DHA YURT - OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR’A ÇARPTI: 3 YARALI

KARABÜK'te, otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 78 AK 459 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 20 SF 506 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan Onur A. (22), Recep Talha Ç. (22) ve Ali Mert A. (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışma yapması

Otomobil ve TIR'dan görüntü

Kaynak: DHA