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DHA YURT - ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

BURSA'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

DHA YURT - ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

BURSA'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbeyi Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin arkasına koşarak tutunan yaşları 6 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun, tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdüren çocuklar, kamyonet sürücüsünün durumu fark ederek yavaşlaması sonrası kamyonetten inerek kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocukların kamyonet arkasına tutunarak yolculuk yapması

Kaynak: DHA

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