DHA YURT BÜLTENİ -9 

Şehit Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, toprağa verildi

VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın cenazesi, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi 1'nci Barutluk Sokak'taki amcası Aydoğan'ın evinin önünde alınan helalliğin ardından Mihraplı Camii'ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, şehidin annesi Mediha ile ağabeyleri Emre ve Emrah Aydoğan'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Öğle namazanın ardından kılınan cenaze namazının ardından şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğdu'nun cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hamitler Şehitliği'ne götürülen şehit Aydoğdu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit cenazesinden detaylar

-Şehidin ailesinden detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin naaşının araca koyulması

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İzmir şehidini uğurladı

VAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet personeli arasındaki Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan pilot komiser yardımcısı Semih Güzelay için İzmir'de tören düzenlendi. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazına; şehidin eşi Gözde Güzelay, annesi Zakire Güzelay, babası Mustafa Güzelay, kardeşleri Selçuk ve Mustafa Güzelay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 3.5 aylık eşi Gamze Güzelay, cenaze törenine polis üniformasıyla katıldı. Güzelay, eşinin ardından gözyaşı döktü. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından alınan helallikten sonra şehidin cenaze namazı kılındı. Törenin ardından şehit polisin naaşı toprağa verilmek üzere Işıkkent Şehitliği'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Görüntüler canlı geçildi

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Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasına idari soruşturma

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bakımevindeki köpeklerin, 2 hayvansever tarafından bir kamyon kasasında baygın halde görüntülenip, diri diri gömüldükleri iddiası üzerine Adapazarı Belediyesi, idari soruşturma başlattı. Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Hayvanseverler Özcan Özden ve Turhan Hurma, bir aracın kasasında baygın halde taşınırken cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektikleri hayvanların, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli tarafından yakalanan sokak köpekleri olduğunu ve ormanlık arazide diri diri gömüldüklerini iddia etti. İddialar üzerine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu olayın incelenmesi talimatını vererek idari soruşturma başlattı.

Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı da yaptığı yazılı açıklamada, 5199 Sayılı Kanun ve yönetmeliklere aykırı davranan kişiler ile Adapazarı Belediyesi hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi.

'YETKİLİLER GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPIYORLAR'

Görüntüleri çeken hayvanseverlerden Özcan Özden, "Amacımız doğal ortamlarda bu çocuklarımızı yaşatmak. Rutin besleme işlemi sırasında karşılaştık. Bizim de beklemediğimiz bir olaydı. Daha önce yetkililerle tüm iyi niyetimizle görüşüyor, ufak tefek sorunları beraber çözmeye çalışıyorduk. Sağlıklı canların bu şekilde yok edilmesi hepimizi derinden yaraladı. Yetkililer gerekli incelemeleri yapıyorlar. Sadece iki kişiyiz, gücümüz yetmiyor. Tüm halkımızın destek vermesi lazım. Bu ülkemizin kanayan yarası. Psikopatların ve sapıkların uygulama alanı olur burası yoksa, dün iki köpeğimiz tüfekle vuruldu. Diğer olumsuzlukları anlatmak bile istemiyorum" dedi.

'KİMDEN HESAP SORACAĞIZ?'

Bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını söyleyen Turhan Hurma da, "Bakımevinin halka açık bir yer olması lazım. Ancak günün 2 saati açık, hapishane gibi her tarafı kapalı. İçeride neler olduğunu anlayamıyoruz, sadece baygın köpekler götürülürken görüyoruz. Halkla beraber çalışılması gereken bir kurum burası. Köpeklerin baygın şekilde buralara gömülmesi bizi şok etti. Olayın yaşandığı çukuru kapatmışlar, başka yere çukur açmışlar. Burası Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait. Bu hayvanların kayıtları yok, ölüm raporları yok. Biz kimden hesap soracağız? Küpelilerin bile doğru dürüst kaydı yok. Toplanan hayvanlar buraya atılıyor. Olmaz ki böyle" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay sırasında vatandaş tarafından çekilen görüntüler

- Köpek besleme detay

- Turhan Hurma Röp.

- Özcan Özden Röp.

- Detay

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Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- (Yeniden)

Sayın Yazıişleri Müdürleri'ne;

'Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı" başlıklı haberimizi yaşamını yitirdiği bildirilen Erkan Koyuncu'nun duran kalbinin hastanede yeniden çalıştırılması üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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KONYA'da otomobilin, ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Ahırlı ilçesine dönmek üzere yola çıkan Ahmet Yaşar yönetimindeki 112 Acil Servis Hizmetleri'ne ait 42 FDT 14 plakalı ambulansa, karşı yönden gelen Mehmet Işıklar yönetimindeki 42 CEB 20 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ambulans şoförü Ahmet Yaşar, sağlık görevlileri Utku Can Korkmaz ve Seyit Mehmet Tokmak ile otomobil sürücüsü Mehmet Işıklar ve yanındaki Erkan Koyuncu, Mehmet Karakaya ile Mustafa Göçmez yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Resüsitasyon ünitesine alınan ve duran kalbi yeniden çalıştırılıp hayata döndürülen Erkan Koyuncu'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Ambulanstan ve polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

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Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi rekoru kırdı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Milli Parka, 45 günde 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi giriş yaptı.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezi Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde kapılarını ziyaretçilerine tekrar açtı. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince kapalı kaldığı sürede bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında parkın koylarına ulaşımı sağlayan yollar yenilendi. Parka gelen ziyaretçilerin dinlenip, yemek molası vermek için oturdukları masalar ile plaj kısmında yer alan şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden yerleştirildi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, kapılarını misafirlerine açmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Toplam 804 çeşit bitki türünü bünyesinde barındıran; yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi giriş yaptı. Milli Park, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında 30 Mart tarihinde ziyaretçi kabulüne kapatılmıştı.

'HER YIL GELİYORUZ'

İstanbul'dan tatil yapmak için ailesiyle birlikte her yıl Kuşadası'na geldiğini belirten Türkçe öğretmeni 36 yaşındaki Ender Altan, "Dilek Yarımadası Milli Parkı ailece çok güzel vakit geçirebileceğimiz doğa harikası bir yer. Burada hem denize girip hem de piknik yapabilme şansınız var. Ayrıca çocuklarımız da doğal yaşamı gözlemleyip, yaban hayvanlarını görme fırsatı buluyor" dedi.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANALIM'

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık ise normalleşme sürecinin ardından Kuşadası'na gelen tatilcilerin parka gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Özellikle hafta sonları Milli Park'ın önünde uzun araç konvoyları oluştuğunu ifade eden Aşık, "Personelimizle birlikte ziyaretçilerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz. Milli Parkı görmek isteyenlere toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu sayede giriş ve çıkışlarda oluşan konvoyda beklemek zorunda kalmazlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli Park'tan görüntü

-Denize giren tatilcilerden görüntüler.

-Tatilci Ender Altan ile röp.

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Çorum Kalesi'ndeki, "kale kondu'ların yıkımı sürüyor

ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon sürüyor. Kale içinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon TL bedelle kamulaştırılan 41 binada başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

Çorum'da, 1571 yılında inşa edilen Çorum Kalesi, günümüzde yapı işgaline uğradı. Çorum Belediyesi tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2016 yılında restorasyon çalışması başlattı. Projeyle kale içindeki 41 yapı, yaklaşık 10 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca verilen onayın ardından Çorum Belediyesi'nce kamulaştırılan 41 yapının başlatılan yıkımı sürüyor. Halk arasında "kale kondu" olarak bilinen ve kale surları içinde kalan binalar da yıkılıyor. Kale surları ile kale içinde bulunan tescilli olan 3 yapının ise restore edileceği belirtildi. Yapılacak çalışma ile tarihi Çorum Kalesi'nin içindeki metruk yapılardan arındırılarak, turizme kazandırılması hedefleniyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kaledeki yapıların yıkımının sürdüğünü belirterek "Şu anda kale duvarlarının etrafını açmak için yıkım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Kale'nin içinde toplam 42 tane parselimiz vardı, camiimizle birlikte ise 4 tescilli yapımız vardı. Bu tescilli yapılarımızı muhafaza ediyoruz, geriye kalan binaların yıkım iznini Anıtlar Kurulu'ndan aldık. Kale duvarlarının restarosyonu için ihale yapıldı. İhalenin değerlendirme süreci devam ediyor. Çorum Belediyesi olarak kaleye çok önem veriyoruz. Bu önem çerçevesinde 2 aşamalı olarak kalenin planlamasını yaptık. Bir tanesi kalenin sur duvarlarının restorasyon projesinin hazırlanması. O aşama ihale yapıldı. Bir diğer aşama da içinin fonksiyonlandırılması, yaşayan bir alan haline gelmesi için yapılacak çalışmalar" diye konuştu.

ÇORUM KALESİ

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden "Sultan Süleyman Hayratı" olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş, Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

Görüntü Dökümü

-Kale yıkım çalışması

-Moloz yığınlarının traktörlerle taşınması

- Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat röp.

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Kaynak: DHA