DHA YURT - Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

KENYA ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı, gece yarısından sonra Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, bagajları dezenfekte edildikten sonra otobüsler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçağın havaalanına inişi

- Uçağın penceresinden vatandaş detayları

- Sağlık ekiplerinin uçağa binmesi

- Vatandaşların kameraya el sallaması

- Ateşi yüksek çıkan bir vatandaşın ambulansa alınması

- Detaylar

- Vatandaşların otobüslerle yurda götürülmesi

Kaynak: DHA