DHA YURT BÜLTENİ - 45

Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı'nın altında tören

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı'nın altında saat 21:00'da İstiklal Marşı okundu.

Kavak İlçesi'nde Türkiye'nin dalgalanan en büyük bayrağı olarak gösterilen 2 bin metrekarelik dev Türk Bayrağı'nın olduğu noktada tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri görevli jandarmalardan oluşan yaklaşık 60 kişi saat 21.00'da, 116 metrelik bayrak direği önünde İstiklal Marşı okudu.

92 TON AĞIRLIĞA SAHİP

9 yıl önce yaptırılan Türk Bayrağı'nın yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk Bayrağı'nın ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile bayraktan detaylar

-İstiklal Marşı'nın akunması

-Katılanlardan detaylar

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İçişleri Bakanlığında "23 Nisan" konseri

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı bahçesinde konser verdi. Saat 21.00'de ise bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Polis ve jandarma bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı arka bahçesinde konser düzenledi. Konseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları izledi. Jandarma ve polis bandosu, konserde "23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı" ile birlikte çok sayıda marş ve türkü seslendirdi. Saat 21.00'de ise tüm yurtta olduğu gibi bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Bakan Soylu, konser için bando takımlarına teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah, hem gazi meclisimizin kuruluşunun 100'üncü yılını, hem özgürlüğümüzü, hem de birlik beraberliğimizi bu topraklarda ilelebet ebedi bir şekilde devam ettirsin. Hep böyle güzel şeylerin parçası olmayı bize nasip etsin. Allah, bu güzel memleketin semalarında şu ay yıldızlı bayrağı ve biraz önce bütün inancımızla, duygumuzla, benliğimizle okuduğumuz istiklal Marşını ve o güzel sözlerini eksik etmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden görüntü

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Detaylar

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Siverek'te silahlı 23 Nisan kutlaması

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ev Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar havaya ateş açarak kutladı.

İlçede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saatler 21:00 gösterdiğinde belediye merkezi anıns sisteminden İstiklal Marşı çalmaya başladı. Bazı vatandaşlar kutlamaya balkonlarından alkışla destek verdi. Bazıları ise evlerinin balkonlarına ve teraslarına çıkarak havaya ateş açtı. Silah seslerinin yükseldiği ilçede şans eseri yaralanan olmadı silah sesleri yaklaşık 30 dakika boyunca yankılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Merkezi sistemden istiklal marşının çalınması

- Balkonlarından kutlamalara destek verenler

- Silah seslerinin yükselmesi

- Dakikalarca süren silah sesleri

- Genel ve detay görüntüler

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Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu

MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar balkonlardan İstiklal Marşı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Malatya'da alınan sokağa çıkma yasağının ardından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı evlerde kutlandı. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu, ardından da şarkılar söylendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konvoy halinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında sirenlerini çalarak tur attı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de görev yaptığı noktalarda hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ayrıca Malatya Stadyumu'nda da istiklal Marşı çalındı. Boş statta, çalışanlar tarafından İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Malatya Stadyumu

- Jandarma Komutanlığı

- Emniyet Müdürlüğü

- Battalgazi Belediyesi

- Polis ekiplerinin konvoyu

- Mahalle aralarındaki etkinlikler

- İstiklal marşının okunması

- Etkinliklerin drone ile görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

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Şanlıurfa'da balkonlarda 100'üncü yıl coşkusu

ŞANLIURFA'da bu yıl 100'üncü yıldönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonlarda İstiklal marşı okundu. Islık ve alkışların yükseldiği balkonlarda bayraklar dakikalarca dalgalandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl tüm yurtta ilk kez evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısıyla Şanlıurfa'da balkonlar şenlendi. Saat 21.00 evlerinin balkonuna aileleriyle birlikte çıkan çocuklar, önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal marşını okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı balkonlarda uzun süre alkış ve ıslıklar susmadı. Kutlamalara polis ve zabıta ekipleri ise siren çalarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise polisleri görünce çocuklarıyla birlikteTürk bayrağıyla yasak olmasına rağmen sokağa çıkarak İstiklal marşını okudu. Kutlamalarda Suriyeli çocuklar ise tekbir getirip otomobilde çalınan haraketli parça eşliğinde halay çektikten sonra evlerine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balkon ve sokaklarda okunan İstiklal marşı

- Polis ekipleri siren çalması

- Bayraklarla sokaklara inen çocuk ve vatandaşlar

- Halay çeken Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

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Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi(2)

SAĞLIKÇILAR TAM KADRO İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip Korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu. Sağlık personelleri ise, acil servisin önüne çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da saat 21.00'da tüm vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bu esnada Kula Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli de, tam kadro acil servis önüne çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından balkonlardaki vatandaşlardan alkış sesleri yükselirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis araçlarından da 23 Nisan şarkıları çaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının 23 Nisan şarkıları çalarak ilçe sokaklarında gezmesi

- Hastane personelinin tam kadro İstiklal Marşı söylemesi

- İstiklal Marşı okuyan vatandaşlardan detay

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Ereğli'de hücumbottan İstiklal Marşı okundu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu.

Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'da TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu. Gemi mürettebatı Ereğli sahil bandında saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Ereğli Belediyesi tarafından hazırlanan müzik arabasından da İstiklal Marşı okundu. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar daha sonra çalınan müzik arabasından çalınan şarkılara cep telefonlarının ve evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tufan Hücumbotunda İstiklal Marşı okunması

Polislerin saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuması

Vatandaşların evlerinin ışıklarını yakıp söndürmesi

Cep telefonlarını yakıp söndüren vatandaşlar

Detaylar

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Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal marşı(2)

İSTİKLAL MARŞI'NI "BEYAZ CENNET'TE OKUDULAR

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Beyaz cennette vatandaşlar tarafından atılan havai fişekler görsel şölen oluştururken, Pamukkale Belediyesi personelleri, sosyal mesafe kuralına göre sıraya geçip saat 21.00'de İstiklal Marşı okudu. Pamukkale Belediyesi de ilçedeki 7 farklı noktada, havai fişek gösterisi yaptı.

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, akşam saatlerinde coşku içerisinde kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlarına çıkıp coşku içinde İstiklal Marşı'nı söyledi. Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede vatandaşlar sinevizyon oluşturup marşlar çaldı. Site sakinleri çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkıp sosyal mesafe kuralına uyarak şarkılara ve marşlara eşlik etti.

Pamukkale Belediyesi de süslediği tırlarla mahalleleri dolaştı. Müzik ve marşların çalındığı tırda meşaleler yakıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından ayrıca ilçedeki 7 farklı noktada havai fişek gösterisi yapıldı. Merkezefendi ilçesinde iki çocuk da balkona çıkıp gitar ve batary çalarak komşularına konser verdi.

PAMUKKALE'DE 23 NİSAN COŞKUSU

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de de akşam saatlerinde bayram coşkusu yaşandı. Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan, koronavirüs nedeniyle 19 Mart'tan bu yana ziyarete kapatılan "beyaz cennet'te vatandaşlar tarafından havai fişekler atıldı. Gökyüzünde rengarenk havai fişekler görsel şölen oluşturdu. Pamukkale Belediyesi personelleri de Pamukkale önünde sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçti. Belediye çalışanları saat 21.00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pamukkale'de İstiklal Marşı okunması

-Pamukkale'de havai fişek atılması

-Kentte havai fişeklerin atılması

-Apartmanlardan İstiklal Marşı okunması

-Balkondan çocukların gitar ve batary çalması

-Sinevizyon yapılması

-Sitede İstiklal Marşı okunması

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Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (3)

ÜRETİCİLER 23 NİSAN'I SERALARININ İÇİNDE KUTLADILAR

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gün içinde seralarında çocuklarıyla birlikte çalışan çiftçiler gece de seralarının işçiliği takip etti. Seralarını bayrak ve Atatürk posterlerinin yanı sıra değişik sebze figürleriyle de süsleyen çiftçiler saat 21.00'i gösterdiğinde ise belediye hoparlöründen verilen siren sesiyle önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı seralarının içinde okudu. Sera üreticilerine çocukları da eşlik etti.

Kasapçayırı Mahallesi'ndeki çiftçileri mahalle muhtarı Arif Zorba yalnız bırakmadı. Muhtar Arif Zorba, "Bu mahallenin muhtarıyım. Evimiz yakın. Komşularımızın gece gündüz hep bu serada. 23 Nisan'ımızda bu serada. Sokağa çıkma yasağımızda bu serada. 23 Nisan'ı da bu serada kutluyoruz" dedi.

Üretici Ertuğrul Acar, "Biz vatanımız, milletimiz için bu zor günlerde üretmeye devam ediyoruz. 23 Nisan da olsa diğer bayramlarımızda da gecemizde gündüzümüzde bu seraların içindeyiz. Tüm komşularımız herkes yoğun bir şekilde üretime devam etmektedir. Bizler bu seraların içinde büyüdük. Şimdi kendi çocuklarımızı da bu seraların içinde büyütüyoruz. Her şeyi dalından kopararak yiyorlar. Bu şekilde üretime devam ediyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok çünkü üretim devam etmek zorunda. Gece sobası yanar. Sabah erkenden suyu verilmelidir. Gündüz vaktinde açılıp kapanmasına dikkat edilmelidir. Küçük bir çocuğa nasıl bakıyorsanız bu seraların üretimi bu şekildedir. Tamamen doğal biyolojik mücadeleyle süren bir üretim süreci vardır. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimizi sizin çocuklarınıza yedirmiyoruz" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Üreticiyiz. Şu anda seranın içerisindeyiz. 23 Nisan'ı çocuklarımızla ve komşularımızla birlikte hep beraber seranın içerisinde kutladık. Tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz üretmeye devam ediyoruz. Siz evde kalın Türkiye'm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Seradaki üreticiler

- İstiklal Marşı okunması

- Detaylar

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İslahiyeliler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye merkezi anons sisteminden İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar ise balkonlardan eşlik etti.

İslahiye Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile saat 21.00'de merkezi anons siteminden İstiklal Marşı okudu. Gün içinde evlerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar ise sokağa çakma yasağı nedeniyle evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'na eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kent merkezi

- Demokrasi meydanı

- Hoparlörlerden İstiklal marşı

- Polis ve Jandarma araçlarında istiklal marşı

- Genel ve detay görüntüler

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'23 Nisan" coşkusu sokağa çıkma kısıtlaması tanımadı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kimisi evlerinin balkonlarından, kimisi ise sokakta İstiklal Marşı'nı okudu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi. Recai Güreli Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen Milletvekili Girgin ve beraberindeki iki başkana balkonlara çıkanlar alkışlar ile destek oldu. Orhaniye mahallesinde ise saat 09.00'da onlarca insan sokaklara ve evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstiklal Marşı'nı okunması

- Caddedeki yürüyüş

-Mahallelilerin sokakta ve evlerinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okuması

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Kaynak: DHA