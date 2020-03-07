DHA YURT - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY'IN Ortaköy ilçesinde otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.15 sıralarında, Ortaköy İlçesi Kırşehir yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kaan Koça (21) yönetimdeki 40 AD 940 otomobil, sanayiden çıktığı sırada Tacettin Can Özkula (20) yönetimdeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kaan Koça kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü Taccettin Can Özkula ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazada yapan araçlardan detaylar

Kaynak: DHA