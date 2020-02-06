MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Şehit Mehmet Acıbucu Üs bölgesinde bakım faaliyetleri sırasında el bombasının inflak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis yetkilileri katıldı.

Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Çelik'in özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konulan şehit Özgür Çelik'in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit askerin cenazesi tören alanına getirilmesi

- Şehidin özgeçmişi okunması

- Dua edilmesi

- Şehidin cenazesi memleketine uğurlanması

- Genel Detay

Kaynak: DHA