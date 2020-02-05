DHA YURT - Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2)
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dağda yürüyüşe çıkan, havanın kararması ve sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, AKUT ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu bulundu.
3 KİŞİ KURTARILDI
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dağda yürüyüşe çıkan, havanın kararması ve sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, AKUT ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu bulundu. Olumsuz hava şartlarında mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından dağdan indirildi. Yapılan kontrollerinde 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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