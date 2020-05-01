DHA YURT - İzmir'de 4 dakikada süper market hırsızlığı 

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 kişi bir süper market zincirinin şubesinden yaklaşık 500 TL değerinde sigara çaldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.38 sıralarında Şemikler Mahallesi 6310 sokakta bulunan bir süper market zincirinin şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, yanlarında getirdikleri levye ile süpermarketin kilidini kırarak içeriye girdi. Alarm sisteminin devreye girmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, şüpheliler ilk başta kasiyerin kullanmış olduğu para kasasını zorladı. Kasayı açamayan şüpheliler, yaklaşık 4 dakika içerisinde raflarda bulunan yaklaşık 500 TL değerindeki sigaraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marketten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Kaynak: DHA