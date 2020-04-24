DHA YURT - Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi

UKRANYA'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlara yerleştirildi.

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ukranya'dan uçakla Sivas'a getirilen 323 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a yönlendirildi. 323 kişi Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca ve Aydoğan Aydın Yurtları'na getirildi. Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılarak yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otobüslerin yurt önüne gelmesi

- Vatandaşlar inmesi

- Sağlık Kontrolü

- Yurda girişleri

- Yurt detay görüntü

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Kaynak: DHA