Yılmaz (33) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek, 35 ACN 093 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerden birinde sıkışan Tuğçe Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Genel detaylar

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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Diyarbakır'da da fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Diyarbakır'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı.

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan kararla ilişkin yayımlanan genelde fırınların açık kalacağı belirtilmesi üzerine, fırında uzun kuyruklar oluşturan bazı vatandaşlar evlerine döndü.

Diyarbakır'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına ilişkin kent genelinde duyuru anonsları ise sürüyor. Polisin anonsunun ardından kent sakinliğe büründü.

Görüntü Dökümü

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Fırın önünde vatandaşların ekmek kuyruğu

Manava gelen vatandaşlar

Polisin araçtan vatandaşlara uyarı anonsları

Genel ve caddelerden detaylar

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Vanlılar, sokağa çıkma yasağına dakikalar kala marketlere akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyan Vanlılar, yasağa dakikalar kala fırın, manav ve marketlere akın etti. Yasakla birlikte kent merkezindeki caddeler sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Vanlılar, market, manav ve fırınlara akın etti. Alışverişe telaşıyla manava gelenleri, polis otosundan yapılan "Değerli vatandaşlar, kendi sağlığınız için sosyal mesafeye dikkat edin. Bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı var." anonsları yapıldı. Sokağa çıkma yasağını son dikakalarda öğrenen bazı vatandaşlar ise market ve manavlara koşarak alışveriş yapması dikkat çekti.

Vanlı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının saatler öncesinde verilmesi gerektiğini belirterek,"Bizler biraz geç öğrendik. Sokağa çıkma yasağını duyanlar, market ve manavlara gelerek alışveriş yaptı." diye konuştular

YASAK ÖNCESİ ERCİŞ'TE MARKET VE FIRINLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise, ihtiyaçlarını almak için market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık anonslar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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VAN

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-Manavlara akın eden vatandaşlar

-Polis otosundan yapılan anonslar

-Alışveriş yapanlar

-Biri vatandaşla röportaj

-Gece yarısından sonra boş kalan caddeler

-detaylar

-Polis ekiplerinin anons yapması

-Son anda alışveriş yapan bir vatandaş ile röportaj

ERCİŞ

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-Fırın ve marketlerde alışveriş yapanlar

-Genel ve detaylar

-Yapılan anonslar

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Ekmek sırasında bıçaklanarak yaralandı

ADANA'da sokağa çıkma yasağının ardından fırına giden Suriye uyruklu Abdullah Şavi (23), ekmek sırasında kavga ettiği yaşı küçük Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Gece dışarı çıkma yasağına rağmen ekmek almak fırına giden Abdullah Şavi, iddiaya göre sıra beklerken ismi öğrenilemeyen yaşı küçük bir kişiyle tartışmaya başlamadı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yaşı küçük şüpheli, Şavi'yi karnından bıçaklayıp, kaçtı. Şavi'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar ve devriye gezen mahalle bekçilerinin aramasıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şavi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Yerde yatan yaralı

- Yaralıya yardı edenler

- Ambulansın gelişi

- Yaralının ambulansa yürümesi

- Olay yerindeki polisler

- Polis araçları

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Kayseri'de sokağa çıkma yasağıyla meydanlar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Kayseri'de meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı 00.00 itibariyle uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Kayseri'nin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Caddelerde de araç trafiğinin olmadığı gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir, sessizliğe büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cumhuriyet Meydanından görüntü

-Genel detay

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İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu (2)

YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI

İzmir'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketler de yasağın başlamasıyla kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Boş caddelerden görüntü

-Boş market ve fırın önlerinden görüntü

-Genel detaylar

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Malatya'da "sokağa çıkma" yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)

MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDI

Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü. Böylelikle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle tedbirlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Boş cadde ve sokaklar

- Meydandan detaylar

- Valilik binası

- İnönü Kapalı Çarşısı'ndan detay

- Polis aracından uyarı anonsları

- Genel ve detay görüntüler

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Konya, sokağa çıkmaya yasağının ardından sessizliğe büründü

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamığından 48 saat sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerden itibaren adeta sessizliği büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınladı. Saat 24.00'dan itibaren Konya sokaklarında araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar ise fırından ekmek almak isteyen çok az sayıda kişinin dışında adeta sessizliğe büründü. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da bazı noktalarda elektronik olarak 48 saat sokağa çıkma yasağını uygulandığına yönelik uyarılarak yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fırından çıkanlar

- Araçlardan detay

- Sokaklardan detay

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Kaynak: DHA