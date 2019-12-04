DHA YURT BÜLTENİ-30

Ceren'in katilini ablası görmüş (6)

VALİ YAVUZ: ZANLININ 12 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren Özdemir'in katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ordu Emniyetini başarılı çalışmasından dolayı tebrik eden Vali Yavuz, zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu belirterek, emniyet personelinin suçlunun yakalanması ile ilgili yürüttüğü çalışmalardan da detaylar verdi. Olay yeri ve çevredeki tüm kamera kayıtlarının titizlikle incelendiğini, teknik ve analizlerin ardından suçlunun hem kimliğinin saptandığını, hem de yakalanmasının sağlandığını ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Ceren evladımızı bir katil maalesef aramızdan aldı. Gerçekten üzüntümüzü tarif edecek bir cümle bulmak mümkün değil. Özellikle gencecik bir evladımızı, üniversite öğrencimizi kaybetmenin derin bir üzüntü ve acısı içindeyiz. Öncelikle Ceren kardeşime, evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayın meydana geldiği 19.40 saatinden itibaren, dün geceden itibaren emniyet birimlerimiz, benim bizatihi koordinemde çok yoğun bir mesai harcamıştır. Başta istihbarat birimlerimiz ve diğer birimlerimiz olmak üzere yoğun bir çalışma yapmış, tüm kamera, teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşgaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de 15.45 sularında, otogar civarında yakalanmıştır. Yakalandığı esnada üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanmıştır ve bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde iki polis memurumuz da yaralanmıştır. Ama polislerimiz çok şükür, sağlık durumları iyi herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadırö dedi.

'KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİR'

Zanlının suçunu itiraf ettiğini de anlatan Vali Yavuz, "Yapılan mülakatta katil zanlısı suçunu itiraf etmiştir. Ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır. Daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur. Olay çok yönlü şekilde tarafımızdan incelenmekte, araştırılmakta, takip edilmektedir. Dolayısıyla henüz olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için başta Emniyet Müdürümüz, güvenlik birimlerimiz, adli makamlarla işbirliği yaparak neticelendireceklerdir. Tekrar bir kez daha ifade etmem gerekir ki, özellikle Ordulu kardeşlerimizin bu konu üzerindeki hassasiyeti takdirle karşılaşacak düzeydedir. Bizlere de yardımcı olmuşlardır. Özellikle Ordulu kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu güvene ve emniyet güçlerimize göstermiş oldukları yardım ve duyarlılık için ayrıca teşekkürü bir borç olarak ifade ediyorum ve buradan bir kez daha güvenlik birimlerimizin bu hızlı ve etkin çalışması neticesinde faailin ele geçmesi de elbette acımızı hafifletmiştir. Bunu açıkça söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Ümit ederim böylesi acılar bir daha yaşamayalım, şiddetin her türlüsünü kime karşı yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin karşısında duralım. Bütün dileğimiz temennimiz budurö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Seddar Yavuz'un açıklamaları

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Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı (2)

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Konya'da, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin, görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, gözaltına alınan 3'ü kadın 6 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında "çocuğun istismarı" ve "darp" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede (2)

'ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz Baş'ın, otomobilinde tüfekle vurularak, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Baş ile onun amcaoğlu Doğukan Aybey sevk edildiği savcılıkta ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından Merve Baş ve Doğukan Aybey "eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Manavgat sulh ceza hakimliğinde ifade veren Merve Baş, "Olay günü boşanma aşamasında bulunduğum eşim Deniz Baş benim kaldığım evin önüne gelecekti. Uzaklaştırma kararı bittiği için yeniden uzaklaştırma alabilmek için evden inip, fotoğraflarını çekecektim. Evden çıkarken Doğukan'a haber vermedim. Arkamdan geldi ve Deniz'e ateş etti. Olayda benim bir suçum yokö dedi.

Doğukan Aybey de ifadesinde, "Olay gününün sabahında Deniz Baş, ben evde uyurken amcama cam fırlatarak saldırmış. Olay sırasında ise Merve'nin dışarı çıktığını söyleyince çatıda bulunan av tüfeğini alarak aşağı indim. Aşağı korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Araç hareket edince bana ateş edebileceğini düşünerek 2 el daha ateş ettim. Daha önceden Deniz, hem benim oturduğum evi hem de amcamların evini kurşunlamıştı. Ben onları korumak için korkutmak amacıyla ateş ettim. Öldürmek gibi bir kastım yoktuö diye konuştu.

AMCAOĞLU TUTUKLANDI

Manavgat sulh ceza hakimi ifadelerin alınmasının ardından Doğan Aybey'in tutuklanmasına, Merve Baş'ın ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atması karşılığında adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından salıverilen Merve Baş, adliye çıkışında bekleyen annesi ve kızına sarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Merve Baş adliye çıkışında annesiyle

- Merve Baş kızı Eylül'ü öperken

- Doğukan Aybey'in adliyeden çıkarılması

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Bartın'da 6 köpek ölü bulundu

BİR KÖPEĞİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bartın'a bağlı Arıt köyünde, 2'si yavru sahipli 6 köpek, evin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram kendilerine ait 6 köpeği evlerinin bahçesinde ölü buldu. Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. 6 köpekten 2'sinin yavru olduğu belirlenirken, hayvanların zehirlendiği tahmin ediliyor. Köpeklerin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, sahipleri şikayetçi oldu. Ölen köpekler daha sonra sahipleri tarafından gömüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bir köpeğin ölmeden önceki son görüntüleri

-Ölen köpeklerin fotoğrafları

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27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında

Edirne'de bir cep telefonu operatörü bayinin camını taşla kırıp, 27 saniyede 15 cep telefonu ile 2 Laptop çalarak kayıplara karışan 4 hırsızdan 3'ü, polisin başırılı operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, salı günü sabaha karşı 03.45 sıralarında Sabuni Mahallesi'nde bulunan Saraçlar Caddesi'ndeki cep telefonu bayinde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre işyerinin önünde duran otomobilden inen 4 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından ellerindeki taşlarla işyerinin camını kıran hırsızlık şüphelilerinden 3'ü içeriye girdi. Şüpheliler 27 saniyede işyerinde bulunan 15 telefon ile 2 laptopu çaldı. Geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşıp kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrasında Edirne'den ayrılıp İstanbul'a gittikleri saptanan şüpheliler için Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda E.A., Y.D. ve O.A. yakalandı. Hırsızlık şüphelilerin ifadesinde S.I. adlı kişinin de olaya karıştığı belirlendi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen E.A., Y.D. ve O.A. tutuklandı. S.I.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin araçla iş yerinin önüne gelmesi

Araçtan inip taşla iş yerinin camını kırmaları

27 saniyelik hırsızlık anı

Olay yerinden kaçışları

Kaynak: DHA