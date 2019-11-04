DHA YURT BÜLTNEİ-16 

Türkiye'nin ıspanak deposu İzmir'deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişinin ıspanak yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından gözler, ıspanak üretiminin önemli bölümünü karşılayan İzmir'e de çevrildi. Ziraat Mühendisleri Odası eski Başkanı Ferdan Çiftçi, zehirlenmeye neden olduğu belirtilen güzelavrat otu ile boru otuna Menemen'deki tarlalarda pek rastlanmadığını söyledi. Ispanak tarlalarındaki zararlı otların genelde temizlendiğini ifade eden Çiftçi, bu olumsuz durumun ıspanak satışlarını etkilemeyeceğini öne sürdü.

İstanbul'daki bir fabrikada çalışan 44 kişinin yedikleri ıspanak yemeğinden zehirlenmesinin ardından, Tekirdağ'da da benzer bir durum yaşandı. Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrikada ıspanak yemeği yiyen 20 kişinin daha zehirlenmesiyle gözler, ıspanak üretimin yapıldığı kentlere çevrildi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinin ardından 45 bin ton ıspanak ile Türkiye üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Menemen ilçesindeki tarlalarda yabancı otlar temizleniyor. Hasat zamanında da yine işçiler tarafından toplanan ıspanaklar, demetler haline getirildikten sonra oluşturulan havuzlarda yıkanıp, satılmak üzere hale götürülüyor.

Menemen'deki üreticiler, ıspanak yemeğinin içerisinde bulunan ve tüketenlerin zehirlenmesine neden olduğu belirtilen güzelavrat otu ile boru otuna Menemen'deki tarlalarda pek rastlanmadığını söyledi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası eski Başkanı Ferdan Çiftçi, mutfağın vazgeçilmezlerinden biri olan aynı zamanda demir ve mineral deposu ıspanağın, zahmetli bir üretim sonucu tezgaha ulaştığını belirtti.

'ISPANAK SATIŞLARINI ETKİLEMEZ'

Menemen'de bulunan ıspanak tarlalarını incelediklerini, herhangi bir yabancı ota rastlamadıklarını vurgulayan Ferdan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ispanak tarladan çıktıktan sonra yıkama havuzlarında yıkanıyor. İçerisinde küçük yabancı otların kalması bir nebze kabul edilebilir ancak büyük yabancı otların kalması mümkün değil. Buralarda çalışan işçilere de yemeklik ıspanakları veriliyor. Onlar bu ıspanakları tüketiyor. Güzelavrat ve boru otunun ilçede üretim alanı yok. Buralarda bu ot zaten çok yoğun olarak bulunmuyor. Zehirlenme vakalarında başka ihtimaller üzerinde de durmak lazım. Tüketici ıspanağı aldıktan sonra eve götürdüğünde iyice ayıklamalı. Güzelce temizlenmeli. Daha sonra bol su ile yıkamalı. Hatta sirkeli sudan geçirilmeli. Böylece mutfağımızda daha sağlıklı bir ıspanak yemeğini tüketmiş oluruz."

Yaşanan zehirlenme vakalarının, ıspanak satışlarını etkilemeyeceğini ifade eden Çiftçi, "Bu durum ıspanak satışlarını etkilemez. Etkilememeli de çünkü ortada sebebi belli olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Netleşmeden nihai yargıya varmak doğru değil. Ispanak zorlu koşullarda yetiştirilip satışa çıkarılıyor. Soğuk kış günlerinde hem işçiler hem de üreticiler bunu üretiyor. Kıymetini bilmek lazım aslında" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ispanak tarlasında görüntü

- Ispanak yıkayanlardan görüntü

- Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi ile röp.

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- Genel ve detay görüntü

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41. Orhangazi Zeytin Festivali coşkusu yaşandı

Bursa'da 41.Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Programı Cumhuriyet Alanı'nda Bursa ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

İlki 1978 yılında dönemin belediye başkanı Şevket Durmuş tarafından başlatılan Orhangazi Zeytin Festivali'nin 41'incisi bu yıl kutlandı. Cumhuriyet Alanı'nda Festival Komitesi üyeleri Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın festival çelengini Atatürk Anıtı'na sunması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan festivale Ak Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fethi Yıldız, Siyasi partiler, STK temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bando takımı ve Mehter Takımlarının konserlerinden sonra protokol konuşmaları yapıldı.

EN ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNÜNÜN ZEYTİN OLDUĞU VURGULANDI

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, Marmarabirlik'in bu yıl ki fiyat politikasını eleştirdi. Daha sonra kürsüye gelen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa bölgesinin en önemli tarım ürününün zeytin üretimi olduğuna vurgu yaptı. Belediye Başkanı Bekir Aydın ise "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu yıl zeytin dane desteği verildiğini belirterek bu konu emeği olan milletvekillerimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra sırası ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fethi Yıldız ve Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise festivalin 41 yıldır düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu birer konuşma yaptı.

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ YAPILDI

Festivalde daha sonra Orhangazi Belediyesi Halkoyunları ekipleri ile Orhangazi Halk Dansları Derneği'nin halkoyunları ekipleri ve Mehteran ekibi gösterilerini sahneledi. Festivalde daha sonra 41.Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Zeytin bahçe bakım, zeytin dane, Zeytinyağlı Yemek, Kompozisyon, Fotoğraf ve Kervan Geçiş yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festival köylerin hazırladıkları kervan geçiş töreni ile tamamlandı.

Görüntü dökümü;

-Festival çelenk sunumu

-Mehter ve bando takımı gösterileri

-Konuşmalar

-Ödüller, halkoyunları gösterileri

-Festival kervan geçişi, detay görüntüler

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Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Niksar ilçesi Şahinli-Mahmudiye yolu üzerinde meydana geldi. Niksar'dan Erbaa ilçesine giden Latif Koçer yönetimindeki 60 M 6299 plakalı tekstil firması işçilerini taşıyan servis minibüsü, Mahmudiye köyü sapağından çıkan Hüseyin Önder (65) yönetimindeki 60 NU 114 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Önder olay yerinde hayatını kaybederken, servis içerisinde bulunan 9 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüseyin Önder'in cansız bedeni ise otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler (Amatör kamera)

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Kaldırımdaki şüpheli oyuncak, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı

Karaman'da bir lisenin yakınındaki kaldırıma daha önceden bırakılan oyuncak ayı bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle, patlatılan oyuncak ayının içinden herhangi bir patlayıcı unsura rastlanılmadı.

Olay, bugün Nefise Sultan Mahallesi 1'inci İstasyon Caddesi'nde Karaman Lisesi'nin yakınında meydana geldi. Kaldırımda oyuncak ayının olduğunu fark eden çevredekiler, içinde bomba olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip, oyuncak ayıya fünye yerleştirdi. Fünye ile patlatılan oyuncak ayının içinden herhangi bir patlayıcı unsura rastlanılmadı.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin yolu trafiğe kapatması

- Bomba imha uzmanının hazırlanması

- Bomba imha uzmanının oyuncak ayıya fünye yerleştirmesi

- Patlama anı

- Oyuncak ayının kontrol edilmesi ve çöpe atılması

Kaynak: DHA