DHA YURT - Motosikletten düşen kadını yağmurdan şemsiyeyle korudular

MUĞLA'nın Fethiye İlçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletten düşerek yaralanan Kader Çetin (23) ambulans gelene kadar üzerine örtülen naylon ve vatandaşların açtıkları şemsiyelerle ıslanmaktan korundu.

Kaza, Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde saat 22.00 sırlarında meydana geldi. Kader Çetin'in (23) kullandığı 48 AAT 984 plakalı motosiklet, şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar yerde hareketsiz kalan Çetin için 112'den yardım istedi. Vatandaşlar, yerde yatan Çetin'i sağlık ekipleri gelene kadar üzerine örttükleri naylon ve açtıkları şemsiyelerle ıslanmaktan korumaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin'i Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yerde yatan kadının görüntüsü

-Şemsiyeyle kadını ıslanmaktan koruyan vatandaşların görüntüsü

Kaynak: DHA