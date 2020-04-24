DHA YURT BÜLTENİ - 47

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

BİTLİS'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan köylüleri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane tabelası

-Yaralıların yakınları

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Vali Güzeloğlu, 23 Nisan'ı eşiyle birlikte İstiklal Marşı okuyarak kutladı

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yapıldı. Türkiye genelinde kutlamaların yapıldığı saat 21.00'de, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu da ellerinde Türk bayraklarıyla oturdukları konutun önünde İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Güzeloğlu, gün içerisinde Diyarbakır'daki binlerce çocuğa ulaştıklarını belirterek, onların 23 Nisan heyecanına ortak olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Valilik konutu

Vali ve eşinin türk bayrağıyla İstiklal Marşı okuması

Valinin konuşması

Genel ve detay görüntüler

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Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu

MERSİN'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Kentte saat 21.00'de vatandaşlar, Türk bayrakları, balon ve Atatürk resimleriyle süsledikleri evlerinin balkon ve pencelerine çıktı. Coşkuyla İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, bayrak salladı. İstiklal Marşı sonrası bazı vatandaşlar evlerinin ışıklarını açıp kapatırken, bazıları da alkışla tempo tuttu.

İstiklal Marşı'nın ardından kentin farklı noktalarında havai fişek atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların istiklal Marşı okuması

-Atılan havai fişekler

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13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı

KARABÜK'te, 13 yaşındaki Tarık Tuğra Arslan evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile sitede yaşayanlara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Balkonlara ve pencerelere çıkanlar marşlara eşlik ederken, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Karabük Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan Tarık Tuğra Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinin balkonuna ses sistemi kurarak, site sakinlerine bayram coşkusunu yaşattı. Tarık Tuğra Arslan'ın çaldığı marşları duyanlar balkonlara ve pencerelere çıkarak dans edip, marşlara eşlik etti. Bir site sakini meşale yaktı. Aileler çocuklarıyla birlikte müzik eşliğinde doyasıya bayramı kutladı. Ellerinde bayraklar bulunan site sakinleri, saat 21.00'ı gösterdiğinde ise İstiklal Marşı "nı okudu.

Tarık Tuğra Arslan insanları mutlu olduğunu belirterek, "İnsanları evlerinde daha mutlu etmek için böyle bir şey yaptık. Canları çok sıkılıyor bunu biliyoruz. Bu kutlamayı onlar için hazırladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Virüs dolayısıyla dışarı çıkamıyoruz. İnsanlar ancak bu şeklide mutlu olabiliyor. İnsanları bir nebze olsun mutlu edebildiysem ne mutlu bana." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sitede yaşayanların marşlara eşlik etmeleri, dans etmeleri, meşale yakmaları

Tarık Tuğra Arslan'ın müzik yayını yapması

Tarık Tuğra Arslan ile röp.

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Siirt Valisi Atik, ailesiyle birlikte balkonda İstiklal Marşı okudu

SİİRT'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları programında Vali Ali Fuat Atik, eşi ve çocuğuyla balkonda İstiklal Marşı'nı okudu.

Siirt'te yaşayanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında tek yürek oldu. Saat 21.00'de balkon ve pencereye ellerindeki Türk bayrağıyla çıkan kent sakinleri hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kutlamalarda Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ve çocuğuyla birlikte valilik konağında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okudukları İstiklal Marşı'yla coşkuyla kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali balkonda ailesi ile beraber İstiklal Marşı okuması

Vatandaşların ve çocukların balkonlara çıkması

Çocukların İstiklal Marşı okuması

Şehir içerisinde araç turlarının atılması

Balkonlar bulunan çocukların şarkı söylemesi

Genel ve detay

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Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi(2)

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN 189 YOLCU DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Suudi Arabistan'dan getirilen 189 Türk vatandaşı, Ankara'ya inen uçağın ardından otobüsle karantinaya alınacakları Zonguldak'a getirildi. Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 kişi 14 gün karantina altına tutulacak. Akşam saatlerinde Azerbaycan'dan getirilen 182 yolcuyla birlikte toplam karantinaya alınan kişi sayısı 371 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsün yurda gelmesi

-Yolcuların inmesi

-Yurda girmeleri

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Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu

NİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde'de vatandaşlar, konvoy oluşturarak kutlamaları sürdürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerde kutlandı. Evlerini Türk Bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'ı gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi.

CADDELER ARAÇ KONVOYU OLUŞTU

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde'de, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Yüzlerce araçlardan oluşan konvoyla vatandaşlar caddelerde korna çalarak 23 Nisan'ı kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balkondaki vatandaşlardan görüntü

- Vatandaşların İstiklal Marşı okuması

- Sokakta kutlayan vatandaşlardan görüntü

- Detay görüntüler

- Caddelerde oluşan araç konvoylarından görüntü

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Sağlık çalışanlarından 23 Nisan kutlamalarında "Evde kal" mesajı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sağlık çalışanları, koranavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrı yaptı.

Silopi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında "evde kal" çağrısı yaptı. Hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, "Çocuklar biz sizin için buradayız sizde bizim için evde kalın" yazısı ile mesaj göndererek, İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sağlık çalışanları

İstiklal Marşı'nın okunması

Genel ve detay görüntüler

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Elazığ'da havai fişekli 23 Nisan kutlaması

ELAZIĞ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı.

Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar İstiklal Marşı okudu. Kutlamalar, Elazığ Belediyesi'nce düzenlenen havai fişek etkinliğiyle coşkuya dönüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İstiklal Marşı okuyan vatandaştan görüntü

Şehir hastanesi tabelası

Havai fişekler

Sağlık personelinin fotoğraf çekmesi ve alkışlaması

Genel ve detay görüntüler

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İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

SİNOP'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı. İşaret dili eğitmeni Neşe Ateş de, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar, İstiklal Marşı okudu. Havai fişek gösterileri eşliğindeki kutlamalarda, kentte işaret dili eğitmeni olan Neşe Ateş de, evinin balkonundan işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti. Herkesin bayramını kutlayan Ateş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben Sinop Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmenliği yapıyorum. Bu yıl 100'üncü yıla denk geldi ve evlerde olduğumuz zamana denk geldi. Hepimize önce sağlık diliyorum, daha nice yüz yıllara" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balkonda işaret diliyle İstiklal Marşı okunması

- Neşe Ateş'ın konuşması

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Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5)

BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyup bayramı coşkuyla kutladı.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarında kutladı. Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarda ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkanlar saat 21.00'da hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi. Bulvar üzerindeki bir sitenin yönetici olan Mehmet Çıtak, tüm site sakinlerinin balkonlarda bayramı coşkuyla kutladığını ifade ederek, "Sitemizin bahçesindeki çimlerimize 23 Nisan kutlu olsun yazdık. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Onun yanında ışıklandırmalar yaparak komşularımızla seferber olduk. Hep birlikte coşkulu bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum. 23 Nisan'ı bu sene 100. yılında kutladık, nice 100 yıllara" dedi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da konutunun eşiyle birlikte konutunun balkona çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de bayram için hizmet binaları önünde meşaleli kutlama yaptı. 112 çalışanı sağlık personeli saatler 21.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.

KÜTAHYA'DAKİ KUTLAMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için Kütahyalı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı söyledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Necmettin Koç'un yanı sıra idare kademesi hizmet binasının balkonunda İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından polis araçları kent merkezinde konvoy oluşturarak sirenlerle balkon ve camlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bilecik'te de vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak saatler 21.00'ı gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ESKİŞEHİR)

-Apartmanlar

-Türk bayraklarıyla balkona çıkanlar

-İstiklal Marşı okunması

-Site bahçesindeki 23 Nisan kutlama yazısı

-Site yöneticisi Mehmet Çıtak ile röp.

-Genel görüntüler

(KÜTAHYA)

-Emniyet Müdürlüğü

-İstiklal Marşı okunması

-Drone ile görüntü

-Polis araçlarının kortej görüntüsü

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Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama

ÇORUM'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı vatandaşlar tarafından evlerin balkonlarında coşkuyla kutlandı.

Çorum'da belediye bandosu "Ölürüm Türkiyem" türküsünü söyleyerek cadde ve sokakları gezdi. Vatandaşlar balkonlarından bandoya alkışlarla tempo tuttu. Cemilbey Caddesinde yerel sanatçı Özcan Serpinli ise evinin balkonundan mini bir konser verdi. Saat 21.00'da ise balkonlardaki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balkonda insanların istiklal Marşı okuması

-Belediye Bandosu

-Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşma

-Çocukların şiir okuması

-Yerel Sanatcı Özcan Serpinli ve çocuklarının balkon görüntüsü

-Detaylar

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Arpaçay'da havai fişekli 23 Nisan coşkusu

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kars'ın Arpaçay ilçesinde havai fişekle gösterisiyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Arpaçay İlçe protokolü ana sınıfı öğrencilerini evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi. Kurumlara ait araçlar ise bayrak ve balonlarla süslenerek konvoy eşliğinde ilçe turu attı. Çocuklar evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla konvoyu selamladı. Sabah saatlerinde başlayan kutlama coşkusu, akşam saat 21.00'de Yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Arpaçay'da doruğa ulaştı.

Arpaçay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte saat: 21.00'de Türkiye ile eş zamanlı olarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu, ardından marşlar çalındı. Türk Bayrağının rengini simgeleyen kırmızı ve beyaz balonlarının uçurulmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Tacettin Durmuş tarafından ateşlenen havai fişekler Arpaçay semalarını aydınlattı. İlçe halkı ve çocuklar havai fişekli 23 Nisan coşkusunu, bayraklarla süslenmiş balkonlarından izleyerek alkışlarla destekledi. 23 Nisan coşkusunu ilçe meydanında ise Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, Emniyet Amiri Yıldırım Ören ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Avcı birlikte yaşadı.

Kutlamalar sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100'üncü yılını, yani iki bayramı Yurt genelinde olduğu gibi Arpaçay'da coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

Bu yılki bayramı koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir şekilde kutladıklarını da belirten Kaymakam Koç, "Bu sene çok farklı bir 23 Nisan yaşadık. Malum ülkemiz sıkıntılı bir zamandan geçiyor. Biz de bu durumdan etkilendik. Geçtiğimiz yıl gibi olmasa da yine de de çok tatlı bir 23 Nisan yaşadık" dedi.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay da, Büyük Öder Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, bugün ilçede 100 yıllık coşkunun bir kez daha yaşandığını söyledi. 100 yıl önce bugün aynı zamanda Gazi Meclis'in de açıldığı belirten Başkan Altay, "İlçemizde bugün koronavirüs nedeniyle kısıtlı kutlama törenleri yapmamıza rağmen coşkulu bir gün yaşadık. Gündüz başlayan kutlama törenlerimiz akşamda havi fişek gösterisi ile sonladı. Özellikle çocuklarımız 23 Nisan coşkusu yaşadı. Halkımız balkonlarından ve evlerinin önünden bu coşkuya ortak olarak İstiklal Marşı eşliğinde akışlarla destek verdi. Gündüz araçlarımızı Türk Bayraklarıyla süsleyerek çocuklarımıza ulaştık ve onlara çeşitli hediyeler verdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İlçe protokolünün ana sınıfı öğrencilerini evlerinde ziyaret edip bayrak ve hediye vermeleri

Bayrak ve balonlarla süslenen araç konvoyu

Protokol ve görevlilerin hep birlikte İstiklal marşını okuması

Havi fişek gösterisi

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Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında bulunan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda temizlik personeli Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başına kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan günü karantinaya alınan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda uzun yıllardır temizlik personeli olarak çalışan Haydar Tanrıverdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulu Türk bayraklarıyla süsleyerek ses sistemi kurdu. Tanrıverdi, saat 21.00'i gösterdiğinde ise koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan köyde tek başına okulun önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Tanrıverdi'nin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

KARANTİNA YURDUNDA 23 NİSAN COŞKUSU

Almanya'dan gelen ve Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yurtta karantinaya alınan 233 kişi için de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Programda karantina altındaki yurttaki vatandaşlar yurt binalarının pencerelerinden Türk bayrağı salladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un da katıldığı program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köydeki okuldan görüntü

-Hizmetlinin tek başına kutlaması

-Karantina yurdundaki programdan görüntüler

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Almanya'dan getirilen 165 Türkiye vatandaşı Mersin'de karantinaya alındı

ALMANYA'dan Türkiye'ye getirilen 165 Türk vatandaşı Mersin'de karantina altına alındı.

Almanya'dan uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 165 kişi, Adana Valiliği ve AFAD koordinesinde sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslere bindirildi. Otobüsler, vatandaşların gözetim altında tutulacağı Mersin'deki öğrenci yurduna hareket etti. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen 165 kişi, 14 gün karantinada tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Karantina yurdundan görüntü

- Yurda gelen otobüslerden görüntü

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Bitlis'te çocuklar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu

BİTLİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlardan kutladı. Saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu. Çocuklar, aileleriyle birlikte İstiklal Marşı okurken, sosyal mesafeye de dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında Erbane çalarak çocuklara destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balkonda İstiklal Marşı okuyan çocuklar

-Çocuklarına destek veren aileler

-Erbane ile İzmir Marşı okunması

Anne ve Babaları ile sokağa çıkan çocukların İstiklal Marşı okuması

-Çocukların evlerinde 23 Nisan kutlamalarından detaylar

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Kaynak: DHA