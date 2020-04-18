TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşıbaşı ilçesinde özel bir firmaya ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saatte kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü. yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Alevlerden görüntü

-Kaçışan kişiler

-Genel ve detaylar

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Yangın detayları

Yangın söndürme detayları

Detaylar

Kaynak: DHA