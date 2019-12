DHA YURT BÜLTENİ - 34

Başkan Büyükakın, 2020'nin ilk çocuğu Enes'in kulağına ezan okudu

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde 2020 yılının ilk doğan çocukların ailelerini kutladı. Başkan Büyükakın, 2020'nin ilk bebeği Enes'in kulağına ezan okudu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yeni yıllarını da tebrik eden Başkan Büyükakın, "2020 yılının tüm çocuklarımıza mutluluklar getirmesini diliyorum. Onların sağlıklı büyümesi, aileleriyle huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi en büyük arzumdur." dedi.

Başkan Büyükakın, 2020'nin ilk bebeği Enes'in kulağına ezanını ve ismini okudu. Büyükakın, Enes'in kulağına okuduğu ezan sonrası, "İsminle yaşa inşallah. Rabbin annene, babana, memleketine, vatanına ve milletine hayırlı uğurlu bir evlat etsin. Bahtın açık olsun. Yüzün hep gülsün inşallah." diyerek dua etti.

-Başkanın bebeğin kulağına ezan okuması ve duası

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatı katında düzenlenen yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla bina sakinleri apartmanı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşarken itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte yangını tamamen söndürdü. Görgü tanıkları binaya bir grup gencin girdiğini çatıda ateş yakarak eğlendiklerini bir süre sonra da buradan ayrıldıklarını, yangının da sonradan başladığını belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

-Yangından görüntüler

-İtfaiye aracından görünrtüler

-Polis ekipelrinden görüntüler

-Detaylar

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı

ANKARA'da 2020 yılının ilk trafik uygulamasında, ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 bin 665 TL para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde Kızılay Meydanı'nda denetim yaptı. Denetimde, alkol kontrolünden geçirilen sürücülerin, ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi. Yasalara uymayan sürücülere işlem uygulandı. Bu kapsamda polis ekiplerince durdurulan 71 AAP 057 plakalı otomobil sürücüsünün 56 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 228 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 2 bin 437 TL olmak üzere toplam 3 bin 665 TL para cezası kesildi. Otomobilin ise alkollü sürücünün arkadaşına teslim edildiği öğrenildi.

-Ekiplerin çalışması

-Sürücülerin alkol testinden geçirilmesi

-Genel detay

Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi

ANKARA'da, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarına düzenlenen uygulamada, 15,5 litre sahte içki, 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte içki ve uyuşturucu satışının önlenmesi için uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 107 eğlence mekanına baskın yaptı. Beraberlerinde getirdikleri dedektör köpeklerle mekanları arayan polis ekipleri, bidonlar içerisinde 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uygulamada, 2 bin 150 kişinin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapıldı.

- Ekiplerin emniyetten çıkışı

- Eğlence mekanlarındaki aramalar

- Dedektör köpeklerin araması

- Genel ve detay

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu (2)

BAKAN KOCA, AYNI DAKİKALARDA DOĞAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020'nin ilk dakikalarında Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Hatice ve Erdal Açıkel çiftinin bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, ailesinin Gökhan ismini verdiği bebeğe çeyrek altın taktı. Hatice-Erdal Açıkel çiftinin 4'üncü çocuğu olan Gökhan bebek, 3 kilogram 880 gram ağırlığında doğdu.

Bakan Koca, Türkiye'de her yıl 1 milyon 250 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, "Her geçen yıl bu doğum sayılarının düştüğünü biliyoruz. Yani doğurganlık oranı ortalama 2,1 olması gerekirken geçen yıl 1,99 ile kapattık. Nüfusumuz her geçen yıl yaşlanıyor. Bu, gelecek nesillere milletimiz ve ülkemiz için doğru olmayan bir miras olarak bıraktığımız anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle en az 3 çocuk tavsiyesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum" dedi.

'2020 YILINDA DOĞUM EYLEM PLANI'NI DEVREYE SOKACAĞIZ'

Bakan Koca, 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacaklarını açıklayarak, "Bunun hazırlıklarını yaptık. Burada özellikle sezaryen doğum değil doğal olan normal doğumu teşvik etmek istiyoruz. Çünkü oranlarımız dünya ortalamasının çok üzerinde. Özellikle özel sektör ve üniversitelerde yüzde 75'lere kadar çıkan bu oran, kamu hastanelerinde daha makul. Şuan bulunduğumuz hastanede de her gebeye bir ebe, her odaya bir ebe uygulamasını başlattık. Ve burada primer sezaryen oranı yüzde 15'lere kadar düştü. Bundan sonraki süreçte de 2020 yılında da özellikle anne dostu hastane sayılarımızı daha da artırarak normal doğum sayılarını artıran, sezaryeni tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz. Çünkü sezaryenin bir cerrahi ameliyat olduğunu biliyoruz. Yani tıbbi gereklilik söz konusu olduğunda yapılması gereken bir cerrahi müdahale normal isteğe bağlı olarak yapılmaması gereken çünkü hem anne hem bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu bu anlamda yapılmaması gerektiğini iyi biliyoruz" diye konuştu.

- Bakan'ın bebeği ziyaretinden görüntüler

- Bakan Koca'nın açıklaması

- Genel ve detay

Vali Sezer, Kırıkkale'de 2020'nin ilk bebeklerini ziyaret etti

KIRIKKALE'de, yeni yılın ilk bebekleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte ziyaret ettiği 2 kız bebeğe çeyrek altın taktı.

Vali Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde aynı dakikalarda dünyaya gelen 2 kız bebeği ve ailesini ziyaret etti. Sezer ve Saygılı, Leyla ve Nuh Özbağ çiftinin Zeynep ismini verdikleri bebekleri ile Merve-Murat Kuşçu çiftinin henüz ismini koymadıkları bebeklerine çeyrek altın taktı.

Vali Sezer, 2020 yılının yeni doğan bebekler gibi tertemiz olması dileğinde bulundu. Sezer, "2020 yılı 2019'dan her açıdan daha güzel olur temennisiyle girmiş bulunuyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, 2020'nin Türkiye'ye ve İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilediğini söyledi.

- Vali Sezer'in yeni doğan bebekleri ziyareti

- Sezer ve Saygılı'nın yeni yıl mesajı

- Genel ve detay

Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbetti

ADANA Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören babasını ziyaret etmek isterken kendisine olumsuz cevap veren güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra darp edilen Mahli Zelzele (26), orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

26 Aralık'ta Adana Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre esnaflık yapan Mahli Zelzele, bir alım-satım konusu için yoğun bakım servisinde tedavi gören babası Şükrü Zelzele ile görüşmek istedi. Güvenlik görevlileri servise kimsenin alınmayacağını söylemesi üzerine Zelzele, içeri girmek için ısrar etti. Zelzele ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Zelzele'nin direnmesi üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Görevlilerin şikayeti üzerine hastane polisi Zelzele'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Zelzele'ye ev hapsi cezası verildi. Zelzele de kendisini tekme, tokat ve copla dövdüğünü öne süren güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BENDE SUÇLUYUM AMA BABAMIN ÖNÜNDE DARP EDİLDİM'

Olay günü yaşadıklarını anlatan Mahli Zelzele, kalp hastası babasını sadece kısa süre görüp önemli bir konuyu görüşmek için güvenlik görevlilerinden izin istediğinde, tahrik edici cevaplar alması üzerine tartışma çıktığını söyledi. Olayın yaşanmasında kendisinin de suçlu olduğunu kabul eden Zelzele, güvenlik görevlisini aşıp yoğun bakımdaki babasıyla 30 saniye görüşme yaptığını, daha sonra odadan çıkarken babasının gözü önünde darp edildiğini kaydetti. Babasının bu sırada fenalaşması üzerine sinirlendiğini ve karşılık verdiğini dile getiren Zelzele, çok sayıda güvenlik görevlisi tarafından orantısız güçle darp edildiğini ve bu nedenle görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı.

'MAĞDUR OLDUM'

Zelzele, darp nedeniyle burnunun kırıldığını, gözlerinde ve kafatasında hasarlar bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Darp olayından sonra hastanede yaklaşık 2.5 saat travma odasında bekledim. Çıktığımda ağabeyimi ve akrabalarımı tanımıyormuşum. Daha sonra kırık burnumdan akan kanı içtiğim için zehirlendim. Ben hatamı kabul ediyorum ama onların beni kelepçeleyip hastane polisine teslim etmeleri lazımdı. Hasta hakları, hasta psikolojisi var, bunların eğitimleri var, görevliler neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Şehir eşkıyalarını güvenlik görevlisi diye koymuşlar, ellerine cop vermişler. Esnafım, ev hapsi cezası aldığım için işime gidiyorum. Mağdur oldum."

- Mahli Zelzele ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

