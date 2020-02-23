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  3. DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)

DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor. saat 19.24'ten itibaren 19.37'de yine 3.5, ardından 19.39'da 4, 19.42'de 2.9 ve 19.54'te 4.2 ve 19.56'da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depresmlerin bazı Başiskele ile Van'dan da hissedildi.

DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)

SARSINTILAR SÜRÜYOR

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor. saat 19.24'ten itibaren 19.37'de yine 3.5, ardından 19.39'da 4, 19.42'de 2.9 ve 19.54'te 4.2 ve 19.56'da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depresmlerin bazı Başiskele ile Van'dan da hissedildi.

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Kaynak: DHA




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