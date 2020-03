DHA YURT BÜLTENİ-6  

Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda "Hazze" bebek doğdu

AVRUPA umuduyla Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancısı tutan Suriyeli Zeynep Alabut, göç yolculuğunda bebeğini dünyaya getirdi. "Hazze" adı verilen kız bebek ve annesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce sahip çıkılarak, bir süreliğine korumaya alındı.

Yunanistan'a geçiş yapmak için Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen, Suriye'nin İdlib kentinden gelen Zeynep Alabut'un doğum sancısı tuttu. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Hazze isminde kız bebek dünyaya getiren Zeynep Alabut'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sahip çıkıldı.

İl müdürlüğü ekipleri, doğumun ardından Pazarkule Sınır Kapısı'nda heyecanla bekleyen baba Necdet Alabut ile anne- kızı buluşturdu. Ekipler daha sonra aileyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne getirerek, burada misafir etmeye başladı.

Bebeğin 3 bin 600 gram olarak dünyaya sağlıklı getirildiğini söyleyen İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazdan etkilenmemesi ve annesinin bakımının sağlıklı ortamda yapılabilmesi için aileyi misafir ettiklerini söyledi. Özbaş, "Önceki gün doğum yapan ve alanda eşini bulamayan anne ve bebeğini baba ile buluşturduk. Bebeğin gazdan etkilenmemesi ve annenin bakımının sağlıklı ortamda yapılabilmesi için anne baba ve bebek ilk kabul birimimizde geçici olarak bakım altına alınmıştır. Anne baba ve bebeğin banyo kıyafet ve diğer ihtiyaçları karşılanmıştır. Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda aile çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı psikososyal destek grubu olarak kadın çocuk yaşlı ve engelli bireylerin insani yaşam koşullarının sağlanması amacıyla tüm personelimiz ve komşu illerden gelen psikososyal destek ekiplerimizle sahada hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Göçmenlerin motosiklet ve at arabalarıyla market alışverişi

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen göçmenler, alışveriş için marketlere akın ediyor. Göçmenler, alışveriş sonrası geldikleri motosiklet ve at arabaları ile tekrar çadırlarına dönüyor.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde göçmenler, bekleyişine devam ediyor. Geceleri bölgede kurdukları çadırlarda geçiren göçmenler, gıda ihtiyaçlarını ise yakınlardaki marketlerden alışveriş yaparak karşılıyor. Karaağaç Mahallesi'ndeki marketlerden alışveriş yaptıktan sonra bazı göçmenler, telefonlarını şarj etmek için kafelere akın ediyor. İşleri biten göçmenler ise at arabaları ve motosikletler ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde kurdukları çadırları dönüyor.

Gülistan'ın ablası, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu ailenin taşınmasına engel oldu

TUNCELİ'de 5 Ocak'ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu Rusya uyruklu arkadaşı Z.A.'nın üvey babası polis memuru E.Y.'nin evini taşımasına engel oldu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları 64'üncü gününe girerken, Gülistan'ın kaybolmasından sorumlu tutulan Rusya uyruklu arkadaşı Z.A.'nın Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan üvey babası E.Y.'nin tayini çıktı.

E.Y. bu sabah Atatürk Mahallesi'ndeki evini taşırken Gülistan'ın ablası Aygül Doku geldi. Doku, taşımayı yapanlarla tartışıp, engel oldu. Kamyona taşınan eşyaları dışarı çıkaran Aygül Doku, sinir krizi geçirdi. Aygül Doku, yakınları tarafından teselli edilip, gelen polislerin eşyaların taşınmayacağını söylemesi üzerine bölgeden ayrıldı.

Kardeşi Gülistan'ın kaybolmasından Z.A.'yı sorumlu tutuklarını söyleyen Aygül Doku, "Bunun hesabını vermeden bu eşyaları nereye taşıyacaksın? Gülistan'ın başına gelenlerden sizler sorumlusunuz. Kardeşimin ölü bedeni çıkarsa, bunun hesabını sizlerden sorarım. Siz bizim yüreğimizi söktünüz" dedi.

Hayatlarını engelli çocuklarına adadılar

KÜTAHYA'da Gülten Olgun ve Gülfiye Yarar, hayatlarını yüzde 90 bedensel ve yüzde 95 spastik engelli olan çocuklarına adadı. Çocuklarının yanlarından bir olsun ayrılmayan engelli anneleri, çevrelerine de örnek olurken, mücadeleleriyle büyük takdir topluyor.

Akkent Mahallesi'nde oturan Gülten Olgun'un (46) iki çocuğundan biri olan Havva ismindeki kızı yüzde 90 fiziksel, yüzde 50 ise zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Eşi tarafından terk edilen ve yalnız kalan Gülten Olgun, yaşam mücadelesinin yanı sıra engelli kızını da tek başına büyütmek zorunda kaldı. Hayatta karşılaştığı tüm zorlukları kızlarıyla birlikte aştığını ifade eden Olgun, engelli kızı Havva ile birlikte boncuk yaparak sosyalleşmesini sağladığını söyledi. Olgun, "İki tane kızım var. Biri 24 yaşında diğeri 28 yaşında. Engelli kızım doğduğunda hayat çok ağır başladı. Çünkü yalnız kaldığımı o anda anladım. Baba çocuğum engelli doğduğu için sırf annede hata olduğunu düşünerek dışladılar ve ayrıldık. Dışladılar ama şükürler olsun Allah'a çok şeyi başardığıma inanıyorum. Havva engelli olsa da biz onunla engelleri aştık. Çok şeyi başardık. Havva şu anda takılar yapıyor, tespihler yapıyor. Onlarla mutlu oluyor. Sokaktaki engelimize, hayattaki zor koşullara rağmen çok şeyi başardığımıza inanıyorum. Havva ile çocukluğundan bu yana hastane yollarında geçti. 28 yaşına kadar hala pes etmedik. Hala fizik tedaviye gidiyor ama çok zor yollardan geçtiğimizi biliyorum" dedi.

'KADINLAR GÜNÜ, BİZ ÖZEL ANNELER İÇİN DAHA ANLAMLI'

Oturdukları evi engelli kızı Havva'ya uygun olmadığı için değiştirdiğini belirten Gülten Olgun, "Özgürlüğüne kavuşsun diye şu anki asansörlü eve taşındık. Engelli kızlarımızla çocuklarımızla çok şeyi yapıyoruz. Engelliler evlerinde hapis kalmasın istiyorum. Onların eli ayağı, kolu sadece kızım için değil tüm engelliler için her şey olmak istiyorum. Biz özel anneler bize destek olunduğu sürece engel olmadıkları sürüce çok şeyi başarıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar günü ama biz özel anneler için daha özel bir gün ve bir gün değil, her gün hatırlanmak isterizö diye konuştu.

'ENGELLİ İNSANLAR PES ETMESİN'

Doğuştan engelli olan Havva Adıyaman (28), yaptığı takılarla iyi zaman geçirip, sürekli dışarı çıktığını söyledi. Engelli bireylerin kendilerini eve kapatmaması gerektiğini ifade eden Havva, "Bir sürü takı yapıyorum ve o takılarla para kazanıyorum. Evin içinde hiç durmuyoruz çünkü bizim için engel yok. Okula gidiyorum, derneğe gidiyorum, ablalarımla buluşuyorum. Kafelere gidiyoruz, yemek yiyoruz. Hiç bu kadar yeteneğim olduğunu bilmiyordum, düşünmüyordum. Bırakmayı düşünmüştüm iyi ki bırakmamışım. Engelli insanlar pes etmesinler takı yapsınlar, gezsinler evde boş boş oturmasınlar. Ben çünkü boş boş oturmuyorum. Tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun" dedi.

'OĞLUMUN GÖZÜNE BAKINCA KALBİNİ OKUYORUM, NE İSTEDİĞİNİ ANLIYORUM'

Kütahya'da oturan Gülfiye ve Recep Yarar çifti ise yüzde 95 spastik engelli olan çocuğu Burak'ın (31) yanından bir an olsun ayrılmıyor. Yaşam mücadelesiyle çevresine de örnek olan Gülfiye Yarar, oğlunun bakışlarından ne istediğini anladığını ve aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu söyledi. Burak'ın dışında ikiz kız annesi olduğunu anlatan Yarar, şunları söyledi:

"Oğlum 31 yaşında ve ilk çocuğum. Oğlumdan 6 yaş küçük ikiz kız kardeşleri var onlar sağlıklı. İkiz bebeklerle oğlumu büyütmek zor oldu zor zamanlar geçirdim. Ailemin ve eşimin çok desteği oldu. Kızlarım büyüdü ve onlarında faydası oldu. Şu anda da Burak büyüdüğü için zorluk yaşıyorum kaldırma ve yatırma konusunda. Evin içinde arabasıyla her yere götürebiliyorum. Ben neredeysem oda yanımda mutfağa gidiyorum birlikte yemek yapıyoruz. Salona gelip temizlik yapıyoruz. Her an yanımda oluyor. Beslenmesini yatarak yapıyorum. Çok güzel anlaşıyoruz. O bana istediği her şeyi söyleyebiliyor. Ama konuşmadığı için başkalarına sen mi söylüyorsun diyorlar oysaki ben çocuğumun gözlerine baktığımda kalbinden geçen her şeyi biliyorum. Eşim bana çok yardımcı oluyor. Günlük yaşantımız kahvaltı yapıp, ev işlerini hallederiz. Beni izlemesini çok sever, müzik dinlemesini çok sever özellikle komşuların gelmesini çok fazlaca sever."

'EŞİM ÇOK ÖZVERİLİ BİR KADIN'

Recep Yarar da eşinin çok özverili bir kadın olduğunu ve Burak'ı bu yaşına kadar çok özverili şekilde büyüttüğünü söyledi. Kendisinin de eşine destek olduğunu anlatan Recep Yarar, "Eşim çok özverili bir şekilde bu güne kadar büyüttü ve yetiştirdi. Tuvalet alışkanlığını dahi 2.5 yaşında öğretti. Türkiye'nin engellilerini sakladığı günlerde bile biz çocuğumuz kucağımıza alıp hep çarşı pazar gezdirdik. Onun verdiği alışkanlıkla çocuğun sosyal alandan hiç geri kalmadı. Düğüne onunla gittik, yemeğe onunla gittik. Oğlum için "burada ne işi var?" diyenlere inat bunu yaptık. Eşimde bundan hiç gocunmadı. Biz bütün yaşantımızı çocuğumuza göre ayarladık. Ev alırken, tatil yaparken her şeyi Burak'a göre planladık. Ben eşimin özel çocukları olan o özel annelerin ve kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.

Türkiye'de 2.5 milyon göz tansiyonu hastası var

TÜRK Oftamoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu, Türkiye'de yaklaşık 2.5 milyon glokom (göz tansiyonu) hastası olduğunu belirterek "Glokom hastalığı sinsi seyreden, görmeyi yavaş yavaş kaybettiren ve tedavisi geriye dönüşümsüz olduğu için oldukça zor bir hastalıktır. Burada en önemli olay erkan tanınması ve tedaviye erken başlanılmasıdır." dedi.

Türkiye Oftamoloji Derneği ve Selçuk Üniversitesi, "8-14 Mart Glokom Haftası" nedeniyle görme kaybına neden olan göz tansiyonu hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bisiklet turu düzenledi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri ve bisiklet tutkunlarının katıldığı, şehir turu Mevlana Meydanı'nda başlayıp, Anıt alanında sona erdi. Bisiklet turuna bazı aileler ise çocuklarıyla katıldı.

Glokom hastalığının sinsi ve görme kaybına neden olduğunu belirten Türk Oftamoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu, şunları söyledi:

"Glokom hastalığı sinsi seyreden, görmeyi yavaş yavaş kaybettiren ve tedavisi geriye dönüşümsüz olduğu için oldukça zor bir hastalıktır. Burada en önemli olay erkan tanınması ve tedaviye erken başlanılmasıdır. Bu nedenle hastalarımız kontrollerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bu sinsi hastalığı dikkat çekebilecek için her yıl bir hafta glokom haftası olarak kutlanıyor. Bu yılda 8-14 Mart tarihleri arasında Glokom Haftası kutlanacak. Bu hafta etkinlikleri kapsamında Konya'da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Valilik ile birlikte hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bisiklet turu düzenledi."

Türkiye'de 2.5 milyon glokom hastasının olduğunu ifade eden Ocakoğlu, "Ülkemizde 2,5 milyon civarında glokom hastası var. Ancak biz bu hastaların dörte birine ulaşabiliyoruz. Dörtte üçüyle henüz karşılaşmadık, tedavi edemiyoruz. Yeter ki bunlarla daha çok karşılaşalım ve hastalığı bir an önce tespit edip tedaviye başlayalım istiyoruz. Genellikle hastalık ileri yaş hastalı olarak biliniyor ama; bu çokta doğru değil. Bebeklerde bile doğumsal glokom dediğimiz özel bir glokom tipi var. Bu nedenle gerek çocuklarda gerekse genç ve erişkinlerde her hastanın göz muayenesine bakarken göz tansiyonlarını bakıyor ve ayrıntılı tedavilerini yapıyoruz. Genellikle hastalarımız yakını görme bozukluğu olan 40 yaşından sonra bize müracaat ediyorlar. O nedenle sanki bu hastalık bu yaştan sonra görülüyormuş gibi algı oluştu." diye konuştu.

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor. Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

Şehit eşlerine bayrak hediyesi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, AK Parti Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehit eşleri ziyaret edilerek Türk bayrağı hediye edildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Fethiye Erdoğan, beraberindekiler ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşlerini ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindekiler, İdlib'de rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret ederek şehidin eşi, 4 aylık hamile Seyhan Günay ile annesi Ayfer Günay, 2018 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmadan şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki eşi Neslihan Ateş ve İdlib'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Topal'ın Dervişpaşa Mahallesi'ndeki eşi Kübra Topal'ın yanına gitti.

Erdoğan, ziyarette şehit eşlerine ve annelerine Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kitap fuarına skeçli davet

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin bu yıl "Su" temasıyla düzenlediği Kepez Kitap Fuarı'na dikkati çekmek için mini skeçler sahnelendi. Antalya sokaklarında ve tramvayda gerçekleştirilen skeçler sonunda, vatandaşlar kitap fuarına davet edildi.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 13-22 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere aralıyor. Her yıl çevreci, paylaşımcı ve sosyal çalışmalar ile okurları farklı bir fuar anlayışıyla bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı'nda, bu yıl ise küresel bir sorun ele alınacak. Hayati öneme sahip olan suyun, küresel ısınma sebebiyle her geçen gün tükenmekte olduğuna dikkat çekebilmek amacıyla bu yılki kitap fuarı, "Su" teması ile düzenlenecek.

TRAMVAYDA MİZANSEN TARTIŞMA

Bu soruna dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla toplumsal alanlarda mini skeçler sahneleniyor. Tramvayda ve Antalya sokaklarında oynanan mini skeçlere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Senaryo gereği, tramvaya binen bir çiftin su dolu şişenin çöpe atılması nedeniyle tartışmasına, tramvaydaki diğer kişiler de katılıyor. Tramvaydakiler, çiftten erkek olanını, suyu israf etmemesi için duyarlı olmaya davet ediyor. Kısa süre sonra çift suyun önemine dikkat çekmek için böyle bir mizansen hazırladıklarını açıklayıp, tramvaydakileri kitap fuarına davet ediylor.

Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi

UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigare ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah saatlerinde Uşak-Ankara Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı Mardin plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli dedektör köpek "Ultra" ile yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş toplam 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. ile yanındaki M.Ç., gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

