DHA YURT DÜLTENİ - 11

Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4)

ÖLÜ SAYISI 25 OLDU

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 25'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı

DİYARBAKIR'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi. Ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman, karantina alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 453'üncü Sokak'ta bulunan Dilan Apartmanı'nda oturan 2'si yetişkin 5 kişilik aile, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan testte aile üyelerinin tümünde koronavirüs tespit edilerek, tedaviye alındı.

Apartman sakinlerinden koronavirüs tespit edilmesiyle Dilan Apartmanı karantina alındı. Apartmanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatılırken, apartmanda oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Karantina alınan apartman

-Polis ekipleri

-Pencerede bekleyen apartman sakinleri

-Genel ve detay görüntüler

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Silahlı kavgada yaralandı, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Selim Eroğlu (35), dağlık bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Alacık köyündeki Mısırvan Yaylası'nda meydana geldi. Selim Eroğlu ile M.Ç. arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç., Eroğlu'nu av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Çevredekiler, olayı jandarmaya bildirdi. Bölgenin dağlık alan olması nedeniyle jandarma ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte askeri helikopterle olay yerine geldi. Yaralı Eroğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikoptere alınarak, tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Olayın ardından kaçan M.Ç.'nin yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık görevlilerinin yaralıya müdehalesi

Yaralının ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

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Serada öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, serada darp edilerek öldürülen Erdem Şanlıer'in (82) cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi. Polis, olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak'ta kendisine ait hobi bahçesi olan Erdem Şanlıer, dün akşam saatlerinde sera içerisinde ölü bulundu. Yapılan araştırmada, yaşlı adamın cüzdanı ve kapının önündeki otomobilinin çalındığı belirlendi. Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan Darıca'ya yerleşerek, yalnız yaşayan Erdem Şanlıer'in, Cuma günü akşam saatlerinde öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Erdem Şanlıer'in sürekli olarak yemek yediği kafenin sahibi, "Her akşam eve gitmeden önce mutlaka bize uğrar yemek yerdi, yemek yemese dahi bir kahve içer öyle giderdi. Cumartesi günü öğle yemeği için de iç pilav siparişi vermişti. Gelmeyince merak edip, aradığımızda cep telefonuna ulaşamadık. Birkaç defa daha arayıp ulaşamayınca merak edip evine gittim, evde de kimse yoktu, bu defa seraların bulunduğu hobi bahçesini gittiğimde uzun süre suyun açık kaldığını fark ederek şüphe üzerine polisi ve sağlık ekiplerini aradım, geldiklerinde ölmüştü." dedi.

Erdem Şanlıer'in Almanya'da yaşayan oğluna ölüm haberinin verildiği öğrenildi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Seradan görüntüler

-Ölen kişinin fotoğrafı

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Yasak olmasına rağmen sulama kanalında serinlediler

HAVA sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, yetişkinler, çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Kanalda sudan çıkarılan yılanı ise bir kişi önce boynuna, sonra koluna sardı.

Hava sıcaklığının 34, hissedilenin ise 38 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ve çocuklar, serinlemek için denizin yanı sıra, su kanallarını tercih ediyor. Tehlikeli ve yasak olduğu halde sulama kanallarına girenler, ilginç görüntüler oluşturuyor. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde yılanla dolu kanala girenler, her türlü tehlikeyi göze alıyor.

kamerası, bir yılanın sudan çıkarılışına da tanıklık etti. Sudaki yılanı yakalayan Veli Yeşilova, daha sonra hayvanı başından tutarak sudan çıkardı. Yılanı yanındakilere gösteren Yeşilova, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı boynuna ve koluna doladı. Kanalda yüzenler bir süre yere koyup izledikleri yılanı daha sonra tekrar kanala bıraktı.

Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, "Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu" dedi.

Ali Satılmış ise denizin uzak olmasından dolayı buraya yüzmeye geldiklerini belirterek, "Belediyeden buraya rampa yapmasını istiyoruz. Bizim için değil, çocuklar için istiyoruz. Allah korusun boğulurlar falan. Burası tehlikeli ancak derin olmadığı için giriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kanalda yüzünler

-Kanala atlayanlar

-Kanalın içindeki yılandan görüntü

-Yılana kargı ile vurulması

-Yılanın sudan çıkartılışı

-Yılanın boyna ve kola dolandırılması

-Yılanın suya atılması

-Yılanın suda batması

-Veli Yeşilova röp

-Ali Satılmış röp

-Detaylar

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Ilıca Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

İZMİR'in masmavi deniziyle ünlü turizm cenneti ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yoğunluk oluştu. Sahilde parende takla atanlardan kumdan kale yapanlara kadar pek çok kişinin renkli görüntüler oluşturduğu plajda, tatilcilerden kimisinin sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmamaları dikkat çekti.

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip Ilıca Plajı, sıcaktan bunalanların adresi oldu. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu İzmir ve çevre illerden pek çok kişi hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı'na akın etti. Çeşme Belediyesi'nin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan ekipler, sahile çaktıkları kazıklarla, 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmasına rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu. Özellikle oluşturulan özel alan dışında güneşlenip denize girenler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Plajda ailesiyle vakit geçiren vatandaşlardan Aytaç Bektaşoğlu, "Pazar günü olması nedeniyle; kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Kesinlikle korkuyoruz. Bugün plaja ilk gelişim. Geldiğime pişmanım. Bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Virüsten dolayı korkuyoruz başka bir sıkıntımız yok" dedi.

Vatandaşlardan Nejdet Başbuğ ise, "Hemen hemen her hafta sonu buraya geliyoruz. Burası her zaman kalabalık oluyor. Plajın bir kısmında birer metre aralıklarla ip çekerek koronavirüse karşı önlem alınmış. Vatandaşlar genel olarak kurallara uyuyor ama uymayanlar da var" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS AÇISINDAN ÜZÜCÜ'

İlk kez Ilıca Plajı'na geldiğini söyleyen Kıymet Künerdikler de bu kadar kalabalık olacağını düşünmediğini vurgulayıp, "Bence plajdaki durum koronavirüs açısından çok sıkıntılı ve çok üzücü. Mümkün olduğu kadar mesafeyi uzak tutmaya çalışıyoruz. Bir çok kişi maalesef kurallara uymuyor" diye konuştu.

Alaçatı'da yaşayan vatandaşlardan Barış Rüzgar, "Aslen Vanlıyım, ancak uzun zamandır Alaçatı'da yaşıyorum ve sık sık Ilıca Plajı'na geliyorum. Ilıca Plajı, Çeşme ve Alaçatı çok güzel yerler. Eskiye göre bakılınca giderek güzelleşiyor. Dışarıdan gelen çok fazla kişi var. Her zaman bu şekilde kalabalık ancak Cumartesi ve pazar günleri aşırı kalabalık oluyor. Sosyal mesafeye pek uyulmuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Plajda parende ve takla atanlardan görüntü

-Güneşlenenlerden görüntü

-Denize giren vatandaş görüntüleri

-Muhabir anonsu

-Plajdakilerle röp.

-Maske takan/ takmayan kişilerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

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Kaynak: DHA