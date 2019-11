DHA YURT BÜLTENİ-3 

Fenerbahçe taraftarları kaza yaptı: 5 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı cip, takla attı, kazada 5 kişi yaralandı. Araçtakilerin Fenerbahçe taraftarı olduğu, takımlarının bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için bu kente gittikleri belirlendi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Emrah Yakar (27), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 34 BRH 600 plakalı cip ile ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan cip, şarampole takla attı. Kazada, sürücü Emrah Yakar ile arkadaşları Hasan Tekgül (27), Ferhat Turgut (21), Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ciptekilerin, bugün takımlarının deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçı izlemek için Antalya'dan Kayseri'ye giden Fenerbahçe taraftarları oldukları belirlendi.

Hatay'da kadına şiddet temalı resim sergisi

Hatay'da kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla Antakya Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından açılan "Kadına Şiddet Resim Sergisi" yoğun ilgi gördü.

Kentteki bir AVM'nin sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Murat Adal, Antakya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Soyalan, Hataylı ressam Yasemin Höyük ve çok sayıda davetli katıldı. Ressam Höyük ile Antakya Ülkü Ocakları üyesi 6 kişinin yaptığı 30 eser, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sergi ile topluma kadına şiddet konusunda önemli bir mesaj vermek istediklerini belirten Antakya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Soyalan, "Türk kadınını yüceltmek adına kadına şiddet temasını ülkü ocakları olarak "kadına şiddete hayır" sloganı ile savunmaya başladık. Ülkü ocakları her alanda olduğu gibi, bugün de sanatsal bir faaliyet ile toplumun yaralarına parmak basıyor. Bugün de Yasemin Höyük Hocamızın önderliğinde sergimizi açtık" dedi.

Sergide yer alan bir çok eserin sahibi olan Yasemin Höyük ise, şunları söyledi:

"Burada anlatmak istediğimiz şiddetin dili, ırkı, coğrafyası yok, şiddet her yerde şiddettir. Biz her türlüsüne karşıyız. Bunun için de böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Verdiğimiz mesajlar çok açık; kadın bir birey, bir anne, bir eş, bir eğitimci, ama her şeyden önce kadın. Bu serginin adını "küllerinden doğan kadın" olarak bile koyabilirdik."

Açılışın gerçekleşmesinin ardından davetliler, sergiyi gezdi.

Aktarlar kış hazırlıklarını tamamladı

Hatay'da, kış mevsimi öncesi soğuk algınlıklarının artmasıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aktarlar, hazırlıklarını tamamladı. Yaz aylarında kurutulan sebze ve meyveler, aktar tezgahlarında yerini aldı.

Sonbaharın gelmesiyle beraber grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış görülürken, vatandaşların ilgi gösterdiği aktarlar, kış aylarının yaklaşmasıyla hazırlıklarını tamamladı. Hastalıklara bitkilerle çözümler sunan aktarlar, yaz aylarında kuruttukları malzemeleri satışa sundu. Tarihi Uzun Çarşı'da 3'üncü kuşak aktar Evren Eraslan, uzmanların kuru meyve önerileriyle birlikte satışlarında artış olduğunu söyledi.

Kış aylarında grip salgınıyla birlikte aktarların yoğunluk yaşadığına dikkat çeken Eraslan, "Çayı yapılabilen tropikal meyveler, kuru meyveler, elma, ayva, kuşburnu, alıç, vücut direncini arttırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Son zamanlarda uzmanların da kuru meyveyi tavsiye etmesiyle kuru meyvelere olan talep arttı. Biz bunların alternatif olarak karışımlarını da yapıyoruz. Bu meyveleri hem çayını yaparak hem de isterlerse ham haliyle de tüketebiliyorlar. Özellikle kış aylarında şekerli zencefil meyvemiz fazla isteniyor. Bu taze zencefilin dilimlenerek şeker ilave edilmesi ile elde ediliyor. Mükemmel bir ödem atıcı, balgam sökücü ve nefes açıcı özelliği ile fazla rağbet görüyor. Bizler hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımızı doğal yollardan kendilerine iyi gelebilecek ürünlere yönlendirmek için bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA