Kırşehir'de 6 katlı apartmana "koronavirüs" karantinası

KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 katlı apartman karantina altına alındı.

Kırşehir'de Medrese Mahallesindeki Bektaş Sitesi A blok'ta ikamet eden aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 12 ailenin bulunduğu binanın karantina altına alınmasına karar verdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Vali İbrahim Akın, "10 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz merkez Medrese Mahallesinde bulunan bir site içerisindeki binada ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

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Ankara'da alışveriş yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Ankara'da da market, fırın, doğal gaz dolum ATM'leri ile akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Ankara'da da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yasak öncesinde ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkan Ankaralılar market, büfe, fırın, akaryakıt istasyonu ve doğal gaz dolum ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatin 00.00'ı geçmesinin ardından ise devriye gezen polis ekipleri, megafonla anons yaparak vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptı. Gece yarısından itibaren yalnızca nöbetçi eczaneler, fırınlar ve sağlık kuruluşlarının hizmet vermesine izin veriliyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN GAZETECİLERE MÜDAHALE

Öte yandan, doğal gaz dolum ATM'leri önündeki kalabalığı görüntüleyen basın mensupları, güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alışveriş yerleri önünde oluşan kuyruklar

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay

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Manisa'da vatandaşlar bakkal ve marketler akın etti

MANİSA'nın Soma ve Alaşehir ilçelerinde sokağa çıkma yasağı haberini duyan vatandaşlar marketlere akın etti. Birçok market ve alışveriş noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu. Manisa ve ilçelerinde de haberi duyan vatandaşlar marketlere akın etti. Vatandaşlar temel gıda alışverişi için bakkal ve marketleri doldurdu. Su yükleme noktalarında da uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Birçok market ve alışveriş noktasında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cadde ve sokaklardan görüntü

- Market, unlu mamulleri dükkanlarından görüntü

- Polis araçlarından yapılan anons görüntüsü

- Vatandaşların un çuvallarını araçlara taşımasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

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Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2)

BURSA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İçişleri Bakanlığı'nca gece 00.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 00.00 itibariyle Bursa meydanları sessizliğe büründü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, Altıparmak Caddesi, Kent Meydanı gibi bölgelerde bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine yönlendirildi. Meydan, market, eczane, banka ATM'leri, akaryakıt istasyonları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler boş kaldı. Şehir merkezindeki sessizlik, drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meydanlardan detaylar

-Drone çekimleri

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ADANA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

TÜRKİYE geneli 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağının ardından Adana sessizliğe büründü.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını duyanlar, gece yarısından önce fırın, market ve manavlara akın etti. Saatlerin 00.00 göstermesiyle birlikte sokaktaki yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı. Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar ve fırın çalışanları, gece yarısı itibariyle evlerine çekildi. Polis ve zabıta ekipleri araç megafonlarından, sokağa çıkma yasağı konusunda vatandaşları uyarırken, eczane ve fırınların yasak süresince hizmete devam edeceklerini anos etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Boş sokaklardan görüntü

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Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem (2)

GAZİANTEP'TE SOKAKLAR BOŞALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Saat 00.00 da başlayan yasağın ardından sokaklar ve caddeler boşaldı. Vatandaşların satış yapmak için kurulan bir semt pazarı ise zabıta görevlileri tarafından kapattırıldı. Mahalle ve sokaklarda gezen polis ekipleri sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Alış-veriş için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Pazara gelen vatandaşlar

- Zabıta ekiplerinin uyarısı

- Boş caddeler

- Genel ve detay görüntüler

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Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu (2)

CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı. Cadde ve sokaklarda polis otoları ambulans ve belediyelerin temizlik araçları dışında hiçbir araç bulunmuyor. Marketler kapanırken, fırınlarda sadece ekmek üretimi için açık kalmasına izin verildi ve satış yapmaları yasaklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Boş cadde ve sokaklar

- Temizlik ve polis aracı

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Kaynak: DHA