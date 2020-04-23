DHA YURT BÜLTENİ - 40

Almanya'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi

ALMANYA'da bulunan 196 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi, yapılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle yerleştirilecekleri yurtlara götürüldü.

Almanya'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 196 kişi, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçağa girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan 1 kişi çağırlan ambulansa nakledilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 195 kişi ardından otobüslerle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurduna götürüldü. 195 kişi burada 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan inişleri

-Dezenfekte edilmesi

-Otobüslere binmeleri

-Detaylar

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Pamukova Belediye Başkanı ve belediye çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu

SAKARYA Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ve belediye çalışanları milli mücadelenin 100'üncü yılında İstiklal Marşı'nı okudu.

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün mesai arkadaşlarıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve milli mücadelenin 100'üncü yıldönümü nedeniyle İstiklal Marşı'nı okudu. Belediye Kültür merkezi önünde bir araya gelen Başkan Güven Övün ve belediye çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İstiklal Marşı'nı okumaları

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İzmit'te jandarma çocukların bayramını kutladı

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, balkonlarda bulunan çocuklarla birlikte kutlama yaptı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların bayramını kutladı. İzmit Akpınar TOKİ konutlarında yapılan etkinlikte jandarma ekipleri, yaptıkları anonslarla çocukları balkonlara davet. Ellerinde bayraklarla balkona çıkan çocuklar, jandarma araçlarından çalınan şarkılarla 23 Nisan kutlaması yaptı. Jandarma motosikletli timleri çocuklara mini bir şov yaptı. Balkonlardaki çocuklar jandarma ekipleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma araçları

-Balkonlardaki çocuklardan görüntü

-Kutlamalar

-İstiklal Marşı'nı okumaları

-Çocuklardan detay

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AK Parti'li gençlerden, çocuklara "23 Nisan" ziyareti

KIRIKKALE'de, AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan çocukları evlerinde ziyaret ederek, miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kırıkkale'de, AK Parti Gençlik kolları üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, evlerinden çıkmayan çocukları ziyaret etti. Palyaço kostümü giyen AK Partili gençler, çocuklara Türk bayrağı, balon, şeker ve kitap hediye ederek, bayramlarını kutladı.

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan, "Malum onlar koronavirüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkamıyor, bizler onların ayağına gittik. Bir nebze olsun onların yüzünü güldürmek istedik. Hediyelerle onları mutlu etmek istedik. Hepsinin yüzü gülüyor, çok neşeliler çok mutlular" dedi.

Görüntü dökümü:

- AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin ziyareti

- Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan'ın konuşması

- Genel ve detay

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Sivas'ta karantinadaki çocuklara 23 Nisan sürprizi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) aileleriyle birlikte karantina altında bulunan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Almanya'dan getirilen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan KYK'ya bağlı yurtta aileleriyle birlikte karantina altında kalan öğrenciler de 23 Nisan'da unutulmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve İl Afet Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve yurtta çalışanlar tarafından sürpriz yapıldı. Çocukların aileleriyle birlikte kaldıkları odalarının kapıları balonlarla süslendi. Çocukların bayramını kutlayan Tunç ve Ekinci, onlara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan sürprizden dolayı mutlu olduklarını söyleyen çocuklar teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten görüntüler

-Çocukların kaldığı oda kapılarının süslenmesi

-Çocukların yaşadığı mutluluk

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Vefa grubu, 42'nci evlilik yıldönümlerini kutladı

KARABÜK'te, Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan İlyas Yıldırım (67) ve eşi Fatma Yıldırım'ın (66) 42'nci evlilik yıl dönümünü pasta ile kutladı.

Kanada'da yaşayan İlknur Yıldırım Ayhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, anne ve babasının 42'nci evlilik yıl dönümleri olduğunu, onlara sürpriz yapmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, mumlarla süsledikleri pastayla İlyas ve Fatma Yıldırım çiftinin Karabük 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı açan Yıldırım çifti karşısında ellerinde pasta olan ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı. Görevliler, Yıldırım çiftinin 42'nci evlilik yıldönümlerini kutladı.

Birbirlerine ilk günkü aşk ile bağlı olduklarını ve yine dünyaya gelseler birbirleri ile evlenmek istediklerini belirten Yıldırım çiftinin mutluluğuna Kanada'da yaşayan kızları telefon ile görüntülü arayarak ortak oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vefa Destek Grubu görevlilerinin pasta ile çiftin yaşadığı eve gitmeleri

Çift ile görüşmeleri

Röportaj

Kızlarının telefonla görüşmesi

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23 Nisan nedeniyle çatıya bayrak dikti

KONYA'da bir kişinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evin bahçesindeki müştemilatının çatısına sopadan yaptığı direkle Türk bayrağı dikti. O anlarda çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı genelgesi nedeniyle buruk kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda renkli görüntülerde ortaya çıktı. Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde oturan 1 kişinin, evin banhçesindeki müştemilatının çatısına sopadan yaptığı direkle Türk bayrağı dikti. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- 1 kişinin Bayrağı sopağın uçana bakaması

- Bayrağı dikmesi

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Marketin önünde ekmek satma" tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, market çalışanı Ahmet G. (40) ile bakkal Yusuf U. (42) arasında çıkan "marketin önünde ekmek satma" tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K.'nın (27), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahalles'inde meydana geldi. Bakkal Yusuf U., Ahmet G.'nin çalıştığı marketin önüne aracıyla gelip, mahalleye ekmek satmak istedi. Ahmet G.'nin "Burada ekmek satamazsın" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Yusuf U. ailesini çağırınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K. (27) olay yerine geldi. Kavgayı gören Muhammet Mustafa K., av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bunun üzerine Yusuf U., Muhammet Mustafa K.'nın elinden tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek yeniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf U.'nun ailesinden 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Muhammet Mustafa K., av tüfeğiyle polis ekiplerince gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHLAL SUÇUNDAN 5 KİŞİYE CEZA

Öte yandan kavgaya karışan 5 kişi hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre idari işlem yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polisin inceleme yapması

- Muhammet Mutafa K.'nın çalıştığı market

- Olay yerinden detay

- Hastane önü

- Polis otosunun gelişi

- Muhammet Mutafa K.'nın indirilmesi

- Ateşinin ölçülmesi

- Hastaneye alınması

- Olayda kullanılan silah

- Muhammet Mutafa K.'nın hastanen çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

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Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Suudi Arabistan'da mahsur kalan 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek, karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını sonrasında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Suudi Arabistan'da mahsur kalan 182 Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Bugün saat 17.00'de Zafer Havalimanı'na inen özel uçakta bulunan ve içlerinde 15 çocuğun da yer aldığı kafile, 8 otobüsten oluşan konvoyla Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi. Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda dinlenmeye çekilen 182 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, "Suudi Arabistan'dan özel uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen 182 Türk vatandaşımız karayoluyla karantina sürecini geçirecekleri yurda getirildi. Kayıt işlemlerine devam ettiğimiz vatandaşlarımız için hazırlıklarımızı önceden yapmıştık. Kayıt işlemlerinin ardından yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

182 kişilik kafilede yer alan 16 yaşındaki Büşra Tüysüz, "Vatan toprağında olduğum için çok mutluyum. Tahliye işlemlerimizin gerçekleştirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz reisimizi öylesine değil ölümüne sevdik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ülkemize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Fransa'da mahsur kalan yaklaşık 190 civarındaki Türk vatandaşının, Afyonkarahisar'da bulunan Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolcuların bagajlarının uçaktan indirilme anı

- Otobüslerin havaalanından çıkış anı

- Otobüslerin yurt bahçesine geliş detayı

- Yolcuların otobüsten inişi ve bagajlarını alma detayı

- Yurt girişinde bayrak hediye edilmesi

- Çocuklara çikolata ikramı

- AFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın açıklaması

- Karantinadaki yolcu Büşra Tüysüz'ün açıklamaları

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İşaret diliyle 23 Nisan'ın kutlama tarihçesini anlattılar

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni Buse Güler'in önderliğindeki işaret dili kursiyerleri, telekonferans yöntemi ile 23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini, çektikleri video ile işaret diliyle anlattı.

Lüleburgaz'da bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını kurulan çadırlarda yapmayı planlayan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyaya taşıdı. Sosyal medyada açtıkları "konusanellerluleburgaz" adlı hesapta Pazartesi günü itibari ile 23 Nisan kutlamalarına başlayan kursiyerler, ilk olarak 23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini işaret dili ile anlattı.

İşaret dili eğitmeni Buse Güler, "23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini bir video olarak işaret diliyle anlattık. Tüm hafta boyunca sayfamızda yayın yapacağız. 23 Nisan'a özel, işaret diliyle dolu etkinlikler hazırladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Klipten detaylar

Kursiyerin işaret dilini kullanması

Detaylar

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Kaynak: DHA