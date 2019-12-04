DHA YURT - EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi. Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde de devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araç üzerinde kar

Otomobil üzerinden

Farklı açılardan detay

Selimiye Camii

Yerde kar birikintisi

Çiçeklerin üzerine yağması

Heykellerden kar detayı

Kaynak: DHA