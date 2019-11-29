DHA YURT - İŞYERİ ÖNÜNDE ASILI TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP ALNINA KOYAN YAŞLI KADIN DUYGULANDIRDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Cadde üzerinde yürüyen yaşlı kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce bayrağa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan yaşlı kadını gören gençler çok şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden yaşlı kadının bayrak sevgisi kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Olayı gören işletme Sahibi Fırat Yurdakul, "Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Kayıtlarını aldım. Ülkemizin böyle güzel görüntülere ihtiyacı var. Yaşlı teyzenin bayrağı öpüp alnına koyması beni çok duygulandırdı" dedi.

Olaya şahit olan kafe müşterisi Enes Ekici (17) ise, "Kafenin önünde duruyorduk. O sırada bir teyze geldi ve bayrağı öpüp alnına koydu. Bu olayı görünce çok duygulandım ve çok hoşumuza gitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Güvenlik görüntüsü

-Detaylar

Kaynak: DHA