DHA YURT BÜLTENİ - 48

KKTC'de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla saat 21.00'de camilerde İstiklal Marşı okutuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yaptığı "23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım"çağrısıı tüm Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de yanıt buldu. Bu kapsamda Kıbrıs'ta saat 21.00'de camilerin hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu.

Aynı saatte Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Başbakanlık önünde ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Başbakan Tatar, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı sahalarda ve caddelerde kutlayamadıklarını söyledi. Tatar, "Çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah gelecek yıl 23 Nisan'ı kutlama fırsatı bulacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camilerden İstiklal Marşı okunması

-Başbakan Tatar'ın, Başbakanlıkta İstiklal Marşı okuması

-Başbakan Tatar'ın açıklamaları

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Bakan Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna evinin balkonundan katıldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla, kutlamalara evinin balkonundan katıldı.

Bakan Bekir Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna eşi ve oğulları ile birlikte evinin balkonundan katıldı. Pakdemirli ailesi, komşuları ile birlikte bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Pakdemirli, Meclis'in kuruluşunun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir önem kazanan bayramın, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine, Türkün varlığına armağan edildiğini belirterek, "Gençlerimizle beraber, bugün salgın var belki gençlerimiz dışarıda değil ama bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım istedik. Çok güzel bir coşku vardı, komşularımızla da hem balkondan selamlaştık, hem de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada İstiklal Marşımızı söyledik. Bugün evde kalmamız gerekiyor olabilir ama evde kalmak demek gönüllerimiz vatanımızda, milletimizde, bayrağımızda olmayacak demek değil. Bugün hepimiz, balkonlarımıza çıktık, İstiklal Marşımızı gönülden okuduk" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin büyük oğlu Burak Pakdemirli ise bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İstiklal Marşı'nın okunması

- Pakdemirli'nin komşularını selamlaması

- Pakdemirli'nin açıklaması

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Çankırı'da, karantina yurdunda "23 Nisan" kutlaması

ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan 262 kişi, yurt pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yurttaki vatandaşlara, sokaktaki polis ekipleri de eşlik etti.

Çankırı'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı. Londra'dan getirilerek KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirilen 262 kişi, saat 21.00'de pencerelerden İstiklal Marşı okudu. Yurt yakında görevli polis ekipleri de vatandaşlara eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yurdun ışıklarını yakıp söndürerek marşlar söyleyen vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yurttan görüntü

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Genel ve detay

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KIRIKKALE'DE MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE "23 NİSAN" KUTLAMASI

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlar, kent genelinde gezen mehter takımı eşliğinde kutlama yaptı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli de Acil Servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde kutlama düzenledi. TIR üzerinde gezerek, marşlar çalan mehter takımını görenler evlerinin balkonlarına çıkıp, marşlara eşlik etti. Mehter takımı, akşam saatlerinde Ankara Caddesi'nden yürüyerek Kırıkkale Belediyesi önüne geldi. Belediye önünde saat 21.00'de sosyal mesafe gözetilerek saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'RABBİM İNŞALLAH BİR DAHA BURUK KUTLATMAZ'

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kutlamanın ardından "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. 100'ncü yılı, buruk da olsa coşkuyla tüm Türkiye'de kutladık. Bugün mehter takımımız, tüm Kırıkkale'nin mahallerini gezerek genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı, bir nebze olsun evlerinde mutlu edebilmek adına gösteri yaptı. Rabbim inşallah bir daha buruk kutlatmaz. Coşkumuz hiçbir zaman eksik olmayacak ama sağlık ve salgın sebebiyle evlerimizde kutlamak durumunda kaldık. İnşallah en kısa zamanda biz bize yeteceğiz. Evde kalarak da bu illetten kurtulacağız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve hastane çalışanları saat 21.00'de Acil Servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mehter takımının drone ile havadan çekimi

- Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması

- Hastane personelinin İstiklal Marşı'nı okuması

- Genel ve detay

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Cezayir'den gelen 144 kişi Konya'da yurda yerleştirildi

CEZAYİR'den koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 144 kişi, Konya'da yurda yerleştirilip, karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yurt dışında yaşayanların, koronavirüs tedbirler kapsamında ülkeye getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Cezayir'de yaşayan 144 Türk, Türk Hava Yollarına ait uçakla Konya'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 144 kişi AFAD ekipleri tarafından otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şems Tebriz-i Yurduna yerleştirilip, karantinaya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüslerin gelmesi

-Otobüslerden detay

-İçindeki yolculardan detay

- Genel ve detay

-Aprondan detay

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Balkona kurdukları ses sistemi ile 23 Nisan'ı kutladılar

SAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Balkonlarına kurdukları ses sistemi ile İstiklal Marşı'nı seslendiren 3 gence, mahalle sakinleri, meşale ve konfetili destek verdi.

Atakum ilcesi Yenimahalle'de yaşayan Enes Gevrekçi, Çağrı Dede ve Arda Cermen isimli 3 ev arkadaşı, balkonlarına kurdukları ses sistemi ile bayramın coşkuyla kutlanmasına yönelik duyuruda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar da gençlerin coşkusuna ortak oldu. Çevre apartmanlarda yaşayan sakinler, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşların da desteği ile büyüyen etkinlik meşalelerin yakılması ve havai fişek gösterisi ile görsel bir şölene dönüştü. Kutlamalar, müzik işiyle uğraşan Gevrekçi'nin 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı rap müzikle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Işık gösterisi yapılması

- Saygı duruşunda bulunulması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Meşale ve konfeti şovu

- Vatandaşlardan detaylar

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Fransa'dan gelen 161 Türk vatandaşı Yalova'da karantinaya alındı

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 161 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yalova'daki yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönüşü devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında karantina altına alınıyor. Önlemler kapsamında gece saatlerinde Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı Yalova'ya getirilerek karantina yurdu yapılan Yalova Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirilen 161 Türk vatandaşı tek tek sağlık kontrolünden geçirildi.

Burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak 161 Türk vatandaşına Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşları getiren otobüslerin yurdun önüne gelmesi

-Vatandaşların otobüsten inmesi

-Vatandaşların ellerinde çantalarıyla yurda girmesi

-Ekiplerin vatandaşları kontrol etmesi

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Kaynak: DHA